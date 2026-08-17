Những đám cưới tốn kém nhất Cbiz: Hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy chưa bằng cặp đôi chi 2730 tỷ

Đám cưới của người nổi tiếng vốn đã thu hút sự chú ý, nhưng khi cô dâu chú rể đều sở hữu danh tiếng và tiềm lực tài chính lớn, hôn lễ còn được đầu tư chẳng khác nào một sự kiện hoành tráng. Từ lâu đài cổ, dinh thự sang trọng đến váy cưới, trang sức và máy bay riêng, những đám cưới của sao Hoa ngữ dưới đây khiến công chúng phải trầm trồ về mức độ xa xỉ.

5. Châu Kiệt Luân - Côn Lăng: 100 triệu tệ

Đám cưới của Châu Kiệt Luân và Côn Lăng đến nay vẫn được xem là một trong những hôn lễ xa hoa bậc nhất của giới giải trí, tiêu tốn 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng). Hôn lễ chính được tổ chức tại lâu đài Howard có lịch sử 300 năm với giá thuê 40.000 tệ/đêm (khoảng 156 triệu đồng). Dù chỉ mời 50 khách, chi phí ăn ở và tổ chức tiệc đã lên tới 2 triệu tệ (khoảng 7,8 tỷ đồng).

Côn Lăng xuất hiện với chiếc vương miện đính 1296 viên kim cương, cùng vòng cổ có giá gần 12 triệu tệ (khoảng 46,8 tỷ đồng). Váy cưới với phần đuôi dài, ren cao cấp và những viên đá nhỏ cũng có giá hàng trăm nghìn tệ. Châu Kiệt Luân mặc bộ vest đen được may thủ công, điểm thêm chỉ vàng và đá quý. Họ còn thực hiện bộ ảnh cưới tại 3 địa điểm ở châu Âu, sau đó tổ chức thêm hôn lễ tại Đài Bắc và Australia.

4. Lý Gia Hân - Hứa Tấn Hanh: 100 triệu tệ

Năm 2008, Hứa Tấn Hanh tổ chức hôn lễ với Lý Gia Hân trong dinh thự trị giá 700 triệu tệ (khoảng 2730 tỷ đồng) của nhà họ Hứa. Riêng chi phí cho đám cưới đã vượt 100 triệu tệ (khoảng 390 tỷ đồng), chưa kể cha của Hứa Tấn Hanh còn tặng con trai căn biệt thự trị giá 200 triệu tệ (khoảng 780 tỷ đồng).

Trang phục mà Lý Gia Hân sử dụng trong ngày trọng đại có tổng giá trị 5 triệu tệ (khoảng 19,5 tỷ đồng). Trong đó, 2 bộ váy cưới có giá 1,3 triệu tệ (khoảng 5 tỷ đồng), chiếc nhẫn cưới 8 carat trên tay cô cũng được ước tính 10 triệu tệ (khoảng 39 tỷ đồng). Để chuẩn bị cho ngày cưới, Hứa Tấn Hanh còn mua chiếc Rolls-Royce Phantom có giá 5,5 triệu tệ (khoảng 21,5 tỷ đồng) làm xe đưa đón cô dâu. Dù không hoành tráng bằng đám cưới đầu tiên của Hứa Tấn Hanh, hôn lễ với Lý Gia Hân vẫn được xem là một trong những đám cưới đình đám và xa hoa nhất của giới giải trí Hong Kong.

3. Lý Văn (Coco Lee) - Bruce Rockowitz: 150 triệu tệ

Năm 2011, Lý Văn và doanh nhân Bruce Rockowitz tổ chức một hôn lễ xa hoa tại Hong Kong với tổng chi phí lên tới 150 triệu tệ (khoảng 585 tỷ đồng). Không gian tiệc được trang trí như một khu vườn trên không, với hoa được vận chuyển trực tiếp từ Paris. Hôn lễ kéo dài 2 đêm và có sự xuất hiện của đông đảo khách mời nổi tiếng trong làng giải trí.

Lý Văn diện váy cưới kiểu đuôi cá mất 9 tháng để hoàn thành, được đính nhiều kim cương và ngọc trai, riêng phần khăn voan dài tới 3m. Trang sức cô đeo có giá 8 triệu tệ (khoảng 31,2 tỷ đồng), chưa tính chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng triệu tệ. Đôi giày cưới cũng được phủ đầy kim cương, trong khi quà cảm ơn dành cho khách mời có giá tới 200.000 tệ (khoảng 780 triệu đồng).

2. Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy: 200 triệu tệ

Hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy năm 2015 được truyền thông gọi là "đám cưới thế kỷ" với tổng chi phí 200 triệu tệ (khoảng 780 tỷ đồng), nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Angelababy trở thành tâm điểm với chiếc váy cưới được thương hiệu Dior thiết kế riêng, có hàng nghìn viên kim cương và ngọc trai, phần tà váy dài tới 13m và khăn voan dài 4m. Cô còn đeo chiếc vương miện được xem là báu vật của Chaumet, sử dụng trâm cài có lịch sử gần 100 năm và đi đôi giày phủ pha lê Swarovski. Chiếc nhẫn cưới mà Angelababy đeo có giá hơn 10 triệu tệ (khoảng 39 tỷ đồng), Huỳnh Hiểu Minh còn tặng cô sính lễ 38,38 triệu tệ (khoảng 150 tỷ đồng).

1. Từ Tử Kỳ - Lý Gia Thành: 700 triệu tệ

Đám cưới đứng đầu danh sách gây choáng ngợp bởi con số lên tới 700 triệu tệ (khoảng 2730 tỷ đồng) là hôn lễ của Lý Gia Thành và Từ Tử Kỳ. Mức độ xa hoa của hôn lễ được thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị khi Lý Gia Thành tuyên bố ngân sách cưới gần như không có giới hạn.

Riêng trang sức Từ Tử Kỳ sử dụng được định giá 140 triệu tệ (khoảng 546 tỷ đồng), chiếc nhẫn cưới kim cương 5 carat của cô có giá 16,8 triệu tệ (khoảng 65,5 tỷ đồng), váy cưới thiết kế riêng gần 500.000 tệ (khoảng 1,95 tỷ đồng). Hôn lễ có 150 khách mời và gia đình chú rể chịu toàn bộ chi phí ăn ở 5 triệu tệ (khoảng 19,5 tỷ đồng). Đáng chú ý hơn, để phục vụ việc di chuyển của khách mời và 2 vợ chồng trong thời gian tổ chức hôn lễ cũng như chuyến trăng mật vòng quanh thế giới, Lý Gia Thành còn chi 374 triệu tệ (khoảng 1458 tỷ đồng) mua một chiếc máy bay riêng.