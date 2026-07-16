Vì sao người xưa luôn khuyên trồng 5 loại cây này trong nhà? Câu trả lời không chỉ nằm ở phong thủy

Trong văn hóa Á Đông, cây cảnh không chỉ để trang trí mà còn gửi gắm nhiều mong ước tốt đẹp về sức khỏe, bình an, tài lộc và hạnh phúc gia đình. Điều đáng chú ý là 5 loại cây được người xưa nhắc đến đều có sức sống bền bỉ, ít tốn công chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian sống.

Dưới đây là 5 loại cây được xem là biểu tượng của sự may mắn, cùng những giá trị thực tế mà chúng mang lại.

Cây lựu - Biểu tượng của sự sung túc và sum vầy

Từ lâu, cây lựu đã gắn liền với hình ảnh con đàn cháu đống, gia đình đông vui, hạnh phúc. Quả lựu chứa rất nhiều hạt nên thường được xem là biểu tượng của sự sinh sôi, thịnh vượng và viên mãn.

Không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp, cây lựu còn có giá trị sử dụng khá cao. Những tán lá xanh rậm giúp che nắng hiệu quả nếu đặt ở ban công hoặc trước hiên nhà, đặc biệt là khu vực hướng Tây. Khi vào mùa, cây cho những chùm quả đỏ rực vừa đẹp mắt vừa có thể thưởng thức.

Cách chăm sóc

- Đặt cây nơi nhiều nắng.

- Tưới nước khoảng 3–4 ngày/lần, tránh để đất quá ẩm gây úng rễ.

- Bón thêm phân giàu lân và kali trước mùa ra hoa để cây sai quả hơn.

Hoa mộc tê - Hương thơm mang đến cảm giác bình yên

Trong dân gian có câu: "Trồng mộc trước cửa, quý nhân ghé nhà." Vì vậy, cây mộc tê thường được xem là biểu tượng của công danh, may mắn và sự thăng tiến.

Điểm nổi bật nhất của mộc tê là hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa tự nhiên. Chỉ cần một chậu cây nhỏ trước hiên hoặc ban công cũng đủ khiến không gian sống trở nên dễ chịu hơn, đồng thời giúp át bớt mùi thức ăn sau khi nấu nướng.

Hoa mộc tê còn có thể dùng để ướp trà, làm bánh hoặc ngâm mật ong.

Cách chăm sóc

- Đặt cây nơi thông thoáng, nhiều ánh sáng.

- Tưới khoảng 7–10 ngày/lần.

- Cây ưa đất hơi chua nên có thể bổ sung một lượng rất nhỏ nước pha giấm trắng loãng theo định kỳ nếu đất có tính kiềm.

Hoa sống đời (Kalanchoe) - Mang sắc xuân đến ngôi nhà

Ngay từ tên gọi, hoa sống đời đã gợi lên ý nghĩa về sức khỏe, trường thọ và sự gắn kết của các thế hệ trong gia đình.

Đây cũng là một trong số ít loài hoa nở rực rỡ vào mùa đông và đầu xuân, đúng dịp Tết Nguyên đán. Thời gian nở hoa kéo dài nhiều tháng nên được nhiều gia đình lựa chọn để trang trí.

Ưu điểm lớn nhất của cây là rất dễ chăm sóc, phù hợp cả với những người bận rộn hoặc mới bắt đầu trồng cây.

Cách chăm sóc

- Đặt ở nơi có ánh sáng tán xạ hoặc nắng nhẹ.

- Chỉ tưới khi đất đã khô.

- Sau mỗi đợt hoa, cắt bỏ cành tàn để cây tiếp tục ra lứa hoa mới.

Cây kim tiền - Biểu tượng của tài lộc và sự bền vững

Kim tiền gần như là cái tên quen thuộc trong danh sách cây phong thủy của nhiều gia đình.

Theo quan niệm dân gian, những tán lá xanh bóng, mọc vươn lên mạnh mẽ tượng trưng cho sự phát triển ổn định và khả năng tích lũy tài sản theo thời gian.

Ngoài yếu tố phong thủy, đây còn là một trong những loại cây nội thất bền bỉ nhất. Cây chịu hạn tốt, ít sâu bệnh và có thể thích nghi với điều kiện ánh sáng trong nhà.

Cách chăm sóc

- Đặt nơi có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng tán xạ.

- Khoảng 15–20 ngày mới cần tưới một lần.

- Không để nước đọng trong các kẽ lá vì rất dễ gây thối thân.

Trúc phát tài - Tượng trưng cho bình an và hanh thông

Người xưa có câu: "Hoa mang phú quý, tre mang bình an."

Trúc phát tài với những thân cây mọc thẳng, chia thành từng đốt đều nhau được xem là biểu tượng của sự phát triển không ngừng và cuộc sống thuận lợi.

Đây cũng là một trong những loại cây dễ trồng nhất bởi có thể sống hoàn toàn bằng phương pháp thủy sinh. Chỉ cần một bình nước nhỏ đặt trên bàn làm việc hay kệ phòng khách cũng đủ tạo điểm nhấn xanh mát.

Cách chăm sóc

- Thay nước khoảng mỗi tuần một lần.

- Dùng nước sạch ở nhiệt độ phòng.

- Loại bỏ lá vàng ngay khi xuất hiện.

- Tránh đặt cây dưới ánh nắng trực tiếp.

Quan trọng nhất vẫn là một ngôi nhà có sức sống

Nếu nhìn dưới góc độ hiện đại, câu nói "trồng 5 loại cây trong nhà sẽ mang lại giàu có và may mắn" không nên hiểu theo nghĩa chỉ cần mua vài chậu cây là tài lộc sẽ tự tìm đến.

Điều mà người xưa muốn gửi gắm có lẽ đơn giản hơn rất nhiều.

Một ngôi nhà có cây xanh luôn tạo cảm giác dễ chịu, giúp điều hòa không gian sống, mang lại sự thư thái sau mỗi ngày làm việc. Khi dành thời gian chăm sóc cây cối, con người cũng học được tính kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và biết tận hưởng những niềm vui nhỏ trong cuộc sống.

Chính những điều tích cực ấy góp phần tạo nên một tổ ấm bình yên, nơi mọi người cảm thấy thoải mái hơn, làm việc hiệu quả hơn và gìn giữ được sự gắn kết trong gia đình.

Bởi vậy, "giàu có và may mắn" mà người xưa nhắc đến có lẽ không chỉ là tiền bạc, mà còn là một cuộc sống ổn định, tinh thần vui vẻ và một mái nhà luôn tràn đầy sức sống.