Người xưa có câu "Đàn ông sợ tháng Tám, đàn bà lo tháng Chạp", đọc xong mở rộng tầm mắt

Trong kho tàng văn hóa phương Đông, những lời dạy của cổ nhân Trung Quốc luôn là nguồn tri thức vô giá, là kim chỉ nam cho cuộc sống của nhiều thế hệ. Đằng sau những câu nói ngắn gọn đó là kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ, phản ánh cách con người quan sát thiên nhiên, lao động và ứng xử trong xã hội.

Câu tục ngữ: "Đàn ông sợ tháng Tám, đàn bà lo tháng Chạp" là một trong số đó. Thoạt nghe, nhiều người dễ liên tưởng đây là lời dự báo về vận mệnh hay điềm lành, dữ gắn với từng thời điểm trong năm. Tuy nhiên, nếu đặt câu nói vào bối cảnh xã hội xưa, có thể thấy ý nghĩa của nó hoàn toàn khác.

"Đàn ông sợ tháng Tám"

Tại các tỉnh phía Bắc Trung Quốc, tháng Tám âm lịch thường trùng với mùa thu hoạch, cao điểm vào khoảng tiết Thu Phân. Đây là thời điểm lúa mùa chín rộ, đồng thời nhiều loại cây lương thực như ngô, kê hay cao lương cũng bước vào vụ gặt, khiến việc đồng áng trở nên tất bật hơn bao giờ hết.

Đối với người nông dân, đặc biệt là nam giới – lực lượng lao động chính trong gia đình theo quan niệm truyền thống – đây là giai đoạn mang tính quyết định. Chỉ cần chậm thu hoạch vài ngày, một trận mưa lớn, bão hoặc lũ cuối mùa có thể khiến lúa đổ rạp, ngập úng, nảy mầm hoặc bị chim, chuột phá hoại, làm tiêu tan thành quả lao động suốt nhiều tháng.

Chính vì vậy, tháng Tám trở thành khoảng thời gian mà đàn ông phải làm việc với cường độ cao nhất trong năm. Họ không chỉ đảm nhận việc gặt hái mà còn phải vận chuyển, phơi và bảo quản nông sản để kịp đưa vào kho trước khi thời tiết chuyển xấu. Nỗi "sợ" trong câu tục ngữ vì thế không mang màu sắc mê tín, mà phản ánh nỗi lo rất thực tế về mùa màng, sinh kế và cuộc sống của cả gia đình.

"Đàn bà lo tháng Chạp"

Nếu tháng Tám là mùa bận rộn của người đàn ông ngoài đồng ruộng thì tháng Chạp lại là khoảng thời gian người phụ nữ tất bật với những công việc trong gia đình. Tháng Chạp là tháng cuối cùng của năm âm lịch, cũng là lúc mọi nhà bắt đầu chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong điều kiện sinh hoạt ngày xưa, khi hầu hết mọi thứ đều được làm thủ công, khối lượng công việc dành cho người phụ nữ tăng lên đáng kể.

Họ phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ chăn màn, chuẩn bị thực phẩm dự trữ, gói bánh chưng hoặc bánh tét, làm các món ăn truyền thống, may vá quần áo mới cho con cái, chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo, cúng tất niên, sắm sửa đồ Tết, tiếp đón họ hàng và chăm sóc mọi thành viên trong gia đình.

Trong nhiều gia đình, phụ nữ còn phải cân đối chi tiêu để vừa đủ tiền mua sắm dịp Tết, vừa đảm bảo cuộc sống sau kỳ nghỉ. Chính vì vậy, tháng Chạp trở thành thời điểm khiến nhiều người cảm thấy áp lực nhất trong năm.

Bởi thế, câu "đàn bà lo tháng Chạp" phản ánh đúng vai trò quán xuyến việc nhà của người phụ nữ trong xã hội truyền thống, chứ không phải hàm ý tháng Chạp mang đến điều không may.

Ở góc độ văn hóa, câu tục ngữ này là bức tranh thu nhỏ về đời sống của xã hội nông nghiệp truyền thống, nơi mỗi thành viên trong gia đình đều có một "mùa bận rộn" của riêng mình. Đàn ông gánh vác việc đồng áng, phụ nữ quán xuyến việc nhà và chuẩn bị cho những dịp lễ Tết. Tháng Tám và tháng Chạp vì thế trở thành hai thời điểm trách nhiệm của mỗi người đạt đến đỉnh điểm. Ẩn sau câu nói ngắn gọn ấy là quan niệm của người xưa về sự phân công trong gia đình, đồng thời gửi gắm thông điệp rằng một gia đình hạnh phúc và đủ đầy luôn được xây dựng từ sự sẻ chia, phối hợp và đồng lòng của tất cả các thành viên.

Ngày nay, nhờ cơ giới hóa nông nghiệp và sự phát triển của đời sống hiện đại, nhiều công việc nặng nhọc đã được máy móc thay thế, việc chuẩn bị Tết cũng trở nên đơn giản và thuận tiện hơn trước. Tuy nhiên, câu nói "Đàn ông sợ tháng Tám, đàn bà lo tháng Chạp" vẫn được nhiều người Trung Quốc nhắc đến như một kinh nghiệm dân gian thú vị. Ẩn sau câu tục ngữ ngắn gọn là sự quan sát tinh tế của người xưa về nhịp sống lao động và trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình.

(Theo Sohu)