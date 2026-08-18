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Tzolis san bằng kỷ lục của Beckham trong ngày Arsenal hạ Man City

| | Lifestyle

Tzolis san bằng kỷ lục của Beckham trong ngày Arsenal hạ Man City

Christos Tzolis có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn khi kiến tạo hai bàn, giúp Arsenal đánh bại Man City 3-0 và giành Community Shield, đồng thời san bằng thành tích từng được David Beckham thiết lập cách đây 30 năm.

Arsenal khởi đầu mùa giải mới bằng danh hiệu Community Shield sau chiến thắng 3-0 trước Man City tại sân Principality ở Cardiff. Tâm điểm của trận đấu là tân binh Christos Tzolis, người lập cú đúp kiến tạo ngay trong trận chính thức đầu tiên khoác áo Pháo thủ.

Tzolis gia nhập Arsenal từ Club Brugge trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí 34 triệu bảng. Cầu thủ chạy cánh người Hy Lạp đã có mùa giải ấn tượng tại Bỉ khi ghi 22 bàn và thực hiện 29 pha kiến tạo. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Man City vẫn là lời chào sân đặc biệt của cầu thủ 24 tuổi tại đội bóng mới.

Sau khi Arsenal vượt lên dẫn trước, Tzolis trực tiếp góp dấu giày vào hai bàn thắng tiếp theo. Anh có pha đánh đầu chuyền bóng vào khu vực 5m50 của Man City để Kai Havertz băng vào đánh đầu ghi bàn ở phút 28. Đến phút 48, Tzolis tiếp tục đóng vai trò kiến tạo khi chuyền bóng để Martin Odegaard lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Arsenal.

Hai đường chuyền quyết định giúp Tzolis đi vào lịch sử Community Shield. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên sau 30 năm có hai pha kiến tạo trong một trận tranh Siêu Cúp Anh. Người gần nhất làm được điều này trước Tzolis là David Beckham, khi cựu tiền vệ Man Utd có hai đường kiến tạo trong trận gặp Newcastle United năm 1996.

Không chỉ san bằng cột mốc của Beckham, Tzolis còn trở thành cầu thủ Arsenal đầu tiên kể từ Willian vào tháng 9/2020 có ít nhất hai pha kiến tạo ngay trong trận ra mắt đội bóng.

Màn trình diễn của Tzolis cũng nhận được lời khen từ HLV Mikel Arteta. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đánh giá cao khả năng đưa ra quyết định của tân binh này, đặc biệt trong những tình huống diễn ra ở khu vực một phần ba cuối sân.

“Tzolis rất thông minh và điềm tĩnh. Ngay cả trong những không gian chật hẹp trước và trong vòng cấm, cậu ấy vẫn đưa ra những quyết định đúng đắn và kiến tạo hai bàn”, Arteta nói với TNT Sports.

Theo Arteta, Tzolis đã nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội và cho thấy khả năng đọc trận đấu tốt. Đây cũng là màn trình diễn tiếp nối phong độ tích cực của cầu thủ người Hy Lạp trong giai đoạn tiền mùa giải.

Với Tzolis, trận đấu tại Cardiff không chỉ mang về danh hiệu đầu tiên cùng Arsenal mà còn mở ra một khởi đầu đáng nhớ tại đội bóng mới. Pháo thủ sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận mở màn mùa giải Premier League 2026/27, gặp Coventry City vào cuối tuần này.

Nguyễn Khánh

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