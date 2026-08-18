Mẹ đơn thân Vbiz được đại gia si mê: Mang Bentley cưới về, nhà chồng tỷ phú cưng hết mực

Đăng quang Hoa hậu lúc 21 tuổi và cuộc hôn nhân chóng vánh

Jennifer Phạm tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh năm 1985 tại TP.HCM. Cô theo gia đình sang Mỹ từ khi còn nhỏ và bắt đầu tham gia các hoạt động sắc đẹp trong cộng đồng người Việt tại đây. Năm 2006, cô giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ.

Thời điểm đăng quang, Jennifer mới 21 tuổi nhưng đã gây ấn tượng bởi gương mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo cùng vẻ đẹp mang nét Á Đông. Đáng chú ý, cô vẫn tiếp tục việc học sau khi đăng quang. Jennifer từng theo học ngành Dược tại Đại học California.

Sau cuộc thi, Jennifer Phạm về Việt Nam và dần trở thành gương mặt quen thuộc của showbiz. Cô thử sức ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, diễn xuất nhưng dấu ấn rõ nhất lại nằm ở công việc MC. Người đẹp từng dẫn dắt nhiều chương trình, cuộc thi lớn như Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010, Hoa hậu Việt Nam 2012...

Nhan sắc Jennifer Phạm lúc mới đăng quang

Nàng hậu đắt show làm MC cho các sân khấu, cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước

Năm 2007, Jennifer Phạm kết hôn với ca sĩ Quang Dũng. Cả hai bén duyên khi hợp tác trong phim Những Chiếc Lá Thời Gian. Cặp đôi có con trai đầu lòng là Bảo Nam vào năm 2008. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, Quang Dũng và Jennifer Phạm quyết định "đường ai nấy đi". Sự tan vỡ của cả hai từng tốn không ít giấy mực truyền thông lúc đó, suốt nhiều năm cả hai không hé lộ lý do.

Cho đến khi xuất hiện trong chương trình 60 Phút Rực Rỡ, Quang Dũng gây chú ý khi hiếm hoi nhắc đến vợ cũ. Nam ca sĩ cho biết cả hai không quá mất thời gian để kết nối lại để cùng nhau quan tâm con trai chung. Đồng thời, Quang Dũng tâm sự: "Con người không phải ai cũng có tất cả. Tôi có sự may mắn, có hạnh phúc, có nụ cười và cũng có sự chia ly, mất mát. Khi hết duyên nên dành sự tử tế cho nhau". Hiện tại, 2 người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc con trai.

Jennifer Phạm và Quang Dũng giữ mối quan hệ văn minh, cùng chăm sóc con trai chung

Lần thứ 2 lên xe hoa với con trai nữ tỷ phú danh tiếng

Sau khi ly hôn, Jennifer Phạm chuyển ra Hà Nội sinh sống và bắt đầu tập trung mạnh hơn cho công việc MC. Đây cũng là giai đoạn cô dần xây dựng hình ảnh một nữ MC độc lập, liên tục xuất hiện tại các sự kiện và cuộc thi sắc đẹp.

Từ một cô gái vừa đăng quang hoa hậu, Jennifer lúc này đã trải qua một cuộc hôn nhân, có con riêng và trở thành mẹ đơn thân. Chính vì vậy, khi bước vào mối quan hệ mới, cô từng thừa nhận mình phải suy nghĩ rất nhiều, bởi mọi quyết định lúc ấy không còn chỉ liên quan đến bản thân mà còn có Bảo Nam.

Năm 2011, Jennifer Phạm công khai mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Đức Hải. Sau khoảng hai năm hẹn hò, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Jennifer Phạm từng chia sẻ: "Khi Đức Hải xuất hiện, tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Tôi cần thời gian để ổn định sau vấp ngã và bởi mọi quyết định không còn là của riêng tôi vì còn có bé Bảo Nam. Tôi muốn xem con trai đón nhận anh Hải thế nào. Nhìn Bảo Nam và anh ấy chơi đùa, tôi cảm giác hai người rất yêu quý nhau. Dần dần tôi tự tin hơn, nhận lời yêu và kết hôn".

Jennifer Phạm kết hôn lần 2 với doanh nhân Đức Hải

Doanh nhân Đức Hải sinh ra ra tại Việt Nam nhưng sau đó theo bố mẹ sang Liên Xô (cũ). Trở về Việt Nam, anh học ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Sau đó, Hải thi đỗ cả ba trường đại học hàng đầu: Luật, Kinh tế, Bách khoa và chọn trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông. Năm 2007, Hải sang Mỹ học lấy bằng Quản trị Kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, DC. Năm 2009, anh trở về nước làm việc ở một quỹ đầu tư và tiếp tục những dự án riêng.

Mẹ chồng của Jennifer Phạm - bà Trương Thị Thanh Thanh - một nữ doanh nhân nổi tiếng. Trước khi trở thành một trong những người đặt nền móng cho FPT và sau này giữ vị trí Giám đốc FPT TP.HCM, bà từng có khoảng 20 năm đứng trên giảng đường với vai trò giảng viên đại học. Năm 2006, bà Thanh từng góp mặt trong Top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh công việc, mẹ chồng Jennifer Phạm còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là những chương trình hướng đến phát triển doanh nghiệp xã hội.

Jennifer Phạm và mẹ chồng doanh nhân chụp ảnh trong một sự kiện

Trong chương trình Một Tiếng Kể Hết, nàng hậu từng thẳng thắn chia sẻ rằng điều khiến cô e ngại không phải Đức Hải mà là mẹ chồng. Việc từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con riêng càng khiến Jennifer lo không biết mình có được gia đình chồng đón nhận hay không.

Thế nhưng, những lo lắng ấy nhanh chóng được xóa bỏ. Jennifer Phạm cho biết cô nhận được sự yêu thương và tôn trọng từ gia đình chồng. Mẹ chồng không nhắc lại quá khứ, không đặt áp lực mà luôn dành cho cô sự quan tâm, bao dung. Đặc biệt, Bảo Nam - con riêng của Jennifer Phạm - cũng được gia đình bên nội yêu thương, chăm sóc và đối xử như cháu ruột trong nhà.

Năm 2012, hình ảnh trong lễ rước dâu thời điểm đó từng khiến công chúng chú ý khi nhà trai xuất hiện với dàn xe sang, trong đó chú rể Đức Hải ngồi trên chiếc Bentley Continental Flying Spur để đến đón cô dâu.

Sau 14 năm kết hôn, Jennifer Phạm hiện có một gia đình đông con. Cô và ông xã có ba người con chung. Gia đình thường xuyên cùng nhau đi du lịch, chơi golf và dành thời gian cho các con. Ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại và vóc dáng cân đối. Cô duy trì tập luyện, chú ý chăm sóc da, ăn uống và thay đổi cách trang điểm để giữ vẻ ngoài trẻ trung.

Doanh nhân Đức Hải ngồi xe Bentley rước vợ về dinh

Cuộc sống hôn nhân viên mãn của Jennifer Phạm khiến nhiều người ngưỡng mộ

Dù đã 14 năm hôn nhân nhưng cô vẫn được chồng cưng chiều hết mực

Ảnh: Tổng hợp