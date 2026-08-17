Song Luân ráo riết tìm kiếm một người phụ nữ

Chỉ vì một bài đăng tìm quán ăn cũ, nam ca sĩ Song Luân bất ngờ khiến cả mạng xã hội lẫn đồng nghiệp nghệ sĩ phải xôn xao, khi anh dùng những câu chữ miêu tả món hủ tíu bò viên sống động đến mức ai đọc cũng phải nuốt nước miếng theo.

Trên trang cá nhân, Song Luân ngỏ lời nhờ các “cao nhân trong làng ẩm thực” giúp tìm lại một quán hủ tíu bò viên anh từng ăn ở hẻm quận Phú Nhuận (cũ). Theo lời nam ca sĩ, chủ quán là một người phụ nữ dáng người đầy đặn, thấp, da ngăm, khoảng 40 tuổi tính từ lần cuối anh ghé ăn cách đây 5 năm, thỉnh thoảng bán cùng mẹ. Đối diện quán còn có một tiệm nước ép được anh nhắc đến như một điểm nhận diện quen thuộc.

Điều khiến bài đăng viral không nằm ở thông tin tìm quán mà ở cách nam ca sĩ tả món ăn. Anh gọi hủ tíu bò viên nơi đây là đỉnh trên chữ đỉnh, với sợi hủ tíu dai, viên bò thơm chắc nhiều sợi thịt, nước dùng đậm đà, ăn kèm thêm phần gân bò giòn sần sật. Phần ớt sa tế trộn tương đen thêm chút tương đỏ vắt cùng miếng chanh cũng được anh mô tả kỹ đến mức khiến người đọc phải nuốt nước miếng theo.

Không chỉ thế, Song Luân còn kể lại cả cảnh mình vừa ăn vừa đổ mồ hôi, húp nước dùng đến giọt cuối cùng rồi làm một hơi trà đá trước khi đứng dậy tính tiền, khiến bài viết mang đậm chất đời thường và gần gũi. Đáng tiếc, theo lời anh, mấy năm gần đây khi quay lại tìm thì người dân xung quanh cũng không rõ quán đã dọn đi đâu.

Ngay dưới phần bình luận, ca sĩ Trịnh Đình Quang là người đầu tiên không kìm được mà lên tiếng, nhắn khéo rằng nếu Song Luân tìm ra tung tích quán ăn thì nhớ gọi tên mình, bởi chỉ đọc thôi mà bụng đã réo ầm ầm.

Từ đó, hàng loạt bình luận phía dưới cũng đua nhau bày tỏ sự nể phục trước khả năng ăn nói có nghề của nam ca sĩ, thậm chí còn đề nghị anh nên cân nhắc một công việc tay trái là reviewer ẩm thực. Nhiều khán giả hài hước thả dòng bình luận “Đúng là mồm cụ múa 10 từ / giây, đọc mà chảy nước miếng”, “Đang nộp CV cho chương trình nào làm review ẩm thực hả sốp”, như một lời khẳng định rằng năng khiếu kể chuyện của Song Luân đã đủ sức thuyết phục cả những người kỹ tính nhất.

Không ít khán giả khác cũng bị cuốn theo lối kể chuyện tỉ mỉ đến từng cọng hủ tíu, miếng gân bò của nam ca sĩ, dù quán ăn năm xưa vẫn còn là một ẩn số, bài đăng của Song Luân đã vô tình biến thành một cuộc truy tìm đầy vui nhộn trên mạng xã hội, đồng thời hé lộ thêm một khía cạnh thú vị nơi nam ca sĩ mà không ít người hâm mộ mong được thấy nhiều hơn trong thời gian tới.

Dù cuộc "truy tìm" trên mạng xã hội diễn ra khá rôm rả, nhưng theo một số bình luận của những người sống gần khu vực Huỳnh Văn Bánh, quán hủ tíu bò viên mà Song Luân nhắc đến đã đóng cửa từ lâu, thậm chí từng mở lại rồi lại dẹp hẳn sau đó. Như vậy, việc nam ca sĩ cùng nhiều người hâm mộ háo hức tìm kiếm địa chỉ quán có thể chỉ là công cốc, bởi nơi bán hủ tíu bò viên năm xưa gần như không còn tồn tại ở vị trí cũ nữa. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người dân xung quanh khi được hỏi đều lắc đầu không biết quán đã dọn đi đâu, đơn giản vì quán đã ngừng hoạt động hoàn toàn.

Hủ tíu bò viên, món ăn gắn liền với ký ức người Sài Gòn xưa

Sức hút của bài đăng cũng phần nào đến từ chính món ăn được nhắc tới. Hủ tíu bò viên được những thương nhân người Hoa mang vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 19, sau đó dần trở nên quen thuộc với người Việt, đặc biệt tại khu vực TP. HCM nơi có đông người Hoa sinh sống. Một tô hủ tíu bò viên đúng chuẩn thường hội tụ ba thành phần không thể thiếu. Viên bò được làm từ thịt bò tươi giã nhuyễn rồi nặn tròn, cho vị dai và mọng nước tự nhiên. Nước dùng được ninh từ xương bò trong nhiều giờ, mang vị ngọt thanh và béo nhẹ, thường được hầm cùng củ cải, hành tây, mộc nhĩ hoặc nấm hương. Sợi hủ tíu làm từ bột gạo, nhỏ, mềm mà vẫn dai, được trụng sơ qua nước sôi trước khi cho vào tô, rồi hòa cùng các loại rau thơm như húng quế, ngò gai, giá đỗ, tạo nên hương vị đặc trưng khó lẫn của món ăn đường phố này. Chính vì cách chế biến công phu và hương vị đậm đà như vậy mà hủ tíu bò viên từ lâu đã trở thành món ăn gắn bó với đời sống ẩm thực của người Sài Gòn xưa, xuất hiện từ những gánh hàng rong bình dân cho đến các quán ăn có tuổi đời vài chục năm.

Gợi ý vài địa chỉ hủ tíu bò viên đáng thử tại TP HCM

Trong lúc quán quen của Song Luân đã không còn, thực khách có thể tham khảo một số địa chỉ hủ tíu bò viên khác được đánh giá cao tại thành phố.

Gần ngay trên đường Huỳnh Văn Bánh, quán Hủ Tíu Bò Viên A Kẹm tại số 474B được nhiều thực khách đánh giá là một địa chỉ lâu đời, có tuổi đời hơn 45 năm với hương vị gần như không đổi qua thời gian. Điểm nhấn của quán nằm ở phần nước lèo đậm đà và chén sa tế cay đặc trưng, dù một số thực khách nhận xét giá khoảng 55.000 đồng một tô hơi nhỉnh so với mặt bằng chung.

Trên đường Đoàn Thị Điểm, đúng khu vực từng được nhắc trong phần bình luận của bài đăng, quán Hủ Tíu Bò Viên tại số 215A cũng là một cái tên quen thuộc với người dân Phú Nhuận, luôn đông khách vào các khung giờ chiều tối. Bò viên ở đây được thực khách khen là tươi, chắc thịt, có thể gọi kèm mì trứng hoặc hủ tíu tùy khẩu vị.

Nếu muốn đổi món, quán Hủ Tíu Mì Sườn Chú Tư trên đường Nguyễn Trọng Tuyển cũng được đánh giá cao với nước dùng thơm vừa miệng và giá cả bình dân, mở cửa từ sáng sớm đến đầu giờ chiều. Một lựa chọn khác mang trải nghiệm khá độc đáo là quán hủ tíu thả Dì Ba trên đường Trần Hữu Trang, nơi thực khách gọi món bằng cách đứng dưới gọi vọng lên lầu, chủ quán sẽ thả đồ ăn xuống bằng giỏ dây, giá chỉ khoảng 30.000 đồng một phần nhưng được nhận xét là ngon không thua kém những quán lớn.

Dù chưa thể khẳng định đây có phải là quán mà Song Luân đang tìm hay không, nhưng đây đều là những địa chỉ hủ tíu bò viên được đánh giá tốt và nằm khá gần khu vực hẻm 525 Huỳnh Văn Bánh, có thể là gợi ý đáng thử trong lúc chờ tin tức chính xác hơn.