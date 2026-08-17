Hết toàn bộ vé concert BIGBANG tại Hà Nội

Ngày 17/8, concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI chính thức mở bán đợt 3 dành cho khán giả đại chúng. Chỉ sau thời gian ngắn, toàn bộ số vé còn lại trên hệ thống CTicket đã được bán hết, khép lại hành trình mở bán qua 3 đợt với kết quả sold out.

Concert BIGBANG ở Hà Nội sold-out đợt bán vé thứ 3

Ngay từ đợt mở bán đầu tiên, sức nóng của concert đã được thể hiện qua lượng người xếp hàng trực tuyến. Ngày 13/8, V.I.P Membership Presale ghi nhận tới khoảng 60.000 người chờ mua vé. Đây là vòng bán dành cho những tài khoản đã mua gói hội viên của BIGBANG trên b.stage. Chỉ sau khoảng 2 giờ, toàn bộ quỹ vé ưu tiên với giá từ 1 triệu đến 10,5 triệu đồng đã được bán hết.

Đến ngày 14/8, đợt mở bán dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard ghi nhận lượng người chờ trực tuyến tăng lên gần 120.000 lượt. Những vị trí còn lại tiếp tục nhanh chóng được khán giả lựa chọn, nối dài chuỗi sold out của concert BIGBANG tại Hà Nội.

Ngày 17/8, đợt General Sale chính thức mở cửa, đưa cơ hội mua vé đến đông đảo khán giả đại chúng. Những vị trí cuối cùng trên sơ đồ sân vận động cũng nhanh chóng được lấp đầy, qua đó chính thức khép lại toàn bộ quá trình phân phối vé qua kênh bán chính thức.

Với nhiều V.I.P Việt Nam, BIGBANG là một phần của thanh xuân

Với nhiều V.I.P Việt Nam, BIGBANG là một phần của thanh xuân, gắn liền với những ca khúc như Haru Haru, Lies, Fantastic Baby, Bang Bang Bang hay Blue. Đây cũng là World Tour đầu tiên G-Dragon, Taeyang và Daesung comeback, tiếp tục chương mới của BIGBANG với đội hình 3 thành viên. BIGBANG đi lưu diễn sau 9 năm là 1 sự kiện đặc biệt của Kpop, nhất là sau những biến cố tưởng chừng khép lại sự nghiệp nhóm. BIGBANG cũng không đơn thuần là một nhóm nhạc Kpop nổi tiếng mà đã trở thành biểu tượng của thế hệ thứ hai, sở hữu kho hit có độ nhận diện lớn và khả năng tạo ra trải nghiệm cộng đồng mạnh mẽ trong một sân vận động.

Sau 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt, những khán giả từng theo dõi BIGBANG từ thời học sinh, sinh viên nay đã bước vào tuổi trưởng thành, có thu nhập ổn định và sẵn sàng chi tiền để trực tiếp gặp lại thần tượng

Sau 20 năm kể từ khi nhóm ra mắt, những khán giả từng theo dõi BIGBANG từ thời học sinh, sinh viên nay đã bước vào tuổi trưởng thành, có thu nhập ổn định và sẵn sàng chi tiền để trực tiếp gặp lại thần tượng. Dù giá vé ở mức cao, điển hình như 2 hạng Ultimate VIP có giá 10,5 triệu đồng và Diamond VIP có giá 9,8 triệu đồng đều thuộc nhóm vé đắt đỏ trên thị trường concert. Tuy nhiên, mức giá trên dường như không tạo ra rào cản quá lớn đối với một bộ phận người hâm mộ đã chờ đợi BIGBANG trong nhiều năm.

Từ góc độ thị trường, đây cũng là tín hiệu đáng chú ý đối với vị thế của Việt Nam trên bản đồ lưu diễn quốc tế. Một concert quy mô sân vận động với mức giá cao, trong đó hạng vé cao nhất lên tới 10,5 triệu đồng, vẫn có thể bán sạch qua ba đợt mở bán cho thấy thị trường nội địa đang sở hữu một lượng khán giả có khả năng chi trả đáng kể.

Việc khán giả sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để đổi lấy trải nghiệm trực tiếp với nghệ sĩ quốc tế cho thấy tiềm năng Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu đối với những tour diễn quy mô lớn

Thành công của BIGBANG tại Hà Nội không chỉ phản ánh sức hút của một trong những nhóm nhạc Kpop có ảnh hưởng lớn nhất thế hệ thứ hai. Đây còn là phép thử trực tiếp đối với sức mua của thị trường Việt Nam. Việc khán giả sẵn sàng bỏ ra khoản tiền lớn để đổi lấy trải nghiệm trực tiếp với nghệ sĩ quốc tế cho thấy tiềm năng Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu đối với những tour diễn quy mô lớn.

Ngày 19/8/2026, BIGBANG sẽ chính thức comeback cùng digital single BiiiG

Ngày 19/8/2026, BIGBANG sẽ chính thức comeback cùng digital single BiiiG vào đúng sinh nhật nhóm. Đây là sản phẩm âm nhạc nhóm đầu tiên của BIGBANG sau 4 năm kể từ Still Life phát hành năm 2022. Sau đó, BIGBANG sẽ chính thức khởi động world tour mang tên < XX : COSMOS >. Đây là world tour chính thức đầu tiên của nhóm sau 9 năm kể từ tour diễn năm 2017. Hành trình dự kiến đi qua hơn 19 thành phố lớn trên thế giới, mở màn tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc vào ngày 21/8/2026.

Sau 20 năm, BIGBANG giữ nguyên vị thế ông hoàng Kpop

Với fan Việt, dịp kỷ niệm này càng đặc biệt khi Hà Nội nằm trong Phase 1 của world tour với 2 đêm diễn vào ngày 24 và 25/10/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Concert BIGBANG tại Hà Nội trở thành sự kết hợp giữa một trải nghiệm âm nhạc được chờ đợi từ lâu và một sự kiện có tính chất “phải có mặt”. Việc toàn bộ vé được bán hết qua ba đợt vì thế không chỉ cho thấy V.I.P Việt Nam có sức mua cao, mà còn chứng minh sức hấp dẫn của BIGBANG sau nhiều năm vẫn đủ lớn để biến một đêm nhạc thành sự kiện mà khán giả không muốn bỏ lỡ. Sức nóng của concert cũng kéo theo tình trạng giá vé sang tay bị đẩy lên cao trên thị trường. Khán giả cần tỉnh táo và tránh sa bẫy "phe vé".