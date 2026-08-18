Tình hình lúc này của đội tuyển Việt Nam

Trở về sau chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đã lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị cho trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Dù nắm trong tay lợi thế lớn, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện đều nhấn mạnh sự thận trọng, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phục hồi thể trạng trước giờ tái đấu.

Trận bán kết lượt đi diễn ra tại Kuala Lumpur đã chứng kiến bản lĩnh và sự hiệu quả vượt trội của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Trước sức ép lớn từ khán đài Bukit Jalil, tuyển Việt Nam vẫn thi đấu chủ động và khai thông thế bế tắc ở cuối hiệp một nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Nguyễn Xuân Son sau quả tạt tinh tế từ đồng đội. Sang hiệp hai, sự phối hợp ăn ý giữa Quang Hải và Đình Bắc tiếp tục tạo ra sóng gió, buộc hậu vệ Faris bên phía Malaysia trong nỗ lực giải nguy đã vô tình phản lưới nhà, ấn định thắng lợi 2-0 cho đội khách.

ĐT Việt Nam tập lúc 16h45 chiều nay trên sân Mỹ Đình (Ảnh: VFF)

Kết quả này mang lại lợi thế cực kỳ quan trọng cho đại diện Việt Nam trước trận lượt về. Tuy nhiên, đánh giá về cục diện hiện tại, HLV Kim Sang-sik khẳng định toàn đội mới chỉ hoàn thành "một nửa nhiệm vụ". Nhà cầm quân người Hàn Quốc yêu cầu các học trò nhanh chóng gạt bỏ niềm vui chiến thắng để tập trung tối đa cho cuộc tái đấu tại Hà Nội. Ông nhấn mạnh Ban huấn luyện sẽ phân tích kỹ lưỡng các diễn biến từ trận lượt đi nhằm khắc phục những điểm còn hạn chế, đồng thời xây dựng phương án chiến thuật tối ưu nhất.

Theo đại diện VFF, do lịch trình di chuyển và mật độ thi đấu dày đặc, ưu tiên hàng đầu của đội tuyển lúc này là phục hồi thể trạng cho các cầu thủ. Sau khi về nước, toàn đội được dành thời gian nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị chốt hạ. Theo kế hoạch, chiều ngày 18/8, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập duy nhất trên SVĐ Mỹ Đình để rà soát chuyên môn và hoàn thiện phương án tác chiến.

Ở chiều ngược lại, phía Malaysia khẳng định vẫn chưa từ bỏ hy vọng và sẽ nỗ lực tìm kiếm cơ hội lật ngược thế cờ. Chính vì vậy, việc duy trì sự tập trung cao độ cùng một thể trạng sung mãn sẽ là chìa khóa quyết định để thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn tất mục tiêu giành vé vào chơi trận chung kết.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.