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Ronaldo xuất hiện bảnh bao nhưng con trai mới chiếm "spotlight": 16 tuổi đã cao 1m85, màn cha con đọ cơ bắp cũng gây choáng

| | Lifestyle

Con trai Ronaldo 16 tuổi lớn phổng phao, cao bằng bố.

Trong khuôn khổ vòng đấu mở màn Cúp Nhà vua Saudi Arabia tại sân vận động Al-Awwal Park, Al-Nassr đã dễ dàng đè bẹp Al-Diriyah với tỷ số 4-1 để ghi tên mình vào vòng 1/8. Tuy nhiên, sức hút lớn nhất của trận đấu lại không nằm ở diễn biến dưới sân, mà đổ dồn về khu vực khán đài khi siêu sao Cristiano Ronaldo xuất hiện cùng cậu con trai cả Ronaldo Jr.

Dù không đăng ký thi đấu, CR7 vẫn thu hút mọi ánh nhìn với vẻ ngoài bảnh bao. Siêu sao 41 tuổi diện áo thun trắng đơn giản kết hợp cùng quần jean trẻ trung, khoe trọn vóc dáng phong độ. Điểm nhấn đặc biệt chính là mái tóc mới nhuộm nâu trẻ trung, "giao diện" mới đầy tươi tắn được anh trình làng ngay sau lễ cưới ấm cúng với Georgina Rodriguez tại Bồ Đào Nha vào giữa tháng 8.

Ronaldo cùng con trai đi xem đá bóng

Sự chú ý không kém cạnh được dành cho cậu con trai cả Ronaldo Jr. Mới 16 tuổi, cậu nhóc đã sở hữu thể hình vượt trội và chiều cao xấp xỉ người bố nổi tiếng (đạt ngưỡng 1m85 so với 1m87 của Ronaldo). Săn chắc, cao lớn và thừa hưởng thần thái từ siêu sao Bồ Đào Nha, Ronaldo Jr khiến nhiều người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng khi đứng cạnh bố.

Hiện tại, Cristiano Jr đang khoác áo đội trẻ U16 Al-Nassr và U16 Bồ Đào Nha. Cậu vừa rực sáng với cú đúp bàn thắng giúp U15 Bồ Đào Nha vô địch giải quốc tế, tiếp tục bước đi vững chắc trên con đường nối nghiệp người cha vĩ đại. Với chế độ dinh dưỡng, tập luyện nghiêm ngặt do chính Ronaldo rèn giũa, giới chuyên môn dự đoán Ronaldo Jr sẽ sớm chạm ngưỡng chiều cao trên 1m90 cùng một tương lai hứa hẹn tại các lò đào tạo hàng đầu châu Âu.

Màn đọ body của cha con Ronaldo (Ảnh: IGNV)

Trước đó, trong chuyến đi du lịch sau World Cup 2026, cha con Ronaldo cũng gây sốt với màn đọ body. Ronaldo 41 tuổi khoe cơ bắp cuồn cuộn, còn cậu con trai thể hình cũng lý tưởng không kém, nhờ chế độ tập luyện nghiêm khắc, Ronalod Jr hứa hẹn sẽ còn vượt cả cha của mình.

Ảnh cưới nét căng bên trong hôn lễ của vợ chồng Ronaldo chính thức được hé lộ

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
ronaldo

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