Căn nhà miền Trung khiến cả nước "dụi mắt"

Nhắc đến những căn nhà có quỹ đất rộng thênh thang, không gian trải dài hun hút, đi từ gian này sang gian khác mãi chưa thấy điểm cuối, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những căn nhà miền Tây. Bởi nơi đây vốn nổi tiếng với những cơ ngơi rộng rãi, có khi xây hết gian này lại nối sang gian khác, phía trước có sân vườn, phía sau mở ra kênh rạch. Thế nhưng mới đây, dân tình lại được phen trầm trồ trước một căn nhà ở miền Trung có độ rộng chẳng hề kém cạnh, đặc biệt ấn tượng khi từ đầu nhà đến cuối nhà đều mở ra tầm view thoáng đãng, ngắm qua màn hình cũng đã thấy quá chill.

Nguồn video: TikTok @bubucook1

Theo chủ clip chia sẻ, căn nhà được gia đình xây dựng theo kiểu “tích tiểu thành đại”, mỗi năm dành dụm được bao nhiêu lại xây thêm một chút, cứ thế kéo dài cho đến khi hết đất. Chính cách xây dựng qua nhiều năm đã tạo nên một cơ ngơi đặc biệt, nhìn tổng thể chẳng khác nào 3-4 căn nhà được nối liền với nhau.

Không gian bên trong nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, đầy đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ được cảm giác thoáng đãng. Đứng từ bên ngoài đã hình dung được phần nào diện tích rộng rãi của căn nhà, nhưng càng bước sâu vào bên trong lại càng bất ngờ bởi liên tiếp những gian nhà mới mở ra, tạo cảm giác như mãi chưa đi hết cơ ngơi.

Đi qua khu vực cầu thang sẽ mở ra không gian phòng khách rộng thoáng, được bài trí đơn giản với sofa, sạp, tivi cùng một vài món đồ decor. Tiếp tục đi sâu vào bên trong, một khu vực rộng rãi khác lại tiếp tục mở ra, được bố trí bồn rửa, hệ thống kệ tủ và cả 2 chiếc giường cỡ lớn. Có thể thấy, gia chủ đã tận dụng khoảng không rộng để sắp xếp các khu vực sinh hoạt theo hướng thoải mái, tiện nghi và linh hoạt. Chưa cần tính đến những tầng phía trên, chỉ riêng không gian tầng 1 với hàng loạt khu vực nối tiếp nhau cũng đã đủ khiến người xem phải trầm trồ.

Điều khiến dân tình choáng váng là sau khi đi qua những không gian sinh hoạt phía trước, căn nhà vẫn chưa có dấu hiệu “hết đất” mà tiếp tục flex độ rộng bằng những khu vực khác, thậm chí còn rộng thoáng hơn. Khu bếp trong nhà rộng chẳng khác nào một căn nhà riêng, được bố trí đầy đủ hệ tủ bếp, khu vực nấu nướng, bàn ăn cùng nhiều tiện nghi khác. Diện tích rộng rãi đến mức chỉ cần nhìn qua màn hình cũng đủ cảm nhận được sự thoáng đãng và cực kỳ “đã mắt” của không gian.

“Gian cuối” của căn nhà được thiết kế chẳng khác nào một phòng khách thứ 2. Không gian rộng rãi, thoáng đãng đủ để gia chủ thoải mái bố trí bộ sofa, bàn trà, võng cùng nhiều món đồ phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi. Cách sắp xếp này cũng tạo cảm giác đây là một khu vực thư giãn riêng, càng làm nổi bật diện tích “khủng” của căn nhà. Điểm kết của hành trình khám phá là khoảng sân rộng phía sau. Tại đây, gia chủ thiết kế một cửa ra vào, chỉ cần mở ra là thấy ngay "view triệu đô" kênh mương và thiên nhiên xanh mát, mang đến cảm giác yên bình, mát mắt.

Có thể thấy, căn nhà này là niềm mơ ước của nhiều người khi sở hữu vị trí đặc biệt: một mặt hướng ra phố, một mặt lại mở ra cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Không chỉ có diện tích đất rộng rãi, trù phú, gia chủ còn may mắn sở hữu những khoảng view thoáng đãng, xanh mát mà không phải cơ ngơi nào cũng có. Với quỹ đất và cảnh quan đẹp như vậy, chẳng khó hiểu khi nhiều người xem xong cũng phải xuýt xoa: có đất rộng thế này thì ai mà chẳng muốn xây một căn nhà thật lớn để tận hưởng!

Nguồn hình ảnh: TikTok @bubucook1