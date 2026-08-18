Căn nhà ở quê của Lý Đức

Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) là trung vệ trẻ nhận được nhiều sự chú ý của bóng đá Việt Nam. Sở hữu chiều cao 1m82, cầu thủ quê Tây Ninh trưởng thành từ lò Nutifood, thi đấu bùng nổ trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai năm 2024 trước khi gia nhập CLB Công An Hà Nội năm 2025.

Lý Đức bắt đầu được chú ý nhiều hơn sau những màn thể hiện tại các giải đấu trong nước và cấp độ trẻ. Nam cầu thủ cũng được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ có tiềm năng ở vị trí trung vệ.

Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, cuộc sống của Lý Đức tại quê nhà Tây Ninh cũng được người hâm mộ quan tâm. Dù còn rất trẻ nhưng cầu thủ này đã cùng anh trai hoàn thành căn nhà 3 tầng để tặng mẹ sau nhiều năm tích góp.

Cầu thủ Phạm Lý Đức (Ảnh: FBNV)

Được biết, căn nhà nằm trên mặt tiền phố thuộc ấp Long Phi, xã Long Thuận, Tây Ninh. Công trình có quy mô 3 tầng, được xây dựng mới lại từ nhà cũ khoảng hơn 1 năm trước. Đến khi hoàn thiện, đây trở thành tổ ấm của gia đình Lý Đức, là nơi anh trở về sau những đợt thi đấu, tập luyện.

Theo đó, căn nhà có diện tích thoáng đãng, phía trước có một khoảng sân rộng, được lắp gạch sáng bóng. Đây cũng chính là không gian được sử dụng để mẹ Lý Đức bán đồ ăn, hay tụ tập gia đình, bạn bè mỗi khi có cỗ bàn. Hoặc khi những lúc Lý Đức có trận đấu, gia đình nam cầu thủ cũng tổ chức ăn uống để mời người thân sang cùng xem, giao lưu và cổ vũ.

(Ảnh: FBNV)

Trước nhà Lý Đức có một khoảng sân rộng rãi (Nguồn ảnh: YouTube Vlog Ngoài đường piste)

(Ảnh: FBNV)

Không gian phòng khách của gia đình Lý Đức (Nguồn ảnh: YouTube Vlog Ngoài đường piste)

Nhìn tổng thể, căn nhà được xây lại theo phong cách hiện đại, khang trang với tone màu sáng. Giống như nhiều gia đình cầu thủ khác, phòng khách cũng là nơi mà bố mẹ Lý Đức trưng bày loạt thành tích, huy chương của con trai từ nhỏ đến lớn. Ngoài không gian sinh hoạt chung, tầng 1 còn có một phòng ngủ của bố mẹ Lý Đức và khu vực bếp ăn sau nhà.

Trên tầng 2 là không gian phòng riêng của Lý Đức và anh trai cũng như không gian thờ tự. Căn phòng của nam cầu thủ sinh năm 2003 cũng rất đơn giản, nhỏ gọn với các nội thất cơ bản. Còn lại trên tầng 3 là sân thượng của gia đình, nơi có thể sử dụng để phơi quần áo, ngắm cảnh hoặc mời bạn bè đến chơi, tụ tập ăn uống.

Đáng chú ý trên khu vực tầng 3, Lý Đức từng giới thiệu có thể phóng tầm mắt nhìn thấy Núi Bà Đen - địa điểm nổi tiếng tại Tây Ninh cũng như có view thoáng đãng, mát mẻ.

Phòng riêng của Lý Đức được sắp xếp gọn gàng, tối giản (Nguồn ảnh: YouTube Vlog Ngoài đường piste)

Tầng 3 của căn nhà là khu vưc sân thượng, có tầm view thoáng đãng, phía xa có thể nhìn thấy Núi Bà Đen (Nguồn ảnh: YouTube Vlog Ngoài đường piste)

Bố mẹ Lý Đức thể hiện niềm tự hào với cậu con trai út (Ảnh: FBNV)

Với gia đình Lý Đức, căn nhà 3 tầng không chỉ thay đổi diện mạo nơi ở cũ mà còn trở thành nơi lưu giữ khá nhiều dấu mốc trong hành trình chơi bóng của nam cầu thủ. Bên cạnh đó, không ít người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ vì Lý Đức dù còn rất trẻ nhưng đã có thể hoàn thiện cơ ngơi báo hiếu bố mẹ.

Hiện tại ở tuổi 23, Lý Đức đang có những bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Từ một cầu thủ trưởng thành ở lò đào tạo trẻ, anh hiện khoác áo CLB Công An Hà Nội và tiếp tục được trao cơ hội ở các cấp độ đội tuyển trẻ. Bên cạnh những dấu ấn trên sân cỏ, cuộc sống đời thường của trung vệ quê Tây Ninh cũng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trong đó, chuyện tình cảm của Lý Đức và nữ xạ thủ Phí Thanh Thảo từng gây chú ý đặc biệt sau SEA Games 33. Thời điểm đó, Thanh Thảo xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Lý Đức và thẳng thắn cho biết cô ấn tượng với “cầu thủ số 3”. Sau đó, cả hai liên tục được phát hiện có những tương tác đáng chú ý trên mạng xã hội. Dẫu vậy Lý Đức và Phí Thanh Thảo chưa chính thức lên tiếng xác nhận tình trạng mối quan hệ. Do đó, netizen vẫn dành nhiều sự tò mò cho chuyện tình của cặp đôi này.