Ái nữ nhà ông trùm Macau - Đậu Kiêu tan nát: Nhà trai mất trắng 400 tỷ, nhà gái vì 5 tỷ quyết không ký thỏa thuận ly hôn

Ngày 17/8, theo tờ 163, các nguồn tin trong showbiz Trung Quốc cho biết cuộc hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Cặp đôi đã ly thân thời gian dài và không thể hàn gắn. Tài tử sinh năm 1988 đã âm thầm xóa dần những bức ảnh chụp chung với vợ trên mạng xã hội, đồng thời gỡ bỏ những thông tin liên quan đến danh xưng "chồng Hà Siêu Liên" trên MXH xứ tỷ dân. Trong các sự kiện quan trọng của gia đình trùm sòng bạc Macau, nam diễn viên cũng liên tục vắng mặt.

Theo thông tin tờ 163 có được, Đậu Kiêu đã đề nghị ly hôn Hà Siêu Liên. Tuy nhiên, ái nữ nhà tỷ phú không đồng ý kết thúc cuộc hôn nhân này. Nguyên nhân không phải vì Hà Siêu Liên còn yêu Đậu Kiêu nên muốn níu kéo mà nằm ở chỗ nếu ly dị cô sẽ gặp rắc rối tài chính lớn.

Theo các nguồn tin, hôn nhân của Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu đã không còn có thể cứu vãn. Ảnh: Sina.

Được biết, sau khi vua sòng bạc Hà Hồng Sân qua đời, ông để lại khối tài sản khổng lồ với tổng giá trị lên tới gần 500 tỷ HKD (1,67 triệu tỷ đồng), trong đó hơn 90% tài sản được đưa vào quỹ tín thác gia đình. Tuy nhiên, quỹ tín thác này có những quy định quản lý tiền bạc rất nghiêm ngặt. Ngay cả con gái ruột như Hà Siêu Liên cũng không thể tùy ý sử dụng phần tài sản gốc mà chỉ được nhận một khoản sinh hoạt phí cố định hàng tháng.

Hà Siêu Liên mỗi tháng sẽ được phát 1,5 triệu HKD/tháng (5 tỷ đồng) tiền tiêu vặt. Nghe qua tưởng như là khoản tiền khổng lồ, nhưng với cuộc sống của một gia đình hào môn, các khoản chi phí cũng không hề nhỏ. Từ nhà ở, vệ sĩ cho đến hoạt động xã giao và duy trì hình ảnh, tất cả đều tiêu tốn một khoản tiền đáng kể.

Đáng chú ý nhất, quỹ tín thác có một điều khoản đặc biệt: nếu Hà Siêu Liên chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, tài sản thừa kế của cô sẽ bị đóng băng và khoản trợ cấp 1,5 triệu HKD mỗi tháng cũng có thể bị cắt. Vì vậy, Hà Siêu Liên không phải không muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân rạn nứt, mà là những ràng buộc về mặt tài chính được người cha quá cố đặt ra khiến cô không thể dễ dàng ly hôn. Để có thêm tiền chi tiêu, Hà Siêu Liên buộc phải dấn thân vào giới giải trí quay show, đi sự kiện và livestream bán hàng online suốt 2 năm qua.

Ái nữ trùm sòng bạc Macau dây dưa không ký vào thỏa thuận ly hôn với chồng vì sợ tài sản thừa kế bị đóng băng và bị cắt khoản sinh hoạt phí 5 tỷ đồng. Ảnh: Weibo.

Trong khi đó, Đậu Kiêu đã quay lại showbiz Trung Quốc đóng phim, dự sự kiện kiếm tiền trong khoảng 3 năm trở lại đây. Do bỏ bê sự nghiệp thời gian dài để theo đuổi và lấy lòng Hà Siêu Liên, ngày quay lại cát-xê của anh giảm sâu. Không chỉ vậy, cuộc hôn nhân với thiên kim tỷ phú còn khiến anh mất trắng 218 tỷ đồng bỏ ra làm đám cưới và 182 tỷ đồng tiền đầu tư kinh doanh thua lỗ nặng.

Một bên mất sạch tiền tiết kiệm, một bên bị ràng buộc bởi quỹ tín thác gia đình. Cuộc sống của Hà Siêu Liên - Đậu Kiêu vì thế cũng không còn ngọt ngào và lãng mạn. Những vấn đề kinh tế phát sinh hậu cưới hỏi khiến tài tử và Hà Siêu Liên xảy ra cãi vã ngày càng nhiều. Cuối cùng, Hà Siêu Liên ôm đồ về nhà mẹ ở Hong Kong (Trung Quốc) chỉ sau vài tháng cưới. Chán nản với tình cảnh tiền bạc eo hẹp lại thêm việc bị mẹ vợ xem thường, Đậu Kiêu cũng chẳng mặn mà làm lành, hòa giải mâu thuẫn với bà xã thiên kim.

Cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Hà Siêu Liên khiến Đậu Kiêu mất trắng tổng cộng 400 tỷ đồng. Ảnh: Sohu.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. T

Tuy nhiên, vài tháng sau lễ cưới, Hà Siêu Liên được phát hiện đã về nhà mẹ đẻ ở Hong Kong (Trung Quốc), còn Đậu Kiêu lại sống tại Đại lục. Kể từ đó, cặp đôi không còn đăng tải những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Hà Siêu Liên không sang Trung Quốc Đại lục thăm chồng, còn Đậu Kiêu vắng mặt ở tiệc sinh nhật của mẹ vợ, không dự lễ viếng mộ cha vợ - cố tỷ phú Hà Hồng Sân và các sự kiện thương mại của gia tộc trùm sòng bạc. Từ năm 2025, truyền thông phát hiện Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hoàn toàn không xuất hiện, không tương tác với nhau trên MXH.

Sau đám cưới linh đình là chuỗi ngày Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên xuất hiện nhiều bất hòa, sống như người dưng. Ảnh: Sina.

Đến tháng 10/2025, Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đã lên tiếng bác bỏ. Cả hai cho biết mối quan hệ vợ chồng của họ vẫn rất tốt đẹp. Họ sống ở 2 nơi khác biệt vì vấn đề công việc, nhưng mỗi ngày đều vun đắp tình cảm qua các cuộc điện thoại. Dù Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên đã đồng loạt có thông báo nóng phủ nhận hôn nhân rạn nứt, song dân tình vẫn bán tín bán nghi. Cư dân mạng cho rằng thông báo phủ nhận của cặp đôi không mới, y hệt như trước đây. Các netizen chất vấn ngược đôi vợ chồng này rằng nếu không phải gặp trục trặc hà cớ gì Đậu Kiêu lại vắng bóng trong tất cả sự kiện của nhà vợ, hay việc họ dừng đăng ảnh tình cảm với nhau và kể cả dịp Tết, kỷ niệm ngày cưới cũng không ở bên nhau. Tất cả vấn đề này cho đến nay đều không được Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên giải thích rõ trong tuyên bố về hôn nhân của mình.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên phủ nhận rạn nứt hôn nhân, nhưng dân tình chẳng ai tin. Ảnh: Sina.

Nguồn: 163, Sina