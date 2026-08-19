Trung Thu 2026: Doanh nghiệp ưu tiên giải pháp thay vì chỉ chọn sản phẩm?

Khi quà tặng trở thành một phần của chiến lược thương hiệu

Trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp có xu hướng chuẩn bị kế hoạch quà tặng Trung Thu sớm hơn để chủ động ngân sách, nguồn hàng và tiến độ triển khai, đặc biệt với những đơn vị có nhu cầu đặt số lượng lớn.

Điều này cũng kéo theo sự thay đổi trong tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp. Bên cạnh chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến khả năng tư vấn phương án quà tặng theo ngân sách, hỗ trợ nhận diện thương hiệu, đóng gói, giao nhận và dịch vụ hậu mãi. Thay vì làm việc với nhiều đơn vị khác nhau, xu hướng hiện nay là tìm kiếm một đối tác có thể đồng hành xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai.

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu hàng trăm hoặc hàng nghìn phần quà, một quy trình đồng bộ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực vận hành mà còn đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh và trải nghiệm của người nhận.

Doanh nghiệp ngày nay không chỉ tìm kiếm quà tặng chất lượng, mà còn yêu cầu dịch vụ trọn gói

Thị trường dịch chuyển về các giải pháp quà tặng toàn diện

Sự đa dạng của thị trường mang đến nhiều lựa chọn, từ bánh Trung Thu, trà, rượu vang đến các bộ quà kết hợp. Tuy nhiên, khi khoảng cách về sản phẩm giữa các thương hiệu ngày càng thu hẹp, lợi thế cạnh tranh dần chuyển sang năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ.

Các thương hiệu có khả năng tư vấn giải pháp phù hợp với từng quy mô ngân sách, hỗ trợ cá nhân hóa quà tặng, đảm bảo tiến độ giao hàng và đồng hành trong suốt quá trình triển khai đang có nhiều lợi thế hơn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp.

Bộ sưu tập bánh Trung Thu Givral 2026 - Cùng doanh nghiệp gắn kết thâm giao, vun đắp thân tình

Givral và giải pháp quà tặng trọn gói cho doanh nghiệp

Nắm bắt xu hướng này, Givral tiếp tục phát triển mảng quà tặng doanh nghiệp trong mùa Trung Thu 2026 với định hướng kết hợp giữa sản phẩm, thiết kế và dịch vụ.

Bộ sưu tập năm nay được lấy cảm hứng từ hình ảnh lá phong chuyển sắc theo thời gian, tượng trưng cho hành trình vun đắp những mối thân tình. Bốn thiết kế mang tên Gắn Kết, Đồng Hành, Trân Quý và Tri Kỷ đại diện cho những dấu mốc khác nhau trong quá trình xây dựng và gìn giữ các mối quan hệ, từ những kết nối đầu tiên đến sự gắn bó bền vững theo năm tháng.

Song song với thiết kế, Givral phát triển danh mục hơn 30 hương vị bánh cùng nhiều lựa chọn hộp quà và mức ngân sách, giúp doanh nghiệp dễ dàng xây dựng phương án quà tặng phù hợp cho từng nhóm đối tượng như đối tác, khách hàng hay nhân sự.

Bánh Trung Thu Givral với hương vị và thiết kế hộp đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu doanh nghiệp

Bên cạnh sản phẩm, thương hiệu cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp như tư vấn phương án quà tặng theo nhu cầu, in logo trên hộp bánh và túi quà, triển khai giao nhận theo yêu cầu cùng chính sách ưu đãi dành cho đơn hàng số lượng lớn. Việc tích hợp nhiều hạng mục trong cùng một quy trình giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian tổ chức, đồng thời đảm bảo sự đồng bộ về hình ảnh trong mùa quà tặng cao điểm.

Dịch vụ in logo chuyên nghiệp, hỗ trợ cá nhân hóa bao bì giúp doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu

Khi giá trị của món quà không chỉ nằm ở sản phẩm

Sự thay đổi trong nhu cầu của doanh nghiệp cho thấy thị trường quà tặng Trung Thu đang bước sang một giai đoạn mới, nơi giá trị cạnh tranh không còn chỉ nằm ở mẫu mã hay mức giá, mà ở khả năng mang đến một quy trình triển khai hiệu quả và trải nghiệm xuyên suốt.

Trong bối cảnh đó, những thương hiệu có kinh nghiệm, năng lực cung ứng ổn định và dịch vụ đồng bộ như Givral được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên thị trường quà tặng doanh nghiệp. Bởi với nhiều doanh nghiệp, một món quà Trung Thu không chỉ thay lời tri ân mà còn góp phần truyền tải hình ảnh thương hiệu và gìn giữ những mối quan hệ được xây dựng qua thời gian.

Công Ty Cổ Phần Bánh GIVRAL

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