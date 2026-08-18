Ông Phạm Nhật Vượng đang cho xây "công viên sức khỏe" trong tổ hợp đô thị, nghỉ dưỡng bên vịnh Di sản: Rộng 6,3ha, mô hình như ở với Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc

Ngày 25/4/2026, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh với quy mô hơn 6.200 ha. Theo Vingroup, dự án có hơn 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, đồng thời dành riêng một hệ sinh thái cho chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là CoCo Oasis, được Vinhomes Market định danh trực tiếp là “Công viên sức khỏe CoCo Oasis 6,3 ha”. Công viên nằm tại khu Vịnh Thiên Đường, quỹ đất rộng khoảng 935 ha ở cửa ngõ phía Đông của đại đô thị. Cùng khu vực còn có Healing Oasis Park 6,3 ha, Sea Star Park 6,1 ha, Seagull Park 2,3 ha và hơn 60 công viên nội khu.

6,3 ha tương đương khoảng 63.000 m2, cho thấy CoCo Oasis không đơn thuần là một khoảng xanh nhỏ xen giữa khu ở.

Phối cảnh công viên trong tương lai tạo bởi AI

Vịnh Thiên Đường, nơi sẽ có công viên CoCo Oasis (Ảnh Vinhomes Hạ Long Xanh)

Theo các tài liệu giới thiệu dự án trên thị trường, không gian CoCo Oasis được định hướng kết hợp giữa thư giãn tinh thần và rèn luyện thể chất. Các hạng mục được nhắc tới gồm vườn dừa với xích đu thư giãn, quảng trường cỏ, sân chơi trẻ em, khu nghỉ ngơi – tĩnh tâm, khu vận động liên hoàn và cụm sân thể thao đa môn như bóng đá, bóng rổ, pickleball, bóng chuyền, cầu lông.

Như vậy, có thể hình dung công viên được chia thành nhiều “nhịp” trải nghiệm: khu tĩnh dành cho nghỉ ngơi; khoảng cỏ và không gian cộng đồng; khu dành cho gia đình, trẻ nhỏ; cuối cùng là vùng vận động với nhiều môn thể thao.

Tuy nhiên, danh mục chi tiết này hiện chủ yếu xuất hiện trong tài liệu giới thiệu dự án trên thị trường. Nguồn chính thức của Vinhomes hiện xác nhận chắc chắn nhất về tên gọi, diện tích 6,3 ha và định vị đây là một “công viên sức khỏe”.

Các quốc gia khác đã phát triển mô hình tương tự ra sao?

Ý tưởng đưa sức khỏe vào thiết kế công viên không phải điều mới trên thế giới.

Tại Nhật Bản, Katsuragawa Wellness Park ở tỉnh Yamanashi là một ví dụ điển hình. Công viên rộng khoảng 42,1 ha, khai thác cảnh quan satoyama và được chia thành ba khu vực với chức năng khác nhau. Website công viên cho biết nơi đây có quảng trường cỏ, khu vui chơi, các hoạt động nông nghiệp – thiên nhiên, khu vận động, BBQ và dog run.

Riêng khu phía Tây có sân chơi dành cho gia đình, quảng trường cỏ rộng và vườn thảo mộc; mục tiêu được mô tả là giúp người sử dụng vận động để cả cơ thể lẫn tinh thần được “refresh”.

Katsuragawa Wellness Park ở Nhật Bản (Ảnh Tripadvisors)

Singapore lại phát triển mạng lưới Therapeutic Gardens – vườn trị liệu trong các công viên công cộng. Theo National Parks Board (NParks), các khu vườn này được thiết kế dựa trên nghiên cứu nhằm tăng tương tác với thiên nhiên và cải thiện sức khỏe, với đường đi vòng liên tục, lối tiếp cận cho xe lăn, nhiều chỗ ngồi, cây có mùi hương, cây dược liệu và cảnh quan kích thích giác quan.

Đáng chú ý, Therapeutic Garden tại Sembawang Park rộng 2.200 m2 được chia thẳng thành Active Zone và Passive Zone, tức khu vận động và khu tĩnh, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau.

Tại Trung Quốc, mô hình “công viên + thể thao” cũng ngày càng phổ biến. Bijiashan Sports Park ở Thâm Quyến có đường chạy thông minh 5G, phòng gym ngoài trời, sân bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn và khu yoga. Một công viên thể thao khác tại Qianhai rộng khoảng 71.400 m2 kết hợp tập luyện, thi đấu, nghỉ ngơi và cảnh quan sinh thái trong cùng không gian.

CoCo Oasis vì thế có thể được xem là mang nhiều nét tương đồng với xu hướng này: công viên không chỉ để ngắm cảnh mà trở thành nơi vừa vận động, vừa nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Bijiashan Sports Park ở Trung Quốc (Ảnh Shenzhen Government Online)

Với du khách, công viên này có thể mang lại trải nghiệm gì?

Hạ Long từ lâu gắn với những hành trình lên tàu tham quan vịnh, nghỉ biển hay vui chơi giải trí. Sự xuất hiện của một công viên sức khỏe quy mô 6,3 ha có thể bổ sung một nhịp trải nghiệm khác, chậm hơn và thiên về wellness.

Trong tương lai, du khách có thể dành buổi sáng đi bộ hoặc tập luyện giữa không gian xanh, chơi thể thao cùng gia đình, sau đó mới bắt đầu hành trình tham quan vịnh. Buổi chiều hoặc những khoảng trống trong lịch trình cũng có thể dành cho nghỉ ngơi, vận động nhẹ hay tĩnh tâm.

Nếu hoàn thiện theo định hướng hiện được giới thiệu, CoCo Oasis có thể giúp trải nghiệm Hạ Long không còn chỉ xoay quanh việc “đến để ngắm vịnh”, mà mở rộng sang đến để vận động, nghỉ ngơi và phục hồi, tương tự cách nhiều công viên sức khỏe tại Nhật Bản hay Singapore đang được sử dụng hàng ngày.