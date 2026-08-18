Vì sao ngày càng nhiều gia đình không làm tủ kịch trần dù nhà nhỏ và rất cần chỗ chứa đồ?

Trong nhiều năm, khi thiết kế căn hộ nhỏ, lời khuyên quen thuộc nhất gần như luôn là: "Tủ phải làm kịch trần mới không phí diện tích". Tủ quần áo, tủ bếp, tủ giày, tủ phòng khách… càng cao càng được xem là tối ưu. Phần sát trần vốn khó sử dụng được biến thành kho chứa vali, chăn mùa đông, đồ ít dùng hoặc những món "chưa biết bao giờ cần".

Xét về mặt diện tích, cách làm này hoàn toàn hợp lý. Nhưng vấn đề là có thêm chỗ chứa chưa chắc đồng nghĩa với sống tiện hơn. Sau một thời gian sử dụng, nhiều gia đình nhận ra phần tủ trên cao gần như trở thành một "kho lưu trữ chết": khó lấy đồ, khó vệ sinh, dễ quên những gì đang nằm bên trong và vô tình khiến căn nhà nhỏ càng có cảm giác nặng nề.

Đó cũng là lý do xu hướng mới đang chuyển từ "làm tủ càng nhiều càng tốt" sang làm vừa đủ, dễ tiếp cận và kiểm soát được lượng đồ đang sở hữu.

1. Phần tủ sát trần thường chứa những món gần như không bao giờ dùng

Lý do đầu tiên khá đơn giản: những gì được cất quá cao thường cũng là những thứ ít được động tới nhất.

Muốn lấy một chiếc vali, hộp chăn hoặc túi đồ trên tầng cao nhất, người dùng phải tìm ghế, thang hoặc nhờ người khác hỗ trợ. Vì bất tiện như vậy, chúng ta có xu hướng chỉ đưa lên đó những món "chưa cần ngay". Sau một vài năm, khu vực này rất dễ biến thành nơi tập trung đồ cũ, đồ dự phòng, hộp giấy, túi đựng hoặc những món từng nghĩ rằng "sau này sẽ dùng".

Đáng nói là càng nhiều không gian lưu trữ, con người càng dễ giữ lại đồ.

Một chiếc tủ thấp buộc gia đình phải thường xuyên lựa chọn thứ gì cần giữ. Ngược lại, tủ kịch trần tạo cảm giác rằng vẫn còn chỗ, khiến quá trình thanh lọc đồ đạc liên tục bị trì hoãn.

Kết quả là căn nhà có rất nhiều tủ nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu chỗ.

2. Tủ càng cao, việc lấy đồ càng bất tiện

Không phải phần diện tích nào trong nhà cũng có giá trị sử dụng giống nhau.

Khu vực từ ngang hông đến ngang tầm mắt là nơi thuận tiện nhất để lấy và cất đồ. Càng lên cao, khả năng tiếp cận càng giảm.

Với người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc những gia đình thường xuyên phải tự lấy đồ, phần tủ sát trần thậm chí có thể trở thành một điểm bất tiện rõ rệt. Việc đứng lên ghế để lấy một chiếc hộp nặng không chỉ phiền mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất thăng bằng.

Đó là lý do ngày càng nhiều thiết kế hiện nay ưu tiên nguyên tắc: đồ dùng thường xuyên phải nằm trong tầm tay; đồ ít dùng cũng không nên được lưu trữ ở vị trí quá khó tiếp cận.

Một chiếc tủ thấp hơn nhưng toàn bộ khoang đều sử dụng được đôi khi thực tế hơn một chiếc tủ cao tới trần nhưng 20–30% diện tích gần như chỉ mở vài lần mỗi năm.

3. Nhà nhỏ rất dễ trở nên nặng nề khi mọi bức tường đều kín tủ

Đây là điểm nhiều gia đình chỉ nhận ra sau khi hoàn thiện nội thất.

Trong bản vẽ, những hệ tủ cao sát trần thường rất gọn gàng. Nhưng khi bước vào không gian thực tế, đặc biệt là căn hộ nhỏ, một mảng tủ lớn kéo dài từ sàn tới trần có thể tạo cảm giác như một "bức tường thứ hai".

Nếu phòng khách có tủ lớn, hành lang có tủ âm tường, phòng ngủ lại tiếp tục là hệ tủ kịch trần, căn nhà rất dễ rơi vào trạng thái quá nhiều bề mặt đặc.

Không gian khi đó dù ngăn nắp nhưng lại thiếu độ thoáng.

Đây cũng là lý do nhiều thiết kế nhà nhỏ gần đây thường cố tình để lại "khoảng thở": tủ thấp, kệ mở vừa phải, một đoạn tường trống hoặc khoảng cách giữa tủ và trần.

Khoảng trống tưởng như "lãng phí diện tích" này thực tế lại giúp căn phòng nhẹ hơn đáng kể về thị giác.

4. Tủ kịch trần không đồng nghĩa với việc hoàn toàn sạch bụi

Một trong những lý do phổ biến khi lựa chọn tủ kịch trần là tránh bụi trên nóc tủ. Điều này đúng nếu hệ tủ được thi công thật sự kín và sát trần.

Nhưng trong thực tế, trần nhà không phải lúc nào cũng phẳng tuyệt đối. Nhiều hệ tủ vẫn phải có nẹp, khe kỹ thuật hoặc phần bù giữa tủ và trần.

Nếu thi công không tốt, những khe nhỏ này lại trở thành nơi tích bụi rất khó vệ sinh.

Bên cạnh đó, bên trong các khoang trên cao cũng vẫn cần được lau dọn định kỳ. Tuy nhiên, vì khó tiếp cận nên chúng thường ít được vệ sinh hơn các ngăn phía dưới.

Tủ cao vì thế không loại bỏ việc dọn dẹp, mà đôi khi chỉ chuyển bụi từ một nơi dễ nhìn thấy sang một nơi khó tiếp cận hơn.

5. Chi phí làm tủ tăng nhưng hiệu suất sử dụng chưa chắc tăng tương ứng

Tủ kịch trần cần thêm vật liệu, phụ kiện, cánh tủ và công lắp đặt. Với những hệ tủ lớn, phần chi phí tăng lên không hề nhỏ.

Vấn đề là khu vực tốn thêm chi phí đó lại chính là phần ít được sử dụng nhất.

Nếu ngân sách có hạn, nhiều gia đình hiện nay chọn cách giảm chiều cao tủ và đầu tư nhiều hơn vào những phần tác động trực tiếp đến trải nghiệm: bản lề tốt, ray kéo êm, ngăn kéo chia khoa học, phụ kiện tủ bếp hoặc hệ thống chiếu sáng.

Nói cách khác, thay vì mua thêm "dung tích lưu trữ", họ đầu tư vào chất lượng của không gian lưu trữ đang có.

6. Tủ kịch trần dễ khiến gia đình trì hoãn việc bỏ bớt đồ

Có một nghịch lý khá phổ biến trong nhà ở: càng nhiều tủ, đồ đạc càng có xu hướng nhiều lên.

Khi một món đồ không biết để đâu, chúng ta thường nghĩ vấn đề là thiếu chỗ chứa. Nhưng đôi khi vấn đề thực sự nằm ở việc có quá nhiều đồ ít sử dụng.

Một hệ tủ lớn có thể giải quyết sự lộn xộn trong ngắn hạn bằng cách giấu mọi thứ sau cánh tủ. Tuy nhiên, nếu thói quen mua sắm và tích trữ không thay đổi, vài năm sau những chiếc tủ đó vẫn sẽ đầy.

Vì vậy, một số gia đình chủ động giới hạn dung lượng lưu trữ.

Nguyên tắc khá đơn giản: tủ đầy là tín hiệu cần bỏ bớt đồ, không phải tín hiệu cần đóng thêm tủ.

Đây cũng là tư duy đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các thiết kế hướng tới lối sống tối giản và tiêu dùng có chủ đích.

7. Vậy nhà nhỏ nên làm tủ thế nào?

Không làm tủ kịch trần không có nghĩa rằng tủ kịch trần là một lựa chọn sai.

Trong nhiều căn hộ, đặc biệt những nơi có rất ít diện tích kho, tủ cao vẫn cực kỳ hữu ích. Quan trọng nhất là phải xác định rõ gia đình sẽ cất gì ở phần trên cùng trước khi thiết kế.

Nếu tầng trên dùng để chứa vali, chăn mùa đông hoặc đồ dùng theo mùa và gia đình thực sự sử dụng chúng định kỳ, việc làm tủ cao hoàn toàn hợp lý.

Ngược lại, nếu đóng tủ kịch trần đơn giản vì suy nghĩ "sau này chắc sẽ cần", rất có thể phần diện tích đó cuối cùng chỉ trở thành nơi tích trữ.

Một cách thiết kế thực dụng hơn là chia không gian lưu trữ thành ba vùng: vùng sử dụng hàng ngày nằm trong tầm tay; vùng ít dùng nằm ở tầng thấp hoặc tầng cao vừa phải; vùng lưu trữ dài hạn cần được giới hạn rõ ràng.

Thậm chí, thay vì làm toàn bộ tủ kịch trần, gia đình có thể chỉ làm một vài khoang cao tại khu vực cần thiết, còn các mảng tủ khác giữ chiều cao vừa phải để căn nhà có độ thoáng.

Nhà nhỏ không nhất thiết phải "nhét" đầy tủ

Trong một căn nhà nhỏ, từng mét vuông đều đáng giá. Nhưng điều đó không có nghĩa từng centimet đều phải biến thành chỗ chứa đồ.

Có những khoảng trống không phải diện tích bị lãng phí. Chúng tạo ra ánh sáng, sự thông thoáng và cảm giác dễ chịu khi sống trong nhà.

Vì thế, câu hỏi khi thiết kế nội thất đang dần thay đổi. Thay vì hỏi "còn chỗ nào có thể đóng thêm tủ?", nhiều gia đình bắt đầu hỏi "chúng ta thực sự cần giữ bao nhiêu đồ?".

Khi lượng đồ được kiểm soát, một căn nhà nhỏ không nhất thiết cần những bức tường kín tủ từ sàn tới trần. Và đôi khi, chính việc chủ động bỏ đi một hàng tủ trên cao lại khiến không gian trở nên rộng rãi hơn cả việc cố gắng tận dụng thêm vài mét khối lưu trữ.