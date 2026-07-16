Mùa hè, mưa nhiều, rắn hoạt động cực mạnh: Không may bị rắn cắn, tuyệt đối không làm điều này

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng an ninh nội địa khuyến cáo: Mùa hè là thời điểm thời tiết nắng nóng xen kẽ những đợt mưa dông, độ ẩm không khí cao, tạo điều kiện thuận lợi để các loài rắn, đặc biệt là rắn độc, gia tăng hoạt động. Tại tỉnh Phú Thọ - Địa phương có nhiều diện tích đồi rừng, nương rẫy, đồng ruộng và khu dân cư xen kẽ cây cối - nguy cơ người dân bị rắn độc cắn trong thời gian này luôn tiềm ẩn, nhất là đối với người lao động ngoài trời và trẻ em.

Thực tế cho thấy, hằng năm các cơ sở y tế tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn cắn, trong đó có những ca nhập viện trong tình trạng nặng do sơ cứu không đúng cách hoặc chậm đưa đến bệnh viện, không ít trường hợp phải điều trị kéo dài, để lại di chứng, thậm chí đe dọa tính mạng.

1. Nguy cơ gia tăng trong mùa mưa

Sau những trận mưa lớn hoặc khi môi trường sống bị xáo trộn, rắn thường bò ra khỏi nơi trú ẩn để kiếm ăn hoặc tránh ngập. Chúng có thể xuất hiện tại bờ ruộng, nương rẫy, vườn cây, bụi rậm, đống củi, chuồng trại chăn nuôi, thậm chí bò vào khuôn viên và nhà ở của người dân. Những người thường xuyên làm việc trên đồng ruộng, khai thác lâm sản, đi rừng, câu cá, phát dọn thực bì hoặc thu hoạch nông sản là nhóm có nguy cơ cao. Trẻ em vui chơi tại khu vực nhiều cỏ dại, bụi rậm cũng dễ gặp tai nạn do thiếu kỹ năng nhận biết và phòng tránh.

Tại khu vực trung du và miền núi phía Bắc, trong đó có Phú Thọ, có thể gặp một số loài rắn độc như Rắn hổ mang, Rắn cạp nia, Rắn lục tre và Rắn chàm quạp. Nọc độc của các loài này có thể gây rối loạn đông máu, tổn thương thần kinh, hoại tử mô, suy hô hấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được cấp cứu kịp thời.

2. Cách xử trí đúng cách khi bị rắn cắn

Để hạn chế nguy cơ bị rắn cắn, người dân cần thường xuyên phát quang bụi rậm, dọn dẹp khu vực xung quanh nhà ở, thu gom rác thải, đống củi, vật liệu xây dựng; không để chuột sinh sôi vì đây là nguồn thức ăn thu hút rắn.

Khi làm việc ngoài đồng ruộng, nương rẫy hoặc đi rừng, cần mặc quần áo dài, đi ủng cao cổ, đeo găng tay bảo hộ; sử dụng đèn pin khi đi lại vào ban đêm; không đưa tay vào hốc cây, bụi rậm, khe đá hoặc những nơi khuất tầm nhìn.

Tuyệt đối không bắt, đùa nghịch hoặc tự ý săn bắt rắn khi không có kinh nghiệm.

Gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ em không chơi ở khu vực cỏ rậm, bãi hoang, ven suối hoặc những nơi có nguy cơ xuất hiện rắn.Khi phát hiện người bị rắn cắn, cần giữ bình tĩnh, hạn chế để nạn nhân vận động nhằm làm chậm quá trình nọc độc lan truyền; cố định chi bị cắn, nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và điều trị.

Lưu ý: nếu không may bị rắn cắn, tuyệt đối không rạch vết thương, hút nọc độc bằng miệng, đắp lá cây hoặc thuốc nam không rõ nguồn gốc, chườm đá hay garô quá chặt. Những biện pháp truyền miệng này không có tác dụng giải độc mà còn có thể khiến tình trạng tổn thương nặng hơn, làm mất thời gian điều trị.

Nếu điều kiện cho phép và bảo đảm an toàn, người đi cùng có thể ghi nhớ hoặc chụp ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện loài rắn, phục vụ quá trình điều trị.Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, trong đó có tai nạn do rắn độc cắn.

Mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nâng cao kiến thức sơ cứu ban đầu và kịp thời đưa nạn nhân đến cơ sở y tế khi xảy ra sự cố. Chủ động phòng ngừa, xử trí đúng cách và cấp cứu kịp thời là yếu tố quyết định nhằm giảm thiểu thương tích, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ