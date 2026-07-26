Nam sinh từng lập kỷ lục 345 điểm trận Tháng giành vé vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia

Ngày 26/7, cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã lên sóng với sự tranh tài của 4 nhà leo núi, gồm Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên), Lê Nguyễn Nam Sơn (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Huỳnh Lê Ngọc My (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đà Nẵng) và Nguyễn Đức Minh (THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội). Đây là trận đấu quyết định điểm cầu truyền hình thứ 3 của Chung kết năm và chiến thắng đã thuộc về Quang Minh.

Nam sinh Nguyễn Huy Quang Minh (Ảnh chụp màn hình)

Ở phần thi Khởi động, Quang Minh thi đấu khá nhẹ nhàng nhưng vẫn giành 65 điểm, nhỉnh hơn Ngọc My 5 điểm. Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa gồm 18 chữ cái, Quang Minh chỉ ghi thêm được 10 điểm trước khi Ngọc My phát tín hiệu trả lời đúng đáp án "Thanh niên xung phong", vươn lên dẫn đầu với 100 điểm. Lúc này Quang Minh tụt xuống vị trí thứ hai, kém đối thủ tới 25 điểm và nam sinh thừa nhận có chút tiếc nuối nhưng vẫn giữ tinh thần thi đấu cho các phần thi tiếp theo.

Bước ngoặt đến ở vòng Tăng tốc, khi Quang Minh trả lời nhanh và chính xác 2 trong 4 câu hỏi, giành lại vị trí dẫn đầu với 165 điểm, bỏ xa Ngọc My 25 điểm. Nam Sơn và Đức Minh cùng có 105 điểm sau vòng thi này.

Bốn nhà leo núi trong cuộc thi Quý 3 Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 (Ảnh chụp màn hình)

Là thí sinh có điểm số dẫn đầu, Quang Minh bước vào vòng Về đích trước tiên, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm và trả lời đúng 2 trong 3 câu, nâng điểm số lên 205. Đến lượt Về đích của Ngọc My, sau khi Ngọc My trả lời sai, Quang Minh nhanh tay giành quyền trả lời ngay ở câu hỏi đầu tiên của đối thủ và đưa ra đáp án chính xác, có thêm 20 điểm, nâng tổng điểm lên 225. Đây cũng là điểm số chung cuộc giúp Quang Minh giành vòng nguyệt quế Quý 3.

Các thí sinh còn lại kết thúc phần thi của mình, lần lượt là Nguyễn Đức Minh về nhì với 185 điểm, Huỳnh Lê Ngọc My về ba với 120 điểm và Lê Nguyễn Nam Sơn về cuối với 85 điểm.

Với chiến thắng này, Quang Minh trở thành nhà leo núi thứ 3 giành vé vào trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26, sau Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa, nhất Quý 1 với 175 điểm) và Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, nhất Quý 2 với 200 điểm). Đây cũng là lần đầu tiên cầu truyền hình chung kết Olympia về với ngôi trường THPT chuyên Thái Bình, hiện thuộc tỉnh Hưng Yên sau khi sáp nhập địa giới hành chính.

Nguyễn Huy Quang Minh chính thức giành vòng nguyệt quế Quý 3 với 225 điểm, trở thành gương mặt thứ 3 bước vào Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia)

Trước khi bước vào trận Quý 3, Quang Minh đã có một mùa giải ấn tượng khi giành vòng nguyệt quế trận Tuần với 250 điểm, sau đó tiếp tục thắng trận Tháng với 345 điểm, mức điểm cao nhất mà một thí sinh từng đạt được trong các trận thi tháng của Olympia năm thứ 26 tính đến thời điểm hiện tại.