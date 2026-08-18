Vì sao trên máy bay có nút gọi tiếp viên nhưng không phải cứ cần là bấm?

Một tiếng "ting" vang lên trong cabin có thể chỉ là hành khách muốn xin thêm một cốc nước. Nhưng với tiếp viên, đó cũng có thể là sự lo lắng về một tình huống y tế khẩn cấp. Vì vậy, nút gọi tiếp viên được thiết kế để sử dụng, nhưng không phải để sử dụng tùy hứng.

Nút gọi tiếp viên không phải nút gọi dịch vụ riêng

Nút gọi tiếp viên hàng không trên máy bay thường được đặt phía trên đầu hành khách để khách có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý của phi hành đoàn mà không cần gọi toáng lên hay chạm vào nhân viên. Vì thế, nếu thực sự cần hỗ trợ, hành khách hoàn toàn có thể bấm nút.

Những trường hợp như cảm thấy không khỏe, có vấn đề về an toàn, ghế bị hỏng, làm đổ chất lỏng, cần hỗ trợ mà không thể tự xử lý,... đều là những lý do chính đáng.

Đặc biệt, khi có vấn đề sức khỏe, đừng ngại bấm nút, thậm chí có thể bấm nhiều lần nếu cần. Tiếp viên được đào tạo để xử lý các tình huống y tế và có thể gọi nhân viên y tế hỗ trợ hoặc phối hợp với cơ trưởng khi cần thiết.

Ngay cả những chuyện nhỏ hơn, như làm rơi đồ xuống khe ghế mà không thể tự mình nhặt lên, ngồi ghế cửa sổ và không muốn làm phiền người bên cạnh để xin đồ uống, hay chờ quá lâu mà chưa nhận được món mình đã yêu cầu,... cũng có thể sử dụng nút gọi.

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Có những việc bạn hoàn toàn có thể tự xử lý

Nhưng điều đó không có nghĩa bất cứ nhu cầu nào cũng cần một tiếng "ting".

Muốn biết còn bao lâu nữa máy bay hạ cánh? Hãy nhìn màn hình trước ghế hoặc nếu không có thì kiểm tra ứng dụng của hãng.

Muốn bỏ rác? Tiếp viên sẽ đi qua các hàng ghế nhiều lần trong chuyến bay, hoặc bạn có thể mang rác đến khu vực bếp nếu điều kiện cho phép.

Muốn xin thêm nước hoặc đồ ăn nhẹ? Nếu có thể tự đứng dậy, bạn đi đến khu vực bếp để hỏi tiếp viên thường sẽ nhanh hơn. Nhiều chuyến bay cũng có sẵn nước và đồ ăn nhẹ để hành khách tự lấy.

Nút gọi tiếp viên cũng không nên được sử dụng liên tục chỉ vì bạn sốt ruột. Bởi với nhiều tiếp viên hàng không, nút bấm gọi tiếp viên giống chuông cửa hơn là một ứng dụng nhắn tin: bạn bấm khi cần người mở cửa, chứ không bấm liên tục để nhắc rằng mình đang chờ.

Đặc biệt, nếu tiếp viên đang phục vụ bữa ăn hoặc đồ uống, hãy chờ đến lượt thay vì bấm nút để yêu cầu riêng.

Ngoài ra khi máy bay đang di chuyển trên đường lăn, cất cánh, hạ cánh hoặc gặp nhiễu động, những yêu cầu không khẩn cấp nên được để sau. Bởi việc tiếp viên phải di chuyển hoặc xử lý một yêu cầu không cần thiết trong những thời điểm này có thể làm tăng nguy cơ chấn thương cho cả hành khách và phi hành đoàn.

Vì vậy, nguyên tắc đơn giản nhất là nếu việc đó cần được xử lý ngay và bạn không thể tự giải quyết, hãy bấm nút. Nếu có thể chờ hoặc tự làm, hãy cân nhắc một cách khác.