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Loại hạt được ví như "món ăn vặt vàng" cho thận: Ăn đúng cách có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính

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Loại hạt được ví như "món ăn vặt vàng" cho thận: Ăn đúng cách có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính

iệc tiêu thụ vừa phải một số loại hạt nhất định có thể có tác dụng tích cực đối với quá trình trao đổi chất và tình trạng viêm nhiễm , đó mới là điều thực sự đáng được quan tâm.

Khi nhắc đến đồ ăn vặt, nhiều người thường nghĩ ngay đến bánh kẹo, khoai tây chiên hay các món nhiều đường, nhiều muối. Tuy nhiên, không phải món ăn vặt nào cũng có hại. Một số loại hạt, đặc biệt là quả óc chó , lại được đánh giá cao nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, trong đó có chức năng thận.

Dù không thể thay thế thuốc hay ngăn ngừa bệnh tật chỉ bằng vài hạt mỗi ngày, nhiều nghiên cứu cho thấy việc bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn hợp lý có thể góp phần giảm viêm, cải thiện chuyển hóa và hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Loại hạt được ví như "món ăn vặt vàng" cho thận: Ăn đúng cách có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính- Ảnh 1.

Vì sao quả óc chó được đánh giá tốt cho thận?

Thận có nhiệm vụ lọc chất thải, cân bằng nước và điện giải trong cơ thể. Khi tình trạng viêm kéo dài hoặc rối loạn chuyển hóa xảy ra, cơ quan này phải làm việc nhiều hơn, từ đó làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng theo thời gian.

Một trong những điểm nổi bật của quả óc chó là hàm lượng axit béo không bão hòa , đặc biệt là omega-3 nguồn gốc thực vật (ALA). Đây là nhóm chất béo có tác dụng hỗ trợ điều hòa chuyển hóa lipid và giảm phản ứng viêm trong cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên tiêu thụ các loại hạt từ 3 lần mỗi tuần trở lên có xu hướng giảm khoảng 10% các chỉ dấu viêm trong máu so với người ít sử dụng. Mặc dù mức cải thiện này không quá lớn, nhưng có ý nghĩa trong việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nếu được duy trì lâu dài.

Khi tình trạng viêm được kiểm soát tốt hơn, hệ mạch máu - bao gồm cả các vi mạch trong thận - cũng được bảo vệ tốt hơn, giúp duy trì khả năng lọc của cơ quan này.

Loại hạt được ví như "món ăn vặt vàng" cho thận: Ăn đúng cách có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính- Ảnh 2.

Giàu chất chống oxy hóa, góp phần giảm tổn thương tế bào

Không chỉ chứa chất béo tốt, quả óc chó còn giàu polyphenol - nhóm hợp chất chống oxy hóa có khả năng trung hòa các gốc tự do.

Stress oxy hóa từ lâu được xem là một trong những cơ chế thúc đẩy quá trình lão hóa cũng như sự phát triển của nhiều bệnh lý mạn tính, bao gồm bệnh thận mạn và một số loại ung thư.

Việc bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh, nhưng có thể góp phần giảm tổn thương tế bào và tạo môi trường chuyển hóa thuận lợi hơn cho cơ thể.

Hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, gián tiếp bảo vệ chức năng thận

Ít người biết rằng mỡ máu cao không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn tác động đến thận.

Khi cholesterol LDL ("cholesterol xấu") tăng cao trong thời gian dài, các mạch máu nuôi thận có thể bị tổn thương, làm giảm khả năng lọc của cầu thận.

Một số nghiên cứu cho thấy việc duy trì thói quen ăn các loại hạt với lượng vừa phải trong thời gian dài có thể giúp giảm LDL khoảng 8-12%. Nhờ đó, tuần hoàn máu đến thận được cải thiện, góp phần duy trì chức năng của cơ quan này.

Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh cũng giúp giảm gánh nặng cho thận

Ngày càng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ruột và thận có mối liên hệ chặt chẽ.

Khi hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng, cơ thể sẽ tạo ra nhiều sản phẩm chuyển hóa có hại hơn. Những chất này cuối cùng phải được thận đào thải.

Quả óc chó cung cấp chất xơ cùng nhiều hợp chất thực vật giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, từ đó góp phần cải thiện môi trường tiêu hóa và giảm áp lực chuyển hóa lên thận.

Loại hạt được ví như "món ăn vặt vàng" cho thận: Ăn đúng cách có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính- Ảnh 3.

Ăn bao nhiêu là đủ?

Dù tốt cho sức khỏe, các loại hạt vẫn chứa lượng calo khá cao.

Nếu ăn quá nhiều, tổng năng lượng nạp vào sẽ tăng lên, làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì - một yếu tố có liên quan đến bệnh thận mạn.

Các chuyên gia thường khuyến nghị chỉ nên ăn khoảng 20-30g các loại hạt mỗi ngày , tương đương một nắm nhỏ.

Bên cạnh đó, nên ưu tiên:

Quả óc chó nguyên vị.

Hạnh nhân, hạt điều, hạt dẻ cười không tẩm muối hoặc đường.

Hạn chế các loại hạt rang nhiều muối, tẩm đường hoặc phủ gia vị.

Không chỉ tốt cho thận mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Do chứa ít carbohydrate nhưng giàu chất béo lành mạnh và chất xơ, các loại hạt giúp làm chậm quá trình hấp thu đường sau bữa ăn.

Một số nghiên cứu ghi nhận việc bổ sung các loại hạt hợp lý có thể giúp giảm dao động đường huyết sau ăn khoảng 10%. Đây là lợi ích đáng chú ý đối với những người có nguy cơ mắc đái tháo đường hoặc hội chứng chuyển hóa.

Việc kiểm soát đường huyết tốt cũng góp phần bảo vệ hệ mạch máu và giảm nguy cơ tổn thương thận về lâu dài.

Loại hạt được ví như "món ăn vặt vàng" cho thận: Ăn đúng cách có thể giúp giảm viêm, hỗ trợ phòng bệnh mạn tính- Ảnh 4.

Không có loại thực phẩm nào là "thần dược"

Dù có nhiều lợi ích, quả óc chó hay bất kỳ loại hạt nào cũng không thể tự mình ngăn ngừa viêm nhiễm hay ung thư.

Hiệu quả chỉ đạt được khi chúng trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn.

Nói cách khác, điều quan trọng không phải là ăn thật nhiều quả óc chó, mà là xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân bằng và duy trì nó trong thời gian dài.

Lưu ý: Người mắc bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển hoặc phải kiểm soát kali, phốt pho trong chế độ ăn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn nhiều các loại hạt, vì đây là nhóm thực phẩm giàu các khoáng chất này.

Theo Minh Khanh

Thanh niên Việt

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