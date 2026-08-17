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Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu

| | Lifestyle

Nhan sắc đời thường trẻ trung, rạng rỡ của mỹ nhân này khiến dân tình phải tấm tắc khen ngợi.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hiền Thục xuất hiện sau khi tham dự một sự kiện bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ diện trang phục hồng nữ tính, mái tóc dài buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và liên tục nở nụ cười trước ống kính. Không cần tạo dáng cầu kỳ, Hiền Thục vẫn toát lên vẻ ngọt ngào, đáng yêu rất riêng.

Nữ ca sĩ nhận được lời khen từ khán giả. (Nguồn: Nhật ký Hiền Thục)

Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, một số bình luận hài hước cho rằng trong showbiz Việt, có lẽ "chỉ Hiền Thục được phép điệu đà, dẹo như vậy" mà không khiến người xem khó chịu. Có người còn nhận xét cô sở hữu vẻ đẹp "ngọt" đặc trưng, càng nhìn càng trẻ và duyên.

Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 1.
Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 2.

Nhan sắc ngọt ngào của nữ ca sĩ ở tuổi 45. (Nguồn: TikTok)

Sự yêu thích này không phải ngẫu nhiên. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hiền Thục gần như đã xây dựng được một hình ảnh rất riêng: nữ tính, mềm mại, có phần điệu đà nhưng không tạo cảm giác phô trương. Cách cô lựa chọn váy áo, kiểu tóc, biểu cảm hay những cử chỉ nhỏ trước ống kính thường mang màu sắc nhẹ nhàng, đáng yêu. Chính sự tự nhiên khiến nét "dẹo" của Hiền Thục trở thành một phần trong cá tính của cô thay vì bị xem là cố gắng làm trẻ.

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Khán giả đồng ý Hiền Thục chính là "ngoại lệ". (Nguồn: TikTok)

Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn thường xuyên gây chú ý mỗi khi xuất hiện. Hiền Thục sinh năm 1981, năm nay 45 tuổi, nhưng diện mạo hiện tại của cô vẫn khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Điểm nổi bật nhất là gương mặt của Hiền Thục gần như vẫn giữ được những đường nét trẻ trung. Làn da sáng, đường nét thanh tú, đôi mắt to cùng nụ cười tươi giúp cô dễ dàng tạo cảm giác trẻ hơn tuổi thật. Khi kết hợp với mái tóc dài và phong cách thời trang thiên về gam màu sáng, nữ tính, tổng thể càng khiến Hiền Thục có vẻ ngoài như được "đóng băng" tuổi tác.

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Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 6.
Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 7.

Phong cách đời thường trẻ trung, năng động của nữ ca sĩ. (Nguồn: Facebook)

Không chỉ gương mặt, vóc dáng của giọng ca Nhật ký của mẹ cũng là yếu tố khiến cô nhận được nhiều lời khen. Hiền Thục duy trì hình thể thon gọn, săn chắc và thường xuyên lựa chọn những trang phục tôn dáng. Hồi tháng 5, loạt ảnh diện áo tắm trong chuyến nghỉ dưỡng của nữ ca sĩ cũng từng gây chú ý bởi sắc vóc khỏe khoắn, trẻ trung ở tuổi 45.

Điều thú vị là Hiền Thục dường như không cố gắng biến mình thành một cô gái đôi mươi. Cô vẫn giữ cách ăn mặc, làm đẹp và thể hiện bản thân khá "bánh bèo", đôi khi có phần điệu đà, nhưng lại vừa vặn với hình ảnh mà khán giả đã quen thuộc từ lâu.

Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 8.
Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 9.
Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 10.

Vóc dáng vô cùng gọn gàng, nuột nà của nữ ca sĩ ở tuổi 45. (Nguồn: Facebook)

Có lẽ vì thế, cái "dẹo" của Hiền Thục không trở thành điểm trừ. Ngược lại, nó tạo nên nét duyên riêng mà không phải nghệ sĩ nào cũng có thể sở hữu. Ở một showbiz nơi hình ảnh thường được tính toán kỹ lưỡng, Hiền Thục vẫn thoải mái là chính mình: ngọt ngào, nữ tính, trẻ trung và đôi khi… hơi điệu một chút nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến khán giả càng yêu mến cô hơn.

Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 11.
Ngoại lệ duy nhất của showbiz: 45 tuổi vẫn được netizen cho phép điệu- Ảnh 12.

Nguồn: Facebook

Theo Linh An

Thanh niên Việt

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