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Vợ Trấn Thành mặc váy cưới gây xôn xao mạng xã hội

| | Lifestyle

Vợ Trấn Thành mặc váy cưới gây xôn xao mạng xã hội

Sự xuất hiện của Hari Won tại The Prime Đỗ Long Bridal Fashion Show nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc được chú ý nhất trên mạng xã hội tuần qua.

Lần đầu thử sức ở vai trò người mẫu, Hari Won đảm nhận vị trí First Face, mở màn show diễn của NTK Đỗ Long. Nữ ca sĩ xuất hiện trong hình ảnh cô dâu trẻ trung, nữ tính và hiện đại, nhận nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi trẻ, phong thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực.

Đặc biệt, những khoảnh khắc tương tác giữa Hari Won và Trấn Thành tại sự kiện cũng như trên sàn diễn nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nam MC liên tục cổ vũ và chăm chú dõi theo vợ trong suốt phần trình diễn.

Hari Won và Trần Thành tại show diễn của NTK Đỗ Long (Ảnh: FBNV)

Theo thống kê của Socialite, Hari Won đứng top 1 trong danh sách nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý nhất tuần qua, vượt qua nhiều cái tên như Huỳnh Lập, Quang Hùng MasterD, Thanh Thủy… Trấn Thành cũng nhanh chóng chia sẻ kết quả này trên trang cá nhân, gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào dành cho bà xã.

Sự chú ý dành cho màn xuất hiện của Hari Won phần nào cho thấy sức hút của nữ ca sĩ khi thử sức ở một vai trò mới. Những hình ảnh của cô tại show Đỗ Long cũng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, trong đó có bài đăng đạt hơn 200.000 lượt yêu thích.

Hari Won nhận được sự chú ý khi lần đầu trình diễn catwalk (Ảnh: Socialite)

Hari Won, tên thật Lưu Esther, sinh năm 1985 tại Hàn Quốc, mang hai dòng máu Việt - Hàn. Cô được khán giả Việt biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2013. Sau đó, Hari Won phát triển sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích như Hương Đêm Bay Xa, Anh Cứ Đi Đi, đồng thời tham gia một số phim điện ảnh như Chàng Trai Năm Ấy, Bệnh Viện Ma...

Hari Won và Trấn Thành kết hôn vào cuối năm 2016. Sau gần một thập kỷ đồng hành, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm, nhận được sự quan tâm của công chúng.

Kim Linh

Sức khỏe 24h

Từ Khóa:
Hari Won, kol

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