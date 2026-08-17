Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana

| | Lifestyle

Thiết kế của Dolce&Gabbana vì thế càng trở nên thú vị khi được nhìn lại dưới góc độ hiện đại.

Có những món đồ thời trang từng xuất hiện trên sàn diễn rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng, nhưng cũng có những thiết kế phải mất nhiều năm mới được giới mộ điệu "khai quật" lại. Đôi giày đế xuồng của Dolce&Gabbana là một trường hợp như vậy. Ra mắt từ mùa mốt Xuân Hè 2012, thiết kế từng gây chú ý bởi phần khăn họa tiết được gắn khéo léo vào thân giày. Khi ấy, phần khăn chủ yếu được sử dụng như một chi tiết trang trí, đồng thời có thể quấn quanh cổ chân để cố định đôi giày. Thế nhưng sau 13 năm, một cô nàng bất ngờ phát hiện ra cách sử dụng khác khiến dân tình không khỏi thích thú.

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 1.

Nhìn qua, đây là một đôi giày đế xuồng mang đậm tinh thần đặc trưng của Dolce&Gabbana. Phần đế cao giúp người diện tăng thêm chiều cao, trong khi thân giày được tạo điểm nhấn bằng một dải khăn họa tiết nổi bật. Những năm đầu khi thiết kế xuất hiện trên sàn diễn, cách sử dụng tưởng như rất đơn giản: người đi chỉ cần quấn phần khăn quanh cổ chân rồi buộc lại. Không chỉ khiến đôi giày trở nên bắt mắt hơn, chi tiết này còn giúp cố định bàn chân, tạo cảm giác chắc chắn khi bước đi.

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 2.

Tuy nhiên, điều khiến thiết kế bất ngờ "sống lại" trên mạng xã hội lại nằm ở chính phần khăn tưởng chừng chỉ để trang trí ấy. Một cô nàng đã thử tháo dải khăn khỏi cổ chân và phủ nó lên phần đùi khi ngồi xuống. Với những người thường xuyên diện váy ngắn, đây lập tức trở thành một mẹo thời trang cực kỳ thực tế. Thay vì phải liên tục kéo váy xuống hoặc lo lắng về những khoảnh khắc hớ hênh khi ngồi, phần khăn có thể được tận dụng như một lớp phủ nhỏ, vừa kín đáo vừa không làm ảnh hưởng tới tổng thể trang phục.

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 3.
13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 4.

Cách tận dụng này đặc biệt thú vị bởi nó biến một chi tiết thời trang thành món phụ kiện đa năng. Khi đứng hoặc đi lại, chiếc khăn vẫn có thể quấn quanh cổ chân để tạo điểm nhấn. Khi ngồi, chỉ cần tháo ra và đặt lên phần đùi, nó lại trở thành một lớp che phủ tiện lợi. Thậm chí, trong những không gian có điều hòa nhiệt độ thấp, chiếc khăn còn có thể giúp giữ ấm phần chân. Một thiết kế tưởng chỉ phục vụ cho tính thẩm mỹ, vì thế lại bất ngờ trở nên hữu dụng hơn rất nhiều.

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 5.

Điều thú vị là chưa ai có thể khẳng định đây có thực sự là dụng ý ban đầu của nhà thiết kế hay không. Khi Dolce&Gabbana trình làng thiết kế vào năm 2012, phần khăn rõ ràng được tạo ra để tăng vẻ nổi bật cho đôi giày và có thể quấn quanh cổ chân. Việc tận dụng nó như một chiếc khăn phủ đùi có thể chỉ đơn giản là phát hiện sáng tạo của một tín đồ thời trang. Nhưng chính sự bất ngờ ấy lại khiến thiết kế vintage này được chú ý trở lại sau hơn một thập kỷ.

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 6.

Trên thực tế, đây cũng là một trong những điều thú vị nhất của thời trang: một món đồ không nhất thiết chỉ có một cách sử dụng. Khi xu hướng thời trang ngày càng đề cao tính cá nhân, những tín đồ sành điệu không chỉ mặc đồ theo đúng hướng dẫn của nhà thiết kế mà còn liên tục tìm ra những cách kết hợp mới. Một chiếc khăn có thể trở thành phụ kiện cho tóc, túi xách hay vòng eo; một chiếc sơ mi có thể mặc theo nhiều cách; và giờ đây, một dải khăn gắn trên giày cũng có thể trở thành món đồ giúp nàng tránh những tình huống khó xử khi diện váy ngắn.

13 năm sau khi ra mắt, dân tình mới phát hiện cách dùng cực thông minh của đôi giày Dolce&Gabbana- Ảnh 7.

Thiết kế của Dolce&Gabbana vì thế càng trở nên thú vị khi được nhìn lại dưới góc độ hiện đại. Những món đồ từ hơn một thập kỷ trước vốn có thể bị xem là lỗi thời, nhưng chỉ cần một cách sử dụng mới, chúng lại dễ dàng trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ tín đồ thời trang hiện tại. Đặc biệt, khi xu hướng săn đồ vintage và những thiết kế lưu trữ ngày càng được yêu thích, việc một mẫu giày cũ bất ngờ được "đào lại" càng cho thấy sức sống lâu dài của thời trang.

Không ít tín đồ sau khi xem đoạn clip đã lập tức bày tỏ sự thích thú, thậm chí ao ước có thể tìm lại chính mẫu giày này. Bởi giờ đây, nó không chỉ là một đôi giày đế xuồng vintage mang dấu ấn Dolce&Gabbana, mà còn sở hữu một "mẹo" sử dụng đầy bất ngờ. Dù đây là ý tưởng được nhà thiết kế tính toán từ đầu hay chỉ là màn sáng tạo tình cờ của một cô nàng thông minh, thì sau 13 năm, đôi giày này cuối cùng cũng có thêm một lý do để được giới mộ điệu nhắc lại.

Theo Thùy Chi

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sắp có 1 sân bay cấp 4E mới 100% tại miền Trung được bầu Hiển đầu tư: Đường băng dài 2,4 km, tháp không lưu 11 tầng đã cất nóc, đón chuyến bay đầu tiên ngay cuối năm nay

Việt Nam sắp có 1 sân bay cấp 4E mới 100% tại miền Trung được bầu Hiển đầu tư: Đường băng dài 2,4 km, tháp không lưu 11 tầng đã cất nóc, đón chuyến bay đầu tiên ngay cuối năm nay Nổi bật

Việt Nam có 1 'vương quốc hang động' rộng 167.000ha, tạo ra doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, từng giành cú đúp tại 'Oscar của ngành du lịch'

Việt Nam có 1 'vương quốc hang động' rộng 167.000ha, tạo ra doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, từng giành cú đúp tại 'Oscar của ngành du lịch' Nổi bật

Căn phòng trọ của nhân viên văn phòng SN 1999, lương 39 triệu/ tháng

Căn phòng trọ của nhân viên văn phòng SN 1999, lương 39 triệu/ tháng

21:10 , 17/08/2026
Sau 33 năm đi làm, người phụ nữ 55 tuổi quyết định nghỉ hưu và làm điều khiến nhiều người trẻ cũng phải ghen tị

Sau 33 năm đi làm, người phụ nữ 55 tuổi quyết định nghỉ hưu và làm điều khiến nhiều người trẻ cũng phải ghen tị

21:02 , 17/08/2026
Việt Nam có một bãi cỏ mỗi năm chỉ nổi lên vài tháng rồi lại chìm xuống lòng hồ, cách Hà Nội đúng 80km

Việt Nam có một bãi cỏ mỗi năm chỉ nổi lên vài tháng rồi lại chìm xuống lòng hồ, cách Hà Nội đúng 80km

20:50 , 17/08/2026
Cuộc sống đủ đầy của nam nghệ sĩ U70 tái hôn với mẹ đơn thân kém 37 tuổi

Cuộc sống đủ đầy của nam nghệ sĩ U70 tái hôn với mẹ đơn thân kém 37 tuổi

20:40 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên