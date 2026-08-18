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Ngay ngày mai - 19/8, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam

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Cụ thể đây là dịch vụ gì, làm thế nào để được miễn phí?

Giữa mùa cao điểm du lịch, một chuyến tham quan nhiều điểm di sản nổi tiếng thường kéo theo khoản chi không nhỏ cho tiền vé. Tuy nhiên, đúng ngày mai - 19/8, khoản chi này sẽ được đưa về 0 đồng với công dân Việt Nam khi đến một loạt di tích nổi tiếng tại Huế.

Cụ thể, trong ngày 19/8/2026, công dân Việt Nam được miễn phí vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý.

Ngay ngày mai - 19/8, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam - Ảnh 1.Ảnh Báo Điện tử Chính phủ 

Miễn phí vé từ 7h đến 17h30 ngày 19/8

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế được Báo Huế Ngày Nay đăng tải, thời gian mở cửa miễn phí trong ngày 19/8 là từ 7h đến 17h30. Người dân cần mang theo căn cước công dân khi đến các điểm tham quan để được hưởng chính sách này.

Danh sách áp dụng có nhiều địa danh quen thuộc với du khách như Đại Nội Huế, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Gia Long, lăng Đồng Khánh, lăng Thiệu Trị, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cung An Định, điện Hòn Chén, đàn Nam Giao, lăng Dục Đức...

Chính sách miễn phí được thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026). Theo quy định tại Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Huế về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử, văn hóa Huế, ngày 19/8 là một trong những ngày công dân Việt Nam thuộc diện miễn phí vé tham quan.

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Ảnh Sở Du lịch thành phố Huế

Điều cần lưu ý là đối tượng được miễn theo quy định là công dân Việt Nam. Vì vậy, khách quốc tế không thuộc diện miễn phí trong chương trình này.

Quần thể Di tích Cố đô Huế được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới từ năm 1993. Đây là hệ thống công trình gắn với thời kỳ Huế là kinh đô của Việt Nam dưới triều Nguyễn, kéo dài từ năm 1802 đến năm 1945. Các cung điện, đền đài, lăng tẩm nằm dọc hai bên sông Hương hiện là một trong những hệ thống di sản nổi bật nhất của thành phố.

Ngày thường, vé tham quan có thể lên tới 600.000 đồng/người

Việc miễn phí ngày 19/8 càng đáng chú ý khi đặt cạnh mức vé tham quan thông thường tại các di tích Huế.

Theo Nghị quyết 55/2025/NQ-HĐND, vé người lớn vào Đại Nội Huế có giá 200.000 đồng. Lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức và lăng Khải Định có mức vé 150.000 đồng/điểm. Lăng Gia Long cũng có giá 150.000 đồng, trong khi lăng Đồng Khánh là 100.000 đồng.

Một số điểm như lăng Thiệu Trị, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, điện Hòn Chén, cung An Định, đàn Nam Giao và lăng Dục Đức có mức vé 50.000 đồng/người lớn.

Nếu lựa chọn vé tuyến gồm Đại Nội - lăng Minh Mạng - lăng Tự Đức - lăng Khải Định, mức phí thông thường là 530.000 đồng/người lớn. Trong khi đó, vé tuyến gộp toàn bộ các điểm di tích có giá 600.000 đồng/người lớn.

Ngay ngày mai - 19/8, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam - Ảnh 3.
Ngay ngày mai - 19/8, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam - Ảnh 4.
Ngay ngày mai - 19/8, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam - Ảnh 5.

Toàn bộ hệ thống lăng tẩm, cung điện, bảo tàng... trong Quần thể Di tích Cố đô Huế đều được miễn phí trong ngày 19/8 (Ảnh Traveloka)

Như vậy, với những du khách đang có mặt tại Huế đúng ngày 19/8, chính sách miễn phí không chỉ mang ý nghĩa khuyến khích cộng đồng tiếp cận di sản mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, đặc biệt với gia đình hoặc nhóm đông người.

Một ngày nên đi những đâu để không quá tải?

Dù có thể vào miễn phí nhiều điểm, du khách không nhất thiết phải cố gắng đi hết hệ thống di tích trong một ngày. Các lăng tẩm nằm cách nhau khá xa, trong khi riêng Đại Nội đã cần khoảng 2-2,5 giờ nếu muốn tham quan tương đối đầy đủ.

Một lịch trình thuận tiện có thể bắt đầu tại Đại Nội Huế lúc 7h. Đi sớm vừa tận dụng được trọn thời gian mở cửa, vừa hạn chế nắng nóng và lượng khách tập trung đông hơn vào cuối buổi sáng.

Sau Đại Nội, du khách có thể di chuyển tới lăng Khải Định, dành khoảng 45-60 phút tham quan, trước khi tiếp tục tới lăng Minh Mạng. Hai khu lăng mang phong cách khá khác biệt: Khải Định nổi bật với kiến trúc cầu kỳ, có sự giao thoa Đông - Tây, còn Minh Mạng gây ấn tượng bởi cách bố trí các công trình hài hòa với hồ nước và cảnh quan cây xanh.

Ngay ngày mai - 19/8, dịch vụ này miễn phí cho toàn bộ người dân Việt Nam - Ảnh 6.

Ảnh Sở Du lịch TP.Huế

Sau khi nghỉ trưa, lăng Tự Đức có thể là điểm kết thúc phù hợp. Không gian rộng, nhiều cây xanh và hồ nước giúp hành trình buổi chiều nhẹ nhàng hơn.

Với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, nên rút gọn còn Đại Nội và 1-2 khu lăng, thay vì cố đi nhiều điểm chỉ vì được miễn phí. Du khách cũng nên chuẩn bị giày dễ đi bộ, mũ nón, nước uống và chủ động phương tiện di chuyển giữa các khu vực.

Quan trọng nhất, người dân cần nhớ mang theo căn cước công dân và đến trong khung giờ 7h - 17h30 ngày 19/8 để được áp dụng chính sách miễn phí. Với mức vé thông thường của tuyến toàn bộ lên tới 600.000 đồng/người lớn, đây là một trong những dịp đáng chú ý để dành trọn một ngày khám phá hệ thống di sản nổi tiếng của cố đô.

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