7 lầm tưởng về gửi tiền ngân hàng

Gửi tiết kiệm ngân hàng vốn là một trong những lựa chọn quen thuộc của không ít người khi có khoản tiền nhàn rỗi. Không chỉ là cách để quản lý tiền bạc, gửi tiết kiệm còn giúp khoản tiền sinh lời theo thời gian.

Tuy nhiên bản chất của gửi tiền ngân hàng không chỉ dừng lại ở đó. Tránh được 7 sai lầm dưới đây, việc quản lý tài chính nói chung và gửi tiết kiệm nói riêng sẽ hiệu quả hơn nhiều.

1. Có ít tiền thì gửi tiết kiệm cũng không có ý nghĩa

Một trong những suy nghĩ thường gặp là chỉ khi có vài chục triệu, vài trăm triệu đồng thì mới nên mở sổ tiết kiệm. Trong khi đó, nhiều ngân hàng hiện nay cho phép khách hàng bắt đầu gửi từ những khoản tiền tương đối nhỏ, phù hợp với cả người mới tập xây dựng thói quen tiết kiệm.

Điểm quan trọng của gửi ngân hàng không chỉ nằm ở số tiền lãi nhận được, mà còn ở việc tạo ra kỷ luật tài chính. Một khoản tiền nhỏ được duy trì đều đặn mỗi tháng có thể giúp hình thành thói quen quản lý thu nhập, thay vì để tiền nhàn rỗi dễ dàng bị chi tiêu cho những khoản mua sắm không thực sự cần thiết.

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Với nhiều người trẻ, việc bắt đầu từ vài triệu đồng hay thậm chí vài trăm nghìn mỗi tháng, không phải để tìm kiếm khoản lợi nhuận lớn ngay lập tức, mà là cách xây dựng nền tảng tài chính ổn định hơn trong dài hạn.

2. Gửi tiết kiệm là phải “khóa” tiền trong thời gian dài

Nhiều người e ngại gửi tiết kiệm vì nghĩ rằng một khi đã gửi thì gần như không thể sử dụng số tiền đó trong thời gian dài. Tuy nhiên, các sản phẩm tiền gửi hiện nay khá đa dạng, với nhiều lựa chọn về kỳ hạn và hình thức gửi.

Bạn có thể lựa chọn kỳ hạn ngắn như 1 tháng. Ngoài ra, nhiều ngân hàng cũng cung cấp hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, cho phép theo dõi khoản tiền và thực hiện một số thao tác ngay trên ứng dụng.

Việc lựa chọn kỳ hạn phù hợp quan trọng hơn việc cố gắng gửi dài nhất có thể. Một khoản tiền dự kiến cần dùng trong thời gian gần nên được phân bổ khác với khoản tiền chưa có kế hoạch sử dụng.

3. Gửi tiết kiệm chỉ cần quan tâm đến lãi suất

Khi lựa chọn nơi gửi tiền, lãi suất thường là yếu tố đầu tiên được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, chỉ tập trung vào con số này có thể khiến người gửi bỏ qua những yếu tố quan trọng khác trong quá trình quản lý khoản tiền của mình.

Bên cạnh mức lãi, kỳ hạn gửi, hình thức gửi, khả năng rút tiền khi cần hay sự thuận tiện trong quá trình theo dõi khoản tiết kiệm cũng là những yếu tố cần được cân nhắc. Một khoản tiền gửi phù hợp không nhất thiết là khoản có lãi suất cao nhất, mà là khoản đáp ứng được nhu cầu sử dụng tiền và kế hoạch tài chính cá nhân.

Việc lựa chọn kỳ hạn quá dài trong khi có thể cần dùng đến tiền trong thời gian ngắn, hoặc bỏ qua các điều kiện đi kèm của sản phẩm tiền gửi, đôi khi có thể khiến việc quản lý dòng tiền trở nên kém linh hoạt hơn.

4. Gửi ngân hàng chỉ dành cho người không biết đầu tư

Một quan niệm khá phổ biến là người gửi tiết kiệm thường là những người “ngại rủi ro” hoặc không có kiến thức về tài chính. Tuy nhiên, trên thực tế, tiết kiệm ngân hàng vẫn là một phần trong kế hoạch quản lý tiền của nhiều người có kinh nghiệm.

Thay vì xem tiết kiệm và đầu tư là hai lựa chọn đối lập, nhiều người kết hợp cả hai để cân bằng giữa khả năng sinh lời và sự an toàn. Khoản tiền gửi có thể đóng vai trò như một phần tài sản ổn định, trong khi những khoản tiền khác được phân bổ cho các mục tiêu tài chính khác nhau.

Mỗi hình thức đều có mục đích riêng. Gửi tiết kiệm phù hợp với những khoản tiền cần sự chắc chắn, dễ dự tính và không muốn chịu biến động quá nhiều.

5. Gửi tiết kiệm online không an toàn bằng gửi tại quầy

Với sự phát triển của ngân hàng số, việc mở và quản lý khoản tiết kiệm ngay trên ứng dụng đã trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, vẫn có quan niệm cho rằng gửi tiền trực tuyến kém an toàn hơn so với việc đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng.

Thực tế, hình thức gửi tiết kiệm online được xây dựng với nhiều lớp bảo mật nhằm bảo vệ thông tin và giao dịch của khách hàng. Người gửi vẫn có thể theo dõi số dư, kỳ hạn, mức lãi suất và quản lý khoản tiền ngay trên ứng dụng một cách thuận tiện.

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Điểm khác biệt lớn nhất giữa gửi tại quầy và gửi online nằm ở cách thức thực hiện giao dịch, thay vì mức độ an toàn. Việc lựa chọn hình thức nào phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng, sự thuận tiện và thói quen quản lý tài chính của mỗi người.

6. Gửi một lần rồi để đó là đủ

Nhiều người xem gửi tiết kiệm là một hành động chỉ cần thực hiện một lần: có tiền thì gửi vào ngân hàng, sau đó chờ đến ngày đáo hạn. Tuy nhiên, quản lý tài chính hiệu quả thường cần sự theo dõi và điều chỉnh theo từng giai đoạn.

Khi thu nhập thay đổi, mục tiêu cá nhân thay đổi hoặc kế hoạch chi tiêu có sự điều chỉnh, cách phân bổ tiền gửi cũng nên được xem xét lại. Việc chia nhỏ khoản tiền thành nhiều kỳ hạn khác nhau hoặc duy trì thói quen gửi thêm định kỳ có thể giúp người gửi chủ động hơn trong việc quản lý dòng tiền.

7. Gửi tiết kiệm ở đâu cũng như nhau

Nhiều người cho rằng chỉ cần chọn một ngân hàng để gửi tiền là đủ, bởi bản chất các khoản tiết kiệm đều giống nhau. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm tiền gửi có thể có những điểm khác biệt về kỳ hạn, cách thức gửi, tiện ích đi kèm cũng như trải nghiệm trong quá trình quản lý tài khoản.

Việc lựa chọn nơi gửi tiền không chỉ liên quan đến mức lãi suất, mà còn phụ thuộc vào sự phù hợp với nhu cầu cá nhân. Chẳng hạn, người thường xuyên theo dõi tài chính có thể ưu tiên sự thuận tiện khi giao dịch trực tuyến, trong khi người đề cao việc giao dịch trực tiếp có thể quan tâm nhiều hơn đến hệ thống chi nhánh và dịch vụ hỗ trợ.

Hiểu rõ đặc điểm của từng lựa chọn sẽ giúp khoản tiền gửi được quản lý hiệu quả hơn, thay vì chỉ đưa ra quyết định dựa trên một yếu tố duy nhất.