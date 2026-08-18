Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSND từng làm Phó giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội: Nợ tiền ngân hàng, mặc áo rách trong ngày đầu đi gặp bạn gái kém 15 tuổi

| | Lifestyle

Bà xã của nam NSND - người từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, tiết lộ ấn tượng đầu tiên về người bạn đời và lý do khiến cô lựa chọn anh.

Tối ngày 18/8, trên trang cá nhân của mình, Ngọc Hà - vợ của NSND Công Lý chia sẻ về ấn tượng ban đầu khi gặp người bạn đời. Cô cho biết điều khiến mình ấn tượng ở Công Lý không phải danh tiếng của một nghệ sĩ, mà là sự giản dị của anh.

“Thậm chí lần đầu đi gặp, anh Lý mặc 1 chiếc áo len rách, đeo 1 cái túi đã sờn vải, cái ví cũng rách nốt, đi một chiếc ô tô còn long cả cửa kính. Đấy là điều tôi tò mò nhất ở anh Lý”, Ngọc Hà chia sẻ.

NSND Công Lý và bà xã Ngọc Hà

Chị cho biết khi tiếp xúc Công Lý là một người lương thiện, thẳng thắn, thật thà. Chính điều đấy đã chinh phục chị.

“Anh Lý không phải là người có nhan sắc, nổi tiếng cũng chẳng quá nổi tiếng. Còn về giàu có thì anh Lý lại càng không giàu. Bởi vì khi gặp tôi anh Lý vẫn còn đang nợ ngân hàng tiền nhà, vẫn phải lo để trả nợ hàng tháng. Thế nên điều tôi ấn tượng vẫn là tính cách của anh Lý: thật thà, quân tử, thẳng thắn”, chị Hà nói.

NSND Công Lý và Ngọc Hà chính thức kết hôn vào tháng 1/2021, sau 5 năm yêu nhau. Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi và từng lọt top 10 Hoa hậu Du lịch 2008.

Bộ ảnh cưới của cặp đôi theo phong cách hài hước nhưng vẫn không kém phần lãng mạn.

Trong năm đầu tiên của hôn nhân, NSND Công Lý gặp biến cố sức khỏe, phải ngừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Trong thời gian này, Ngọc Hà nghỉ hẳn công việc văn phòng để ở bên chăm sóc, động viên tinh thần chồng.

Không chỉ đồng hành cùng chồng trong quá trình khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp anh tự tin trở lại với đam mê phim ảnh qua những vai diễn nhỏ. Sự sát cánh của bà xã trong giai đoạn khó khăn này khiến nhiều người cảm phục và thêm yêu quý cặp đôi.

Đến tháng 3/2025, NSND Công Lý thu hút sự chú ý khi rời vị trí Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Chia sẻ về quyết định này, nam nghệ sĩ cho biết anh muốn tập trung chăm sóc sức khỏe và không muốn ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.

Đinh Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 ngày trước khi tái xuất, sân bay tại tỉnh lớn nhất Việt Nam huy động 60 người làm nhiệm vụ đặc biệt

2 ngày trước khi tái xuất, sân bay tại tỉnh lớn nhất Việt Nam huy động 60 người làm nhiệm vụ đặc biệt Nổi bật

Tin vui: Vượt Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam đứng top 1 thế giới ở bảng xếp hạng này

Tin vui: Vượt Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam đứng top 1 thế giới ở bảng xếp hạng này Nổi bật

Tzolis san bằng kỷ lục của Beckham trong ngày Arsenal hạ Man City

Tzolis san bằng kỷ lục của Beckham trong ngày Arsenal hạ Man City

13:53 , 18/08/2026
Tiết kiệm mãi cũng chẳng thấy giàu lên, chi hơn 103 triệu mua cái túi cho sướng: Hết tiền thì tính sau?

Tiết kiệm mãi cũng chẳng thấy giàu lên, chi hơn 103 triệu mua cái túi cho sướng: Hết tiền thì tính sau?

13:41 , 18/08/2026
Quỳnh Lương lên tiếng giữa đêm

Quỳnh Lương lên tiếng giữa đêm

13:36 , 18/08/2026
Nữ diễn viên được giải cứu sau 10 năm

Nữ diễn viên được giải cứu sau 10 năm

13:28 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên