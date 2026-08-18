Đúng 0h ngày mai, sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa chính thức 'tái xuất'

Từ 0h ngày 19/8, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ chính thức tái khai thác sau hơn 5 tháng tạm đóng cửa để thực hiện cuộc “đại tu” hạ tầng trị giá hơn 1.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây cũng là sân bay sở hữu một trong những nhà ga có thiết kế dễ nhận diện nhất Việt Nam: toàn bộ công trình được lấy cảm hứng từ bông hoa dã quỳ vàng đặc trưng của cao nguyên Lâm Đồng.

Cảng HKQT Liên Khương diễn tập toàn bộ dây chuyền khai thác trước ngày mở cửa trở lại

Nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng trước ngày chính thức khai thác trở lại vào ngày 19/8, sáng 17/8, Cảng HKQT Liên Khương đã tổ chức diễn tập toàn bộ dây chuyền khai thác tại Nhà ga hành khách quốc nội với sự tham gia của hơn 60 cán bộ, nhân viên cùng các đơn vị liên quan.

Chương trình diễn tập được xây dựng trên cơ sở mô phỏng hoạt động khai thác thực tế của 3 chuyến bay giả định thuộc các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways.

Cảng HKQT Liên Khương diễn tập toàn bộ dây chuyền khai thác bên trong nhà ga. Ảnh: ACV

Các nội dung được triển khai đồng bộ từ làm thủ tục cho hành khách, xác thực sinh trắc học, tiếp nhận hành lý, vận hành hệ thống băng chuyền, soi chiếu an ninh, sử dụng cổng kiểm soát tự động (Auto Gate) đến vận chuyển hành khách và hành lý ra tàu bay.

Bên cạnh lực lượng phục vụ mặt đất, hoạt động diễn tập còn có sự phối hợp của các đơn vị An ninh hàng không, Phòng PA08, Phòng Kỹ thuật hạ tầng, Phòng Điều hành sân bay cùng đại diện các hãng hàng không đang khai thác tại Cảng.

Cảng HKQT Liên Khương diễn tập toàn bộ dây chuyền khai thác hành lý, xe thang, xe bus phục vụ hành khách. Ảnh: ACV

Thông qua diễn tập, Cảng HKQT Liên Khương tiến hành rà soát, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng, quy trình khai thác và năng lực phối hợp giữa các đơn vị nhằm bảo đảm mọi điều kiện vận hành được chuẩn bị đầy đủ trước ngày khai thác trở lại.

Buổi diễn tập là một trong những bước chuẩn bị quan trọng, khẳng định quyết tâm của tập thể cán bộ, nhân viên Cảng HKQT Liên Khương trong việc mang đến cho hành khách những trải nghiệm an toàn, thuận tiện và chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu hoạt động trở lại.

Cuộc “đại tu” hơn 1.000 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Điểm đáng chú ý của lần nâng cấp này là Liên Khương không đơn thuần được sơn sửa hay chỉnh trang nhà ga. Phần việc lớn nhất nằm ở hạ tầng khu bay, với tổng mức đầu tư hơn 1.032 tỷ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Hạng mục trung tâm là đường cất hạ cánh 09/27 dài 3.250 m, rộng 45 m. Kết cấu bê tông nhựa hiện hữu được thay bằng bê tông xi măng nhằm tăng độ bền và khả năng chịu tải. Hệ thống đường lăn, dải bảo hiểm, thoát nước cùng các công trình kỹ thuật phục vụ bảo đảm hoạt động bay cũng được sửa chữa đồng bộ.

Các công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thiện, từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đến công tác vận hành, an toàn… tất cả đều đang được chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng cho ngày trở lại. Ảnh: ACV

Việc thi công trực tiếp trên đường cất hạ cánh và đường lăn cũng lý giải vì sao sân bay phải tạm đóng hoàn toàn trong hơn 5 tháng.

Theo ACV và các cơ quan quản lý hàng không, dự án còn mang ý nghĩa dài hạn khi tạo bước đệm để Liên Khương từng bước đáp ứng quy hoạch sân bay cấp 4E, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Airbus A350 hay Boeing 787. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa sân bay sẽ mặc nhiên đạt cấp 4E ngay sau ngày 19/8.

Như vậy, sau hơn 5 tháng đóng cửa, từ 0h ngày 19/8, những chuyến bay sẽ một lần nữa trở lại đường băng dài hơn 3 km của Liên Khương. Với du khách tới Đà Lạt, sự trở lại này không chỉ rút ngắn hành trình tới cao nguyên mà còn đưa một công trình hàng không mang đậm dấu ấn địa phương - “bông dã quỳ” khổng lồ giữa lòng Lâm Đồng - trở lại nhịp khai thác thường ngày.