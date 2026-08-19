Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ 1/9, thay đổi quan trọng có liên quan đến CCCD của người dân cả nước chính thức áp dụng

| | Sống

Người dân cần cập nhật ngay thông tin quan trọng này.

Từ ngày 01/9/2026, hệ thống BHXH sẽ thực hiện chuyển đổi sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ theo lộ trình.

Ảnh minh họa

Việc chuyển đổi sang sử dụng số ĐDCN/CCCD được thực hiện nhằm thống nhất dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số, phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và sử dụng thống nhất số định danh cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

BHXH Việt Nam xác định việc chuyển đổi phải bảo đảm an toàn, chính xác, không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và người hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu, kế thừa đầy đủ lịch sử giao dịch, quá trình tham gia, hưởng chế độ và hồ sơ điện tử đã phát sinh.

Theo kế hoạch, từ ngày 01/9/2026, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi mã số BHXH sang số ĐDCN/CCCD theo từng BHXH tỉnh, BHXH cơ sở; đồng thời đồng bộ dữ liệu sang các phần mềm nghiệp vụ liên quan, chuyển đổi tài khoản VssID, Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và dữ liệu hồ sơ điện tử. Kết quả chuyển đổi mã số BHXH sẽ được thông báo đến người tham gia thông qua ứng dụng VssID.

Nếu thông tin số ĐDCN/CCCD đã đầy đủ, chính xác và được xác thực, đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc chuyển đổi được thực hiện trên hệ thống, người tham gia không phải đến cơ quan BHXH để thực hiện thủ tục chuyển đổi.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động, như chưa có số ĐDCN/CCCD hoặc số ĐDCN/CCCD chưa được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan BHXH sẽ thực hiện rà soát, xử lý theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Trong quá trình chuyển đổi, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, không tra cứu được thông tin hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc, không tự ý kê khai, tạo mới hoặc thực hiện lại hồ sơ khi chưa xác định nguyên nhân, người dân liên hệ cơ quan BHXH gần nhất để được kiểm tra, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPBank thẩm định tài sản, chủ nhân mới biết sổ đỏ đã sang tên: Công an Phú Thọ chứng minh chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ đều là giả

VPBank thẩm định tài sản, chủ nhân mới biết sổ đỏ đã sang tên: Công an Phú Thọ chứng minh chữ ký, chữ viết, dấu điểm chỉ đều là giả Nổi bật

Lời khuyên cho những người ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch

Lời khuyên cho những người ăn đậu đỏ trong ngày Thất tịch 7/7 Âm lịch Nổi bật

Loại củ "tốt bậc nhất thế giới" ở Việt Nam vừa rẻ vừa nhiều, ngoài chợ đâu cũng có

Loại củ "tốt bậc nhất thế giới" ở Việt Nam vừa rẻ vừa nhiều, ngoài chợ đâu cũng có

12:25 , 19/08/2026
Nghiên cứu theo dõi hơn 1.000 trẻ suốt 32 năm: 8 đặc điểm thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến tương lai tài chính của một người

Nghiên cứu theo dõi hơn 1.000 trẻ suốt 32 năm: 8 đặc điểm thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến tương lai tài chính của một người

11:48 , 19/08/2026
Muốn giảm cân nhanh hơn, hãy ăn 4 loại trái cây giàu kali này: Vừa ngon, ít calo lại dễ kiểm soát cân nặng

Muốn giảm cân nhanh hơn, hãy ăn 4 loại trái cây giàu kali này: Vừa ngon, ít calo lại dễ kiểm soát cân nặng

11:38 , 19/08/2026
Trung Thu 2026: Doanh nghiệp ưu tiên giải pháp thay vì chỉ chọn sản phẩm?

Trung Thu 2026: Doanh nghiệp ưu tiên giải pháp thay vì chỉ chọn sản phẩm?

11:00 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên