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Thương hiệu cà phê của bà Lê Hoàng Diệp Thảo có diễn biến mới

| | Lifestyle

King Coffee của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo liên tục đón tin vui trong tháng 8 này.

Mới đây, thương hiệu King Coffee thuộc tập đoàn TNI Corporation, do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập đã liên tiếp khai trương các không gian mới tại TP.HCM chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần.

Cụ thể vào ngày 7/8 và 12/8 mới đây, thương hiệu cà phê của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo mở 2 cửa hàng tại phường Vũng Tàu và phường Chánh Hưng, TP.HCM. Theo hình ảnh được thương hiệu này chia sẻ trên trang fanpage chính thức, vào một số khung giờ, cửa hàng tại phường Chánh Hưng đón lượng khách lớn. Thực khách phải đợi hàng dài để chờ gọi đồ uống.

Thực khách xếp hàng để gọi đồ uống tại cơ sở phường Chánh Hưng, TP.HCM.

Ngoài 2 địa điểm trên, từ đầu năm đến nay, King Coffee đã khai trương thêm 2 cơ sở tại Đà Lạt.

Tất cả các không gian đều được thiết kế theo cùng 1 concept với tone màu trắng làm chủ đạo, kết hợp với các màu be, nâu và đỏ. Các không gian đều có phong cách hiện đại, tối giản. Cách bố trí bàn ghế thông thoáng, phù hợp với những cuộc gặp gỡ và làm việc.

Menu đồ uống chuyên về các loại cà phê pha phin truyền thống, cà phê pha máy và và các thức uống sáng tạo từ cà phê. Ngoài ra cửa hàng còn phục vụ các loại đồ uống đá xay, trà, nước ép…

Theo đó, King Coffee của bà Diệp Thảo ra mắt lần đầu tiên tại Mỹ vào năm 2016, trước khi trở về Việt Nam. Bà cho rằng để cà phê Việt được thế giới tôn trọng, một trong những điều tiên quyết là phải chiến thắng ở thị trường khó tính nhất. Hành trình từ Mỹ, thương hiệu cà phê của nữ doanh nhân đã lan tỏa ra 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, rồi quay về chiếm lĩnh thị trường nội địa là một thử thách đầy bản lĩnh. Chia sẻ trên truyền thống, bà cho biết cà phê Việt Nam xứng đáng có một vị trí trang trọng trên bản đồ thế giới, không phải là một phần nhỏ bé của một chuỗi giá trị hiện thời.

Ảnh: King Coffee

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

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