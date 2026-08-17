Điều MC Kỳ Duyên thoải mái công khai

Trên Facebook cá nhân, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường xuyên chia sẻ những chuyến đi của mình. Thời gian gần đây, hình ảnh nữ MC xuất hiện tại nhiều vùng nổi tiếng của Italy đặc biệt thu hút sự chú ý. Bên cạnh cảnh đẹp, một nhân vật gần như xuyên suốt hành trình là Trịnh Hội, người chồng cũ được cô cầu hôn lại ở tuổi 60.

Không còn né tránh hay úp mở như giai đoạn đầu, Kỳ Duyên hiện khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hai người bên nhau. Trong loạt ảnh tại Italy, họ nắm tay trên những con đường giữa vùng quê, cùng dạo phố, nghỉ dưỡng bên biển hay đi thuyền.

Nữ MC không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc đi du lịch bên người bạn đồng hành

Thoải mái công khai những chuyến đi bên Trịnh Hội

Đầu tháng 6, Kỳ Duyên và Trịnh Hội có mặt tại Pienza, Tuscany. Trong loạt ảnh nữ MC đăng tải, cả hai xuất hiện giữa những triền đồi rộng, hàng cây bách và các con phố cổ đặc trưng của vùng quê Italy. Có khoảnh khắc hai người nắm tay nhau trên con đường dài giữa khung cảnh xanh mướt.

Pienza cũng không phải một điểm dừng chân thông thường. Theo UNESCO, thị trấn nằm trên một ngọn đồi nhìn xuống Val d'Orcia và được quy hoạch lại dưới thời Giáo hoàng Pius II vào thế kỷ XV. Trung tâm lịch sử Pienza được xem là nơi đầu tiên áp dụng những quan niệm nhân văn của thời Phục Hưng vào quy hoạch đô thị, sau này có ảnh hưởng tới mô hình “thành phố lý tưởng” tại Italy và nhiều nơi khác.

Sau Tuscany, Kỳ Duyên cho biết đây là lần đầu cô đến Amalfi. Theo website chính thức, Hotel Raito nằm tại Vietri sul Mare, có tầm nhìn hướng ra biển và vùng Amalfi Coast. Vietri sul Mare lại nổi tiếng với nghệ thuật gốm nhiều màu, những sản phẩm và mảng trang trí gốm xuất hiện tại nhiều góc của thị trấn. Amalfi Coast cũng là Di sản thế giới được UNESCO đánh giá là một ví dụ nổi bật về cảnh quan Địa Trung Hải hình thành qua nhiều thế kỷ tương tác giữa con người với địa hình ven biển.

Hành trình sau đó tiếp tục tới Bellagio bên hồ Como. Ngày 12/6, Kỳ Duyên đăng hình tại đây cùng một câu châm ngôn cô yêu thích về việc sống, yêu và tận hưởng cuộc đời. Bellagio được cổng du lịch chính thức của địa phương giới thiệu với tên gọi “The Pearl of Lake Como” - viên ngọc của hồ Como, nổi bật với cảnh hồ, núi và những hoạt động ngoài trời.

Nhìn vào những điểm đến Kỳ Duyên lựa chọn, có thể thấy cô không chỉ hướng tới các thành phố lớn. Pienza, Vietri sul Mare hay Bellagio đều là những thị trấn có cảnh quan nổi bật, phù hợp với kiểu du lịch chậm: dạo bộ, ngắm cảnh, thưởng thức ẩm thực, đi thuyền và dành thời gian tận hưởng không gian xung quanh.

Người đàn ông liên tục xuất hiện trong những chuyến đi của Kỳ Duyên là ai?

Trịnh Hội không phải nhân vật xa lạ trong cuộc đời nữ MC. Kỳ Duyên kết hôn với nam luật sư kiêm MC vào cuối năm 2004. Cuộc hôn nhân kéo dài khoảng bốn năm trước khi nữ MC chính thức xác nhận chia tay vào cuối năm 2008.

Sau nhiều năm mỗi người có cuộc sống riêng, hai người dần tìm lại sự gắn kết. Theo chia sẻ của Trịnh Hội được truyền thông dẫn lại hồi tháng 4/2026, sau ly hôn anh vẫn giữ liên hệ với gia đình Kỳ Duyên. Quãng thời gian cùng chăm sóc mẹ nữ MC khi bà lâm bệnh khiến họ dần trở thành những người bạn thực sự. Đại dịch Covid-19 sau đó tạo cơ hội để các thành viên trong gia đình có nhiều thời gian sống gần nhau hơn. Trịnh Hội cho rằng nếu không có giai đoạn đặc biệt này, có thể hai người đã không trở lại trong một “phiên bản thứ hai”.

Tháng 11/2025, Kỳ Duyên công khai việc tái hợp với Trịnh Hội và tiết lộ chính cô là người chủ động cầu hôn lại người cũ trong chuyến đi tới một hòn đảo ở Thái Lan. Trịnh Hội kém cô 5 tuổi. Khi nói về mối quan hệ này, anh từng chia sẻ: “Tôi là fan của chị Duyên, tôi mê chị Duyên”, đồng thời cho biết hành trình của họ từng đi từ người hâm mộ, bạn trai tới vợ chồng rồi sau nhiều biến cố mới trở thành những người bạn đúng nghĩa.

Cặp đôi đồng hành với nhau trong nhiều chuyến đi

Trước chuyến Italy, dấu ấn về những chuyến đi chung của cặp đôi đã xuất hiện từ cuối năm 2024, khi họ tới Bhutan. Tháng 6/2025, Kỳ Duyên tiếp tục công khai hình ảnh hai người lần đầu đi du thuyền cùng nhau sau hơn 20 năm quen biết. Đến tháng 5/2026, cả hai lại có kỳ nghỉ tại El Nido, Philippines, trước khi tiếp tục tới Italy vào đầu tháng 6.

Du lịch là một phần cuộc sống của nữ MC

Việc liên tục dịch chuyển thực tế không phải thói quen mới của Kỳ Duyên. Năm 2020, cô từng tiết lộ mỗi năm mình bay khoảng 320.000 km, vui vẻ ví bản thân là người “sống trên máy bay nhiều hơn dưới đất”. Với kinh nghiệm đi lại dày đặc, nữ MC còn chia sẻ trên kênh cá nhân những kinh nghiệm chuẩn bị hành lý, chọn trang phục và giày dép khi bay.

Nhưng ở tuổi ngoài 60, những chuyến đi của Kỳ Duyên giờ đây còn có thêm một người đồng hành quen thuộc. Từ Bhutan, Thái Lan, Philippines tới Italy, nữ MC không ngại công khai những khoảnh khắc bên Trịnh Hội trên mạng xã hội.