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Cảnh tượng tại quầy hàng bán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Malaysia

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Cảnh tượng này phản ánh điều gì?

Mới đây, fanpage chính thức của Trung Nguyên Legend đăng tải loạt hình ảnh về sự hiện diện của các sản phẩm cà phê thương hiệu Việt tại Malaysia. Trong ảnh, những hộp, gói cà phê G7 với màu đỏ, đen đặc trưng được bày trên kệ và tại các quầy giới thiệu; nhiều người tiêu dùng dừng lại tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm.

Theo thông tin Trung Nguyên Legend đăng tải, cà phê Trung Nguyên Legend và G7 đang được người tiêu dùng tại Malaysia đón nhận tích cực, hiện diện tại các hệ thống như AEON/AEON BIG, HeroMarket, Jaya Grocer, Giant...

Trước đó, Trung Nguyên Legend cũng cho biết trong 4 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác phát triển với các đối tác tại Singapore, Malaysia và Philippines; các sản phẩm từ cà phê rang xay tới hòa tan được mở rộng tại những chuỗi siêu thị lớn ở Malaysia, Thái Lan và Singapore.

Cảnh tượng tại quầy hàng bán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Malaysia - Ảnh 1.
Cảnh tượng tại quầy hàng bán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Malaysia - Ảnh 2.

Ảnh Trung Nguyên Legend

Một góc quen thuộc của Việt Nam giữa siêu thị Malaysia

Sự xuất hiện của cà phê Trung Nguyên tại các siêu thị Malaysia không chỉ diễn ra trong thời gian gần đây. Tháng 5/2025, Tuần lễ Hàng Việt Nam tại Malaysia được khai mạc đồng thời tại các siêu thị AEON ở Kuala Lumpur, Penang và Johor. Theo TTXVN, 16 thương hiệu xuất khẩu nổi tiếng của Việt Nam, trong đó có cà phê Trung Nguyên, được trưng bày trên kệ AEON. Các thương hiệu này được AEON Co. (M) Bhd trực tiếp lựa chọn, đánh giá và nhập khẩu từ Việt Nam.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia Lê Phú Cường khi đó cho biết hàng hóa muốn vào hệ thống AEON phải đáp ứng những tiêu chuẩn của nhà bán lẻ và có cơ hội được phân phối rộng trong mạng lưới siêu thị của hãng tại Malaysia. Ngoài AEON, Jaya Grocer là một trong những nơi người tiêu dùng có thể dễ dàng bắt gặp sự hiện diện của G7 ngay trên website bán hàng.

Tại Jaya Grocer - Empire Shopping Gallery, hệ thống hiện niêm yết Trung Nguyen G7 Instant Pure Coffee 30g với giá 7,50 ringgit. Một sản phẩm G7 Espresso dạng 15 gói cũng được niêm yết với giá 16,50 ringgit, trong khi G7 2 in 1 loại 15 gói có giá niêm yết 14,34 ringgit, dù tình trạng còn hàng có thể thay đổi.

Cảnh tượng tại quầy hàng bán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Malaysia - Ảnh 3.

Ảnh Báo Công Thương

Tương tự, website của Jaya Grocer - The Starling tại Petaling Jaya cũng đang hiển thị G7 Instant Pure Coffee 30g giá 7,50 ringgit trong danh mục cà phê. Một điểm khác là hệ thống Jaya Grocer tại Cyberjaya, nơi danh mục cà phê hòa tan cũng có sản phẩm Trung Nguyen G7 Instant Pure Coffee 30g.

Du khách Việt sang Malaysia có thể tìm mua ở đâu?

Theo thông tin cập nhật cho tới hiện tại, hiện ở Malaysia chưa có cửa hàng nhượng quyền hay cửa hàng chính thức nào của Trung Nguyên như ở Trung Quốc hay ở Mỹ. Với những ai đi du lịch, công tác hay thăm thân tại Malaysia, lưu trú tại Kuala Lumpur và vùng đô thị lân cận, có thể kiểm tra Jaya Grocer tại Empire Shopping Gallery ở Subang Jaya, The Starling tại Petaling Jaya hoặc các điểm thuộc hệ thống AEON. Người đến Cyberjaya cũng có thể tìm sản phẩm trong danh mục của Jaya Grocer tại đây.

Với hành trình tới Penang hoặc Johor, AEON cũng là địa chỉ đáng tham khảo. Đây là hai trong ba khu vực cùng Kuala Lumpur từng được chọn tổ chức Tuần lễ Hàng Việt Nam, nơi cà phê Trung Nguyên nằm trong nhóm thương hiệu được giới thiệu tới khách hàng Malaysia.

Tuy nhiên, lượng hàng và chủng loại sản phẩm có thể khác nhau giữa từng chi nhánh và từng thời điểm. Người mua muốn tìm đúng một dòng như G7 2 in 1 hay Espresso nên kiểm tra website hoặc ứng dụng của nhà bán lẻ trước khi di chuyển.

Cảnh tượng tại quầy hàng bán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Malaysia - Ảnh 4.

 Cảnh tượng tại quầy hàng bán cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ở Malaysia - Ảnh 5.

Cà phê từ Trung Nguyên được bày bán rộng rãi trong nhiều khu mua sắm lớn ở Malaysia (Ảnh Yahoo News 

Malaysia cũng là một đất nước mê cà phê

Sự hiện diện ngày càng rõ của cà phê Việt tại Malaysia cũng dễ hiểu khi đặt trong văn hóa đồ uống của quốc gia này.

Malaysia vốn nổi tiếng với các kopitiam – những quán cà phê bình dân đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống đô thị. Một ly kopi cùng bánh mì kaya hay các món ăn sáng là hình ảnh thường gặp tại Kuala Lumpur, Penang và nhiều thành phố khác. Song song với phong cách truyền thống, thị trường cũng có sự phát triển mạnh của các chuỗi cà phê hiện đại và các sản phẩm cà phê hòa tan dùng tại nhà.

Không chỉ Trung Nguyên, những thương hiệu cà phê Việt khác cũng đang tìm đường lên kệ bán lẻ Malaysia. Báo Công Thương dẫn thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Malaysia cho biết Aodai Coffee đã được đưa vào hệ thống AEON, cho thấy tiềm năng lớn của các thương hiệu cà phê Việt khi tiến sâu hơn vào thị trường nước bạn.

Văn hóa cà phê kopitiam ở Malaysia rất được ưa chuộng (Ảnh Wikipedia)

 

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