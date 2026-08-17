Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát gạch bóng trong nhà tắm? 2 bề mặt giảm trơn trượt tốt hơn đang thành xu hướng mới

Khi hoàn thiện nhà tắm, thế hệ trước thường chú trọng đến những tiêu chí khá thực tế như bề mặt sáng, dễ lau và tạo cảm giác sạch sẽ. Bởi vậy, gạch men bóng từng xuất hiện rất phổ biến và đến nay vẫn được sử dụng tốt trong không ít gia đình. Tuy nhiên, cách lựa chọn vật liệu ở nhiều căn nhà mới đang có sự thay đổi. Người trẻ khi xây hoặc sửa nhà thường quan tâm đồng thời đến thẩm mỹ, cảm giác sử dụng và đặc biệt là độ an toàn của sàn tại khu vực ẩm ướt. Thay vì chọn một loại gạch bóng cho cả tường lẫn sàn, vật liệu hiện nay thường được lựa chọn kỹ hơn theo từng vị trí. Trong đó, gạch bề mặt mờ và gạch có kết cấu nhám/chống trượt là hai lựa chọn dễ bắt gặp trong nhiều thiết kế phòng tắm hiện đại.

Vì sao gạch bóng không còn được một số gia đình trẻ ưu tiên cho sàn nhà tắm?

Điểm cần nhấn mạnh là gạch bóng không phải vật liệu lỗi thời hay không thể sử dụng trong phòng tắm. Sự thay đổi chủ yếu nằm ở cách phân chia vật liệu: bề mặt bóng vẫn có thể xuất hiện trên tường, trong khi phần sàn - nơi thường xuyên có nước và người dùng đi chân trần - được ưu tiên những bề mặt có độ bám phù hợp hơn.

Người trẻ ngày càng quan tâm đến độ an toàn của sàn

Nhà tắm là nơi thường xuyên có nước, xà phòng và dầu gội trên bề mặt. Với một số loại gạch có bề mặt rất nhẵn bóng, độ bám có thể giảm đáng kể khi sàn ướt. Đây cũng là lý do nhiều gia đình khi xây mới không còn lựa chọn vật liệu chỉ dựa trên tiêu chí “bóng và sáng” như trước. Đặc biệt, với những căn nhà dự kiến sử dụng lâu dài hoặc có trẻ nhỏ, người lớn tuổi cùng sinh sống, khả năng chống trượt càng trở thành yếu tố cần tính đến ngay từ khi chọn gạch.

Thẩm mỹ nhà ở cũng đang thay đổi

Các phòng tắm hiện đại hiện nay thường chuộng cảm giác nhẹ mắt và tự nhiên hơn. Những bề mặt mờ, giả đá, giả xi măng hay có kết cấu nhẹ dễ tạo chiều sâu mà không phản chiếu ánh sáng quá mạnh. Điều này không có nghĩa gạch bóng “xấu” hay đã hết thời. Đơn giản là người xây nhà hiện nay có nhiều lựa chọn hơn, vì vậy vật liệu được chọn theo tổng thể thiết kế và công năng của từng khu vực thay vì dùng một kiểu bề mặt cho toàn bộ phòng tắm.

Vật liệu được chọn theo từng khu vực sử dụng

Đây mới là điểm khác biệt đáng nói. Một phòng tắm có thể sử dụng gạch bóng ở tường để dễ lau, gạch mờ ở khu vực khô và bề mặt có khả năng chống trượt tốt hơn tại khu tắm đứng. Nhờ vậy, câu chuyện không còn là "gạch bóng hay gạch mờ tốt hơn", mà là bề mặt nào phù hợp với vị trí nào.

Gạch bề mặt mờ - Dễ ứng dụng và nhẹ mắt hơn

Một trong những lựa chọn thay thế khá phổ biến là gạch có bề mặt mờ (matt/matte). Loại gạch này vẫn có rất nhiều màu sắc và họa tiết, từ giả đá, xi măng đến vân tự nhiên, nhưng không tạo độ phản chiếu mạnh như gạch bóng.

Tạo độ bám tốt hơn nếu chọn đúng sản phẩm

So với bề mặt đánh bóng rất nhẵn, nhiều loại gạch mờ dành riêng cho khu vực ướt được thiết kế với khả năng chống trượt tốt hơn. Tuy nhiên, không phải cứ gạch mờ là mặc định chống trượt. Khi mua, gia đình nên kiểm tra thông số chống trượt do nhà sản xuất công bố và lựa chọn sản phẩm được khuyến nghị cho sàn phòng tắm hoặc khu vực ướt.

Ít lộ vệt nước hơn

Do không phản chiếu ánh sáng mạnh, những vệt nước nhỏ và dấu chân thường ít nổi bật hơn trên nhiều loại gạch mờ. Điều này giúp bề mặt giữ cảm giác dễ chịu trong quá trình sử dụng hằng ngày, dù việc vệ sinh định kỳ vẫn cần thiết.

Phù hợp với nhiều kiểu nhà tắm

Gạch mờ hiện không còn đồng nghĩa với bề mặt thô hoặc màu sắc đơn điệu. Các mẫu giả đá, terrazzo, xi măng hay tông trung tính có thể sử dụng cho cả không gian tối giản lẫn những phòng tắm cần cảm giác ấm áp hơn. Điểm cần lưu ý là bề mặt càng có nhiều kết cấu thì việc lau chùi có thể càng mất công. Vì vậy, nên cân bằng giữa khả năng chống trượt và độ dễ vệ sinh.

Gạch có kết cấu nhám nhẹ - Tăng độ bám ở khu vực thường xuyên ướt

Với khu vực tắm đứng hoặc những vị trí thường xuyên có nước trên sàn, một lựa chọn khác là gạch được tạo kết cấu bề mặt nhám nhẹ hoặc chống trượt chuyên dụng.

Tăng ma sát khi di chuyển

Các rãnh nhỏ hoặc kết cấu trên bề mặt giúp tăng độ ma sát so với một mặt sàn nhẵn bóng. Đây là ưu điểm đáng chú ý tại khu vực người dùng thường xuyên đi chân trần và nước khó tránh khỏi việc bắn xuống sàn. Tuy nhiên, khả năng chống trượt thực tế vẫn phải dựa vào thông số của từng sản phẩm chứ không nên đánh giá chỉ bằng cách nhìn hoặc sờ tay.

Phù hợp với khu vực tắm ướt

Gia đình không nhất thiết phải sử dụng cùng một loại gạch cho toàn bộ phòng tắm. Nếu không gian được phân chia khu khô - ướt, bề mặt có độ bám cao hơn có thể được ưu tiên tại khu vực vòi sen, trong khi phần còn lại sử dụng vật liệu dễ vệ sinh hơn. Cách làm này giúp lựa chọn vật liệu sát với nhu cầu của từng vị trí thay vì áp dụng một bề mặt cho toàn bộ căn phòng.

Cần chú ý việc vệ sinh

Độ nhám cao hơn cũng đồng nghĩa các khe và kết cấu nhỏ trên bề mặt có thể giữ cặn xà phòng hoặc bụi bẩn nhiều hơn. Vì vậy, không nên chạy theo loại gạch càng thô càng tốt. Với nhà ở thông thường, một bề mặt có độ bám phù hợp nhưng vẫn đủ dễ vệ sinh thường thiết thực hơn loại quá sần.

Có nên bỏ hoàn toàn gạch bóng trong nhà tắm?

Không nhất thiết. Vấn đề quan trọng nằm ở vị trí sử dụng. Gạch bóng vẫn có thể được sử dụng trên tường hoặc những khu vực ít tiếp xúc trực tiếp với nước nếu gia đình yêu thích hiệu ứng sáng và dễ lau chùi của loại vật liệu này. Riêng với sàn, đặc biệt là khu vực tắm thường xuyên ướt, khả năng chống trượt nên được ưu tiên hơn độ bóng. Ngoài bề mặt gạch, độ dốc sàn, hệ thống thoát nước và chất lượng thi công cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc nước có đọng lại hay không.

Kết luận

Việc gạch bóng xuất hiện ít hơn trên sàn của một số phòng tắm xây mới không có nghĩa loại vật liệu này đã lỗi thời. Thay đổi đáng chú ý hơn nằm ở cách các gia đình, đặc biệt là người trẻ khi xây hoặc cải tạo nhà, bắt đầu lựa chọn bề mặt theo từng khu vực sử dụng thay vì ưu tiên độ bóng cho toàn bộ không gian. Gạch bóng vẫn có thể phát huy ưu điểm ở những vị trí phù hợp, trong khi gạch mờ hoặc bề mặt có khả năng chống trượt tốt hơn đáng cân nhắc cho khu vực thường xuyên ẩm ướt. Cuối cùng, một phòng tắm đẹp chưa đủ; vật liệu phù hợp với điều kiện sử dụng, dễ vệ sinh và đảm bảo độ bám cần thiết mới là yếu tố nên được ưu tiên lâu dài.