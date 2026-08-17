Biệt phủ 10.000 m² ở quê của Lý Nhã Kỳ

Lý Nhã Kỳ là một trong những nghệ sĩ Việt được chú ý không chỉ bởi hoạt động nghệ thuật mà còn bởi cuộc sống giàu có và khối tài sản đáng nể. Bên cạnh căn biệt thự bề thế tại TP.HCM, người đẹp còn sở hữu nhiều bất động sản và từng xây dựng một biệt phủ rộng 10.000 m² tại quê nhà Bà Rịa - Vũng Tàu để dành tặng mẹ.

Công trình có tên Trần Lê Gia, được Lý Nhã Kỳ xây dựng trên vùng đất đỏ Bà Rịa và hoàn thành vào năm 2020. Đây không chỉ là nơi gia đình nghỉ ngơi, sum họp mà còn mang ý nghĩa tâm linh, được sử dụng làm nơi thờ cúng tổ tiên và gia tộc hai bên nội ngoại. Theo chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, cô xây dựng biệt phủ như một món quà dành tặng mẹ nhân dịp Vu Lan, đồng thời thực hiện tâm nguyện của gia đình.

Biệt phủ được Lý Nhã Kỳ xây dựng trên vùng đất đỏ Bà Rịa và hoàn thành vào năm 2020. Ảnh: Tổng hợp

Biệt phủ mang đậm dấu ấn truyền thống. Không gian được quy hoạch thành khu nhà ở, khu thờ tự và sân vườn rộng, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Tổng hợp

Theo chia sẻ của Lý Nhã Kỳ, cô xây dựng biệt phủ như một món quà dành tặng mẹ nhân dịp Vu Lan, đồng thời thực hiện tâm nguyện của gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Lý Nhã Kỳ cho biết biệt phủ được xây dựng theo phong cách kiến trúc Việt Nam cổ xưa, lấy cảm hứng từ kiểu nhà ba gian truyền thống. Công trình gồm khu nhà ở và phủ thờ, được hoàn thiện trong khoảng 6 tháng nhờ nữ diễn viên huy động nhiều nhân lực để kịp tiến độ dành tặng mẹ.

Bên trong biệt phủ, Lý Nhã Kỳ bài trí nhiều vật dụng mang dấu ấn văn hóa truyền thống và cho biết cô tự tay lựa chọn từng món đồ. Không gian xung quanh được phủ xanh bởi nhiều cây cổ thụ, cây cau, cây ăn quả cùng ao sen, tạo cảm giác thoáng đãng, yên bình và gần gũi với thiên nhiên.

Lý Nhã Kỳ cho biết cô tự tay lựa chọn từng món đồ. Ảnh: Tổng hợp

Khu nhà chính sử dụng nhiều vật liệu như gỗ, mái ngói đỏ và gạch đỏ, tạo cảm giác gần gũi với không gian làng quê Việt Nam. Ảnh: Tổng hợp

Khu vực phủ thờ được dành để thờ Phật, Tam Tòa Thánh Mẫu, Tổ nghiệp cùng gia tộc họ Trần và họ Lê. Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ lý do xây dựng công trình này: "Cha mẹ tôi khi nuôi dạy con luôn mong con cái thành nhân trước rồi thành công sau. Tôi không dám nghĩ mình thành công mà chỉ dám nhận mình đã thành nhân rồi. Công trình này tôi kính dâng mẹ và mong muốn con cháu sau này đi đâu cũng phải nhớ đến cội nguồn, nhớ đến gia đình. Mong phủ Trần, Lê gia như là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu sau này".

Với Lý Nhã Kỳ, đây không chỉ là một cơ ngơi để nghỉ dưỡng mà còn là nơi lưu giữ những giá trị gia đình. Ảnh: Tổng hợp

Ngoài ý nghĩa thờ cúng và tưởng nhớ tổ tiên, biệt phủ còn là nơi gia đình Lý Nhã Kỳ trở về nghỉ ngơi vào những dịp cuối tuần, lễ Tết. Dù sở hữu không gian rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, Lý Nhã Kỳ cho biết cô và mẹ vẫn sinh sống chủ yếu tại TP.HCM. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ: "Mẹ tôi thực ra vẫn sống tại TP.HCM. Khu biệt phủ này tôi xây trước tiên để thờ cúng ông bà tổ tiên hai bên nội ngoại. Sau đó, tôi làm nơi để gia đình mình cuối tuần về nghỉ ngơi, thư giãn".

Biệt phủ tại quê chỉ là một trong những bất động sản được biết đến của Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên còn sở hữu nhiều cơ ngơi tại TP.HCM, cùng khu nghỉ dưỡng và trang trại ở Đà Lạt. Cô cũng từng gây chú ý khi sở hữu du thuyền có giá trị hàng triệu USD.

Biệt phủ hoàn thành vào năm 2019, chỉ sau khoảng 6 tháng thi công. Ảnh: Tổng hợp