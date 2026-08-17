Nam ca sĩ 26 tuổi hát bolero "ngọt như mía", hot rần rần cõi mạng leo thẳng top 1 cả nước

Trong khuôn khổ Tinh Hà Say Hi, SECRET là một trong những tiết mục gây chú ý nhất tại Live Stage 3 nói riêng và cả chương trình nói chung. Ca khúc do đội trưởng Cody Nam Võ dẫn dắt, kết hợp cùng Quang Hùng MasterD, Wren Evans và CONGB, tạo dấu ấn nhờ cách đưa chất liệu Bolero vào bản phối R&B/Pop hiện đại. Ban đầu được định hình theo màu sắc hiện đại, SECRET được biến tấu theo hướng táo bạo khi lồng ghép nhịp điệu Bolero vào phần hòa âm. Wren Evans đảm nhận vai trò kết nối các đoạn interlude và outro, giúp tổng thể ca khúc có sự liền mạch trong chuỗi EP thi đấu.

SECRET ghi nhận thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng. Chỉ sau 2 ngày lên sóng, ca khúc vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube Charts và duy trì thứ hạng cao trong nhiều ngày liên tiếp trước khi Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi đổ bộ.

SECRET - Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CONGB

Điểm đặc biệt nhất của SECRET nằm ở màn "nhảy đầm" trên nền Bolero được làm mới. Quang Hùng MasterD - Wren Evans và Cody Nam Võ - CONGB tạo thành hai cặp nhảy đôi, thực hiện những động tác khiêu vũ uyển chuyển, ăn ý và mang màu sắc quyến rũ. Sự kết hợp giữa nét cổ điển của Bolero với vũ đạo hiện đại nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt video cover và những màn biến hình lấy cảm hứng từ tiết mục.

Phân đoạn nhảy đầm đang gây bão MXH của CONGB và Cody Nam Võ

Trong dàn nghệ sĩ của SECRET, CONGB là cái tên để lại dấu ấn rõ nét qua phân đoạn vocal. Nam ca sĩ gây chú ý với chất giọng sáng, những nốt cao mượt mà cùng cách xử lý linh hoạt ở những đoạn chuyển giữa R&B và Bolero. Phần solo của anh cùng thần thái trình diễn cuốn hút nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi dưới dạng video ngắn trên TikTok và Facebook, góp phần đưa tên tuổi CONGB đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Ở tuổi 26, anh đã có hành trình hoạt động đáng chú ý với nền tảng được tích lũy từ môi trường đào tạo và các chương trình sống còn tại Hàn Quốc

CONGB, tên thật Nguyễn Thành Công, sinh ngày 8/12/2000, là ca sĩ kiêm vũ công người Việt Nam. Ở tuổi 26, anh đã có hành trình hoạt động đáng chú ý với nền tảng được tích lũy từ môi trường đào tạo và các chương trình sống còn tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc, Đại học Văn hóa - Nghệ thuật Quân đội và hiện trực thuộc công ty quản lý ASIIX.

Trước khi được biết đến rộng rãi tại Việt Nam, CONGB từng tham gia Boys Planet 999 năm 2023 và Starlight Boys năm 2024. Tại Starlight Boys, anh lọt Top 13 chung cuộc, qua đó tiếp tục tích lũy kinh nghiệm về biểu diễn, vũ đạo và làm việc trong môi trường giải trí chuyên nghiệp.

CONGB 2 lần thi show sống còn Kpop

Sau khi trở về Việt Nam, CONGB phát hành sản phẩm pre-debut Em Đợi Anh Lâu Chưa? vào cuối năm 2023. Bước ngoặt giúp CONGB tiếp cận đông đảo khán giả trong nước đến từ Anh Trai Say Hi 2025. Tại chương trình, anh gây ấn tượng qua những tiết mục nhóm như Hermosa, đặc biệt nhờ khả năng làm chủ sân khấu và thế mạnh vũ đạo. Nam ca sĩ sau đó nhận cú đúp giải thưởng phụ gồm Anh trai trình diễn ấn tượng nhất và Màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất.

Bước ngoặt giúp CONGB tiếp cận đông đảo khán giả trong nước đến từ Anh Trai Say Hi 2025

EP debut CONGBDAY chính thức phát hành ngày 22/1/2026, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp của nam ca sĩ sau thời gian tích lũy kinh nghiệm từ các chương trình thực tế trong và ngoài nước. EP gồm 5 ca khúc mang màu sắc Pop/R&B tươi sáng, trẻ trung. Sản phẩm được phát hành dưới cả định dạng nhạc số và đĩa vật lý với hai phiên bản DAY và STAR, đi kèm chuỗi hoạt động gặp gỡ người hâm mộ. Dự án cũng quy tụ nhiều nghệ sĩ từng đồng hành với CONGB tại các chương trình Anh Trai, trong đó có buitruonglinh, BigDaddy, TEZ, Mason Nguyễn, Sơn.K và Đỗ Nam Sơn xuất hiện trong các MV thuộc EP.

CONGB thành công từ EP debut

CONGBDAY cho thấy sức hút đáng kể về mặt thương mại của CONGB. Phiên bản CD vật lý vượt mốc 6.500 bản chỉ sau 5 ngày mở bán đặt trước, sau đó cán mốc hơn 10.000 bản với lượng đơn hàng đến từ khán giả tại hơn 12 quốc gia. Ca khúc mở đường Bài hát này dành riêng cho mình em từng đạt Top 1 iTunes, Top 3 Trending Music YouTube, đồng thời tạo hiệu ứng trên TikTok. Hiệu ứng từ EP tiếp tục được nối dài bằng fanmeeting cá nhân đầu tiên của CONGB tại TP.HCM, thu hút hơn 1.000 khán giả và sold-out toàn bộ hạng vé chỉ sau vài phút mở bán.

CONGB nhận giải Rising Artist tại WeChoice Awards 2025

Năm 2026 cũng đánh dấu giai đoạn CONGB liên tiếp được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc. Anh nhận giải Rising Artist tại WeChoice Awards 2025, được trao vào tháng 2/2026, sau đó tiếp tục giành cúp Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2026 vào tháng 4.

Tiếp tục giữ chuỗi, SECRET đang là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của CONGB tại mùa giải năm nay

Tiếp nối hành trình tại Anh Trai Say Hi, CONGB góp mặt trong Tinh Hà Say Hi 2026 và duy trì phong độ qua các phần thi nhóm như Xoay Vòng (Live Stage 1), Thế Giới Của Anh (Live Stage 2). Tiếp tục giữ chuỗi, SECRET đang là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của CONGB tại mùa giải năm nay.



