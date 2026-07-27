Gửi tiền ở ACB, VCBNeo, MBV, BAC A BANK,...: Cần bao nhiêu mới lãi được 15 triệu/tháng?

Gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong phương án an toàn nhất mà nhiều người lựa chọn để dòng tiền nhàn rỗi sinh lời. Trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm ngân hàng có xu hướng tăng ổn định, tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ tiền gửi tiết kiệm cũng là điều dễ hiểu.

Vậy nếu muốn nhận 15 triệu đồng tiền lãi hàng tháng - Một con số khá lý tưởng, chúng ta cần gửi ngân hàng bao nhiêu tiền? Câu trả lời phụ thuộc vào mức lãi suất của từng ngân hàng và từng kỳ hạn kèm theo.

Lãi suất tiết kiệm online cuối tháng 7/2027

Kỳ hạn 6 tháng: Cần gửi tối thiểu 2,37 tỷ đồng để nhận lãi 15 triệu/tháng

Đối với kỳ hạn 6 tháng, nếu mức lãi kỳ vọng là 15 triệu đồng/tháng, tương đương 90 triệu đồng sau một kỳ hạn 6 tháng, số tiền cần gửi được tính theo công thức: Tiền gửi = 90.000.000 đồng/(Lãi suất năm × 6/12).

Ở kỳ hạn 6 tháng, 4 ngân hàng có mức lãi suất cao nhất lần lượt là: ACB - 7,6%/năm, BAC A BANK - 7,05%/năm, MBV và VCBNeo - 7%/năm.

Như vậy, để lãi 15 triệu đồng/tháng, mức tiền gửi tương ứng tại 4 ngân hàng có lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 6 tháng, lần lượt như sau:

1. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại ACB, lãi suất 7,6%/năm

Tiền gửi cần có: 90 triệu/(7,6% × 6/12) = khoảng 2,37 tỷ đồng.

2. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại BAC A BANK, lãi suất 7,05%/năm

Tiền gửi cần có: 90 triệu/(7,05% × 6/12) = khoảng 2,55 tỷ đồng.

3. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng tại MBV và VCBNeo, lãi suất 7%/năm

Tiền gửi cần có: 90 triệu/(7,0% × 6/12) = khoảng 2,57 tỷ đồng.

Kỳ hạn 12 tháng: Cần gửi tối thiểu 2,31 tỷ đồng để nhận lãi 15 triệu đồng/tháng

Đối với kỳ hạn 12 tháng, nếu mức lãi kỳ vọng là 15 triệu đồng/tháng, tương đương 180 triệu đồng sau một kỳ hạn 12 tháng, số tiền cần gửi được tính theo công thức: Tiền gửi = 180 triệu đồng/Lãi suất năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, 4 ngân hàng có mức lãi suất cao nhất lần lượt là: ACB - 7,8%/năm, SAIGONBANK - 7,2%/năm, BAC A BANK - 7,1%/năm và MBV - 7%/năm.

Ảnh minh họa

Như vậy, để lãi 15 triệu đồng/tháng, mức tiền gửi tương ứng tại 4 ngân hàng có lãi suất cao nhất cho kỳ hạn 12 tháng lần lượt như sau:

1. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ACB, lãi suất 7,8%/năm

Tiền gửi cần có: 180 triệu/7,8% = khoảng 2,31 tỷ đồng.

2. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại SAIGONBANK, lãi suất 7,2%/năm

Tiền gửi cần có: 180 triệu/7,2% = khoảng 2,50 tỷ đồng.

3. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại BAC A BANK, lãi suất 7,1%/năm

Tiền gửi cần có: 180 triệu/7,1% = khoảng 2,54 tỷ đồng.

4. Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại MBV, lãi suất 7%/năm

Tiền gửi cần có: 180 triệu/7,0% = khoảng 2,57 tỷ đồng.