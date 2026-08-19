Con trai Ronaldo 16 tuổi cao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém bố: Ngay từ nhỏ đã được tập đều 2 bộ môn

Ở tuổi 16, Cristiano Ronaldo Jr đang khiến nhiều người chú ý không chỉ bởi tài năng bóng đá mà còn bởi vóc dáng nổi bật. Những hình ảnh mới đây cho thấy con trai cả của Cristiano Ronaldo có khả năng cao vượt cha, với chiều cao 1,85 m ở tuổi 16 (CR7 cao 1,87m). Cậu hiện theo đuổi bóng đá trẻ chuyên nghiệp tại Al Nassr và từng có thời gian tập luyện cùng đội U16 Real Madrid.

Chiều cao nổi bật của Ronaldo Jr khiến nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Một thiếu niên ở tuổi dậy thì cần tập luyện như thế nào để phát triển thể chất và chiều cao tốt nhất? Đây chính là bí quyết tăng chiều cao của con trai CR7:

Con trai Ronaldo 16 tuổi cao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn chẳng kém bố.

Tập luyện bóng đá và tập gym gần như trở thành một phần cuộc sống

Ronaldo Jr được tiếp xúc với bóng đá từ nhỏ và duy trì cường độ vận động cao trong môi trường đào tạo trẻ. Việc tập bóng không chỉ đơn thuần là đá bóng mà thường kết hợp nhiều nhóm bài tập khác nhau, từ chạy, tăng tốc, đổi hướng, bật nhảy đến các bài tập sức mạnh, thăng bằng và kiểm soát cơ thể.

Những hình ảnh về quá trình tập luyện của Ronaldo Jr trong nhiều năm qua cũng cho thấy cậu được rèn luyện khá toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật với trái bóng.

Đây là điểm đáng chú ý với trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em và thanh thiếu niên 5-17 tuổi nên có trung bình ít nhất 60 phút hoạt động thể chất cường độ vừa đến mạnh mỗi ngày trong cả tuần. Các hoạt động tăng cường cơ bắp và xương nên được đưa vào ít nhất 3 ngày mỗi tuần. Vận động thường xuyên mang lại lợi ích cho thể lực, sức khỏe xương và chuyển hóa.

Tập luyện bóng đá và tập gym gần như trở thành một phần cuộc sống của Ronaldo Jr.

Tập sức mạnh ở tuổi dậy thì có làm trẻ "lùn đi"?

Đây là một trong những hiểu lầm phổ biến khiến nhiều phụ huynh e ngại khi cho con tập gym.

Thực tế, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cho biết tập luyện sức mạnh phù hợp, có giám sát và sử dụng kỹ thuật đúng không được chứng minh là gây hại cho sụn tăng trưởng. Ngược lại, tập sức mạnh có thể giúp trẻ cải thiện sức mạnh cơ bắp, thể lực và sức khỏe xương.

Đồng quan điểm trên, HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội) cho biết thêm, điều này không có nghĩa trẻ có thể tập gym giống người trưởng thành. Khuyến cáo trẻ cần được hướng dẫn kỹ thuật, bắt đầu với mức tải phù hợp và tăng dần. Những bài nâng tối đa hoặc tập theo kiểu cử tạ thành tích cao không phù hợp với trẻ em...

Chiều cao chịu ảnh hưởng lớn bởi yếu tố di truyền, bên cạnh dinh dưỡng, hormone, sức khỏe tổng thể, giấc ngủ và môi trường sống. Tập luyện hợp lý có vai trò hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh, duy trì sức khỏe xương và giúp cơ thể đạt được tiềm năng tăng trưởng vốn có.

Ronaldo từng phải "hứng gạch" khi cho con tập gym từ rất sớm.

Nói cách khác, không có môn thể thao nào có thể đảm bảo trẻ "cao thêm 10 cm". Nhưng một lối sống năng động, dinh dưỡng đầy đủ và ngủ đủ có thể giúp trẻ tránh những yếu tố cản trở quá trình phát triển.

Đây cũng là lý do câu chuyện của Ronaldo Jr đáng để phụ huynh tham khảo ở thói quen, chứ không nên sao chép nguyên xi lịch tập của một cầu thủ trẻ chuyên nghiệp.

Muốn con phát triển chiều cao, đừng chỉ chú ý đến bài tập

Một đứa trẻ tập luyện nhiều nhưng ăn uống thiếu chất hoặc ngủ không đủ vẫn khó đạt trạng thái phát triển tối ưu.

WHO nhấn mạnh dinh dưỡng ở tuổi vị thành niên cần được chú trọng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và phát triển. Chế độ ăn nên đa dạng, cung cấp đủ năng lượng, protein, vitamin và khoáng chất thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm hay sản phẩm bổ sung.

Giấc ngủ cũng đặc biệt quan trọng. Theo CDC, trẻ 13-18 tuổi nên ngủ khoảng 8-10 giờ mỗi ngày. Thiếu ngủ kéo dài liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng học tập, tập trung cũng như sức khỏe tổng thể.

Vì vậy, nếu muốn con phát triển chiều cao tốt trong giai đoạn dậy thì, phụ huynh nên nhìn vào cả "bộ ba": vận động - dinh dưỡng - giấc ngủ, thay vì tìm một bài tập có thể giúp trẻ tăng chiều cao thần tốc.