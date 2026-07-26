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Tài Lộc trở lại, tuyển Việt Nam sẵn sàng tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình

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Tài Lộc trở lại, tuyển Việt Nam sẵn sàng tiếp đón Singapore trên sân Mỹ Đình

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện, tự tin hướng tới cuộc tiếp đón Singapore.

Sáng 26/7, Đội tuyển Quốc gia Việt Nam đã chính thức trở lại sân tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Thầy trò HLV Kim Sang Sik đang nhanh chóng xóc lại đội hình, khẩn trương chuẩn bị cho cuộc đối đầu với tuyển Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Championship 2026.

Ngay sau chiến thắng giòn giã 7-0 trước Timor Leste cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan trở về Hà Nội, bài toán thể lực được Ban huấn luyện đặt lên hàng đầu. Để đảm bảo trạng thái hồi phục tốt nhất cho các học trò, HLV Kim Sang Sik đã chủ động chia lực lượng thành hai nhóm tập luyện riêng biệt.

Theo đó, nhóm các cầu thủ đá chính trong trận ra quân chủ yếu thả lỏng, thực hiện các bài tập hồi phục chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Ở chiều ngược lại, nhóm cầu thủ dự bị và chưa thi đấu nhiều được tăng cường thêm các nội dung rèn luyện chiến thuật, đồng thời duy trì cường độ vận động cao nhằm giữ vững cảm giác bóng.

Tuyển Việt Nam tập luyện ở Hà Nội (Ảnh: VFF)

Một tin vui lớn về mặt lực lượng đối với tuyển Việt Nam là sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Tài Lộc. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, anh đã được Ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi và không đăng ký thi đấu ở trận gặp Timor Leste để đảm bảo an toàn. Việc Tài Lộc hoàn toàn hồi phục và nuốt trọn giáo án cùng các đồng đội mang lại thêm lựa chọn nhân sự chất lượng cho tuyến giữa.

Cầu thủ Tài Lộc trở lại tập luyện (Ảnh: VFF)

Khởi đầu thuận lợi bằng một trận thắng đậm đà không chỉ đem về 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp tinh thần toàn đội vô cùng hưng phấn. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có trọn vẹn 4 ngày hội quân và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào cuộc tiếp đón Singapore trên SVĐQG Mỹ Đình vào ngày 31/7 tới. Mục tiêu của toàn đội không gì khác ngoài một kết quả thuận lợi trên sân nhà, qua đó tiếp tục tích lũy điểm số và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Theo Tiên Tiên

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