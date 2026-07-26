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Muốn gia đình bình an, có 3 kiểu họ hàng nên hạn chế qua lại, dù quan hệ có thân thiết đến mấy

| | Sống

Muốn gia đình bình an, có 3 kiểu họ hàng nên hạn chế qua lại, dù quan hệ có thân thiết đến mấy

Trên thực tế, bao mệt mỏi và rạn nứt trong các gia đình nhỏ hiện nay đều bắt nguồn từ bốn chữ "dù sao cũng là họ hàng".

Khi trưởng thành, hầu như ai trong chúng ta cũng từng ít nhất một lần rơi vào bối cảnh dở khóc dở cười với chính người thân của mình. Cổ nhân từ xưa đã đúc kết: "Có 3 kiểu họ hàng tuyệt đối không nên qua lại, gia đình mới yên ả, lòng người mới bớt lo ưng". Đừng vội trách đây là lối sống bạc bẽo. Trên thực tế, bao mệt mỏi và rạn nứt trong các gia đình nhỏ hiện nay đều bắt nguồn từ bốn chữ "dù sao cũng là họ hàng".

Ảnh minh hoạ

Tình thân là vô giá, nhưng nếu đặt lầm chỗ, nó lại trở thành gánh nặng bào mòn tâm trí. Dưới đây là 3 kiểu người mang danh người thân mà bạn nên giữ khoảng cách càng sớm càng tốt:

1. Kẻ "xem tiền hơn tình": Nịnh người giàu, đạp người nghèo

Loại người này nhìn mối quan hệ qua lăng kính lợi ích. Khi bạn có tiền, có vị thế hay con cái học hành giỏi giang, họ lập tức tìm đến vỗ vai, đồn thổi khen ngợi khắp nơi như thể chính họ góp công lớn. Nhưng chỉ cần bạn sa sút hay làm ăn thua lỗ, họ sẽ là những người né xa đầu tiên, thậm chí quay lưng lại đi bêu tiếu, mỉa mai bạn với người ngoài.

Lối sống "thấy lợi sáng mắt" này biến tình thân thành một trò đùa. Ở gần những người như vậy, không khí trong gia đình bạn sẽ luôn nặng nề vì thói so kè, tính toán và hơn thua.

2. Kẻ mượn tiền không trả, lại còn thích "dùng đạo đức ép người"

Chuyện tiền bạc giữa người thân vốn là con dao hai lưỡi. Nhiều người hỏi vay tiền với lý do gấp gáp, hẹn vài tuần trả nhưng rồi chây ỳ hàng năm trời. Đến khi bạn cần tiền gom góp hỏi lại, họ lập tức giận dỗi, đóng vai nạn nhân rồi trách ngược: "Có chút tiền mà cũng đòi, đúng là không coi anh em ra gì!".

Nhiều số liệu cho thấy, đa số các vụ rạn nứt giữa anh chị em ruột thịt đều xuất phát từ chuyện tiền bạc không minh bạch. Dân gian có câu "Anh em sòng phẳng, tiền bạc rõ ràng". Giữ sự minh bạch về tài chính không phải là ích kỷ, mà là cách duy nhất để bảo vệ tình nghĩa bền lâu.

3. Kẻ lắm chuyện: Thích đâm thọc, chọc ngoáy chuyện nhà người khác

Đây là kiểu họ hàng nguy hiểm nhất. Họ thích đóng vai "người tốt nhiệt tình" nhưng đi đến đâu là gieo rắc thị phi đến đó. Hôm nay họ sang thủ thỉ với mẹ chồng rằng con dâu tiêu xài hoang phí; ngày mai lại thầm thì với con dâu rằng mẹ chồng đang soi mói, chê bai.

Những lời đồn thổi vô căn cứ này giống như liều thuốc độc ngấm dần, làm rạn nứt mối quan hệ giữa các thành viên. Người thân thật sự sẽ đến để giúp bạn dập lửa, chứ không phải chực chờ tạt thêm dầu.

Sự êm ấm của một gia đình phụ thuộc rất lớn vào việc bạn biết chọn bạn mà chơi, chọn họ hàng mà qua lại. Cắt đứt bớt những mối quan hệ độc hại không phải là tuyệt tình, mà là đang bảo vệ bình yên cho chính mái ấm của mình.

Trong gia đình bạn có từng gặp kiểu họ hàng thích "bào mòn" tình cảm như thế này chưa? Chuyện vô lý nhất mà bạn từng trải qua là gì?

Theo Bảo Tín

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