Tiểu thư Samsung da lúc nào cũng căng mướt nhờ 1 việc làm ngay khi vừa thức dậy

Là một trong những gương mặt gây chú ý nhất của ALLDAY PROJECT ngay từ thời điểm ra mắt, Annie không chỉ được quan tâm bởi visual nổi bật mà còn bởi xuất thân đặc biệt. Sở hữu cuộc sống được nhiều người ví như "ngậm thìa vàng", Annie vẫn xây dựng hình ảnh trẻ trung, gần gũi khi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Mới đây, "tiểu thư Samsung" tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải vlog ghi lại chuyến du lịch Paris trên kênh YouTube của ALLDAY PROJECT. Đáng chú ý, ngay từ sáng sớm, Annie đã tranh thủ chăm sóc da bằng một miếng mặt nạ gel ngay khi vừa thức dậy.

Hình ảnh cô nàng đắp mặt nạ, để mặt mộc trong căn phòng tại Paris nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi làn da trông căng mướt và khỏe khoắn. Sản phẩm Annie sử dụng được cho là mặt nạ dạng gel, một lựa chọn được yêu thích nhờ khả năng ôm sát làn da và tạo cảm giác mát, ẩm ngay sau khi sử dụng.

Mặt nạ gel giúp da căng mướt, tạo hiệu ứng "glow" tức thì

Mặt nạ hiện nay có nhiều dạng như mặt nạ giấy, gel/hydrogel, mặt nạ kem ngủ, đất sét hay mặt nạ lột. Trong đó, mặt nạ gel có kết cấu trong suốt, mềm và bám khá sát bề mặt da.

Lớp gel hoạt động như một màng bao phủ, giúp hạn chế nước trên bề mặt da bay hơi quá nhanh, đồng thời kéo dài thời gian các thành phần dưỡng tiếp xúc với da. Vì vậy, sau khi tháo mặt nạ, làn da thường có cảm giác ẩm mượt, mềm mại và căng bóng hơn.

Theo khuyến nghị của Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ, người có làn da khô có thể ưu tiên những thành phần hút ẩm như hyaluronic acid, glycerin, trong khi da nhạy cảm nên tìm đến các thành phần làm dịu như nha đam hoặc yến mạch.

Đắp mặt nạ buổi sáng giúp "đánh thức" làn da

Không chỉ đắp mặt nạ vào ban đêm, Annie lựa chọn thực hiện bước chăm sóc này ngay sau khi thức dậy. Đây có thể là cách đơn giản để bổ sung độ ẩm cho làn da sau nhiều giờ ngủ, đặc biệt khi phải ở trong phòng điều hòa hoặc môi trường có độ ẩm thấp.

Một làn da thiếu nước thường dễ trở nên sần, xỉn màu và lộ rõ các nếp nhăn nhỏ. Việc cấp ẩm vào buổi sáng có thể giúp bề mặt da trông mịn hơn, từ đó lớp makeup sau đó cũng dễ tiệp và đẹp hơn.

Nếu bảo quản mặt nạ gel trong tủ lạnh, cảm giác mát lạnh khi áp lên da còn có thể giúp giảm cảm giác nóng trên bề mặt và khiến gương mặt buổi sáng trông bớt sưng, mệt mỏi.

Đắp càng lâu không có nghĩa hiệu quả càng cao

Tuy nhiên, việc đắp mặt nạ không nên kéo dài tùy ý. Sau khi làm sạch da, cần sử dụng theo đúng thời gian được nhà sản xuất khuyến nghị. Khi lớp mặt nạ bắt đầu khô, hiệu quả cấp ẩm không những không tăng mà còn có thể khiến bề mặt da mất nước.

Sau khi tháo mặt nạ, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ để phần tinh chất còn lại thẩm thấu, sau đó khóa ẩm bằng lotion hoặc kem dưỡng.

Đặc biệt, nếu sử dụng mặt nạ vào buổi sáng, nên ưu tiên sản phẩm tập trung vào cấp ẩm và làm dịu thay vì những hoạt chất tác động mạnh lên da.

Buổi sáng nên ưu tiên dưỡng ẩm, tránh hoạt chất quá mạnh

Các sản phẩm chứa retinol, AHA hoặc BHA nồng độ cao, cũng như những hoạt chất tẩy da chết hay làm sáng mạnh, có thể khiến da nhạy cảm hơn ở một số người. Nếu sử dụng rồi tiếp xúc ngay với ánh nắng và các tác nhân bên ngoài, da có thể dễ bị châm chích, đỏ hoặc khô.

Vì vậy, vào buổi sáng, những thành phần như hyaluronic acid, glycerin, panthenol, nha đam và ceramide thường là lựa chọn nhẹ nhàng hơn cho mục tiêu cấp nước và củng cố hàng rào bảo vệ da.

Cuối cùng, dù skincare tối giản hay cầu kỳ, kem chống nắng vẫn là bước không thể bỏ qua. Nếu đắp mặt nạ rồi ra ngoài khám phá Paris như Annie, việc thoa đủ kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da trước tia UV và duy trì hiệu quả của cả chu trình chăm sóc da buổi sáng.

Từ một khoảnh khắc đời thường của Annie có thể thấy, chăm sóc da không nhất thiết phải là một quy trình cầu kỳ. Chỉ cần lựa chọn đúng sản phẩm, chú trọng cấp ẩm và duy trì đều đặn, làn da vẫn có thể giữ được vẻ tươi tắn, căng mịn ngay cả sau những chuyến bay dài hay khi cơ thể chưa kịp thích nghi với múi giờ mới.

Ảnh: Instagram.