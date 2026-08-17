Vy Oanh sắp rời Việt Nam

Sau một thời gian khá im ắng, Vy Oanh đang dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, đồng thời liên tục cập nhật hình ảnh tập luyện, chuẩn bị cho những sân khấu sắp tới. Ở tuổi 41, cô vẫn gây chú ý với vóc dáng thon gọn cùng hình ảnh năng động.

Đáng chú ý, Vy Oanh còn công bố lịch biểu diễn tại Mỹ và châu Âu kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2026. Xen kẽ với những sân khấu ở hải ngoại, nữ ca sĩ vẫn có các đêm diễn tại phòng trà ở Việt Nam. Có thể thấy, giọng ca Đồng Xanh đang thực sự trở lại với công việc ca hát thay vì chỉ duy trì hoạt động trên mạng xã hội.

Vy Oanh gây chú ý khi quay trở lại với bài hát mới, kèm theo đó là lịch diễn tại Mỹ (Ảnh: FBNV)

Nữ ca sĩ tích cực tập luyện vũ đạo trình diễn ca khúc mới (Ảnh: FBNV)

Việc Vy Oanh trở lại với âm nhạc cũng gây chú ý bởi trước đó không lâu, cuộc sống của nữ ca sĩ từng là chủ đề được quan tâm khi xuất hiện thông tin cô sang Mỹ định cư. Thời điểm ấy, Vy Oanh đã lên tiếng giải thích rằng gia đình cô vẫn sinh sống tại Việt Nam, còn hai vợ chồng thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ để phục vụ công việc kinh doanh.

Chuyến đi sang Mỹ kéo dài hơn bình thường do cô có nhiều công việc cần xử lý, chứ không phải quyết định chuyển hẳn sang Mỹ như những lời đồn. Tại Mỹ, cô thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn ở các sân khấu lớn nhỏ. Dù không xuất hiện dày đặc, nhưng mỗi lần đi diễn vẫn nhận được sự ủng hộ từ khán giả quen thuộc.

Trong thời gian ở Mỹ, cô cũng tranh thủ đi hát ở các sân khấu hải ngoại (Ảnh: FBNV)

Vy Oanh từng theo học tại Nhạc viện TP.HCM trước khi chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ phát hành nhiều album và ghi dấu với loạt ca khúc quen thuộc như Để Cho Em Khóc, Đồng Xanh... Không chỉ ca hát, Vy Oanh còn thử sức ở lĩnh vực diễn xuất khi góp mặt trong một số bộ phim như Thiên Đường Vắng Em, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Vali Tình Yêu, Bên Em Trọn Đời...

Sau khi trải qua những ồn ào năm 2021, cuộc sống của Vy Oanh trầm lắng hơn. Cô dành thời gian để vun vén tổ ấm, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong vài sự kiện của đồng nghiệp thân thiết. Cho đến năm 2025, nữ ca sĩ mới tích cực hoạt động trở lại khi cho ra mắt album, và gần nhất là quảng bá MV mới. Vy Oanh từng trải lòng: "Dù có tiếc, tôi nghĩ mình phải biết lựa chọn, không thể ôm đồm. Điều quan trọng nhất là được làm điều phù hợp với hoàn cảnh và giá trị của mình".

Nữ ca sĩ cho biết từng được mời thi Chị Đẹp mùa 1 nhưng đã từ chối: "Là nghệ sĩ, ai cũng mong sống trong hào quang, nhưng phải thực tế và biết mình đang ở đâu. Tôi từng được mời tham gia mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhưng tôi tự lượng sức mình, thấy không đủ thể lực, thời gian để tham gia và cạnh tranh trực tiếp với các nghệ sĩ trẻ cũng như phần đông khán giả của các bạn ấy nên đành từ chối".