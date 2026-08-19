Mỹ nam Việt duy nhất U50 vẫn được gọi là hoàng tử: 20 năm trẻ mãi không già, giờ là Giám đốc nghệ thuật

Trong số những diễn viên nam của Vbiz, Đình Toàn là người duy nhất được khán giả ưu ái gọi là hoàng tử trong suốt nhiều năm, là một tượng đài tuổi thơ gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Con đường đến với nghệ thuật của Đình Toàn bắt đầu một cách tình cờ vào năm 2000. Khi đang là một diễn viên múa phụ họa, anh được NSƯT Thành Lộc phát hiện và đích thân mời gia nhập nhóm kể chuyện thiếu nhi Líu Lo. Giai đoạn từ năm 2000 đến 2005, Đình Toàn bùng nổ hiện tượng với vai hề Lý Lắc kinh điển trong chuỗi chương trình Chuyện Ngày Xưa phát sóng trên Đài Truyền hình TP.HCM (HTV).

Đình Toàn và nhóm Líu Lo

Sở hữu khuôn mặt sáng, đôi mắt biết nói cùng nụ cười ấm áp, anh nhanh chóng trở thành gương mặt chủ chốt của thương hiệu nhạc kịch thiếu nhi đình đám Ngày Xửa Ngày Xưa. Tại thánh đường này, anh thường xuyên được tin tưởng giao đảm nhận các vai hoàng tử cổ tích duyên dáng, gần gũi, từ đó định hình nên danh xưng "hoàng tử" trong lòng hàng triệu khán giả nhỏ tuổi.

Tạo hình hoàng tử của Đình Toàn trong Ngày Xửa Ngày Xưa

Không bó hẹp bản thân ở không gian sân khấu kịch, Đình Toàn tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực phim truyền hình và gặt hái được nhiều thành công. Năm 2006, anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả màn ảnh nhỏ qua vai phụ duyên dáng trong Mùi Ngò Gai. Đến năm 2009, tên tuổi của nam nghệ sĩ một lần nữa phủ sóng mạnh mẽ khi anh tham gia bộ phim dài tập Gia Đình Phép Thuật - tác phẩm giải trí dành cho thiếu nhi ăn khách bậc nhất thời điểm bấy giờ. Những vai diễn tự nhiên, hóm hỉnh trên màn ảnh đã góp phần đưa Đình Toàn trở thành một biểu tượng tuổi thơ không thể thay thế của thế hệ 9x. Bên cạnh đó, trên màn ảnh rộng, anh được vinh danh tại giải Cánh Diều Vàng qua phần thể hiện trong phim Khát Vọng Thăng Long.

Mùi Ngò Gai

Khát Vọng Thăng Long

Bước sang thập niên 2010, Đình Toàn bắt đầu thử thách bản thân ở những vai trò mới. Từ năm 2010, anh chính thức cầm trịch chương trình truyền hình thiện nguyện Thần Tài Gõ Cửa, hóa thân thành Ông Thần Tài mang cơ hội đổi đời đến cho những hoàn cảnh khuyết tật, kém may mắn. Để hoàn thành tốt sứ mệnh làm cầu nối nhân văn này, nam nghệ sĩ thậm chí đã kiên trì tự học thêm thủ ngữ để giao tiếp sâu sắc hơn với các nhân vật.

Song song đó, trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2022, anh chuyển mình sang vai trò đạo diễn khi đứng sau dàn dựng nhiều vở kịch thiếu nhi ăn khách tại IDECAF như Chú Mèo Đi Hia, Chuyện Thần Tiên Xứ Phù Tang, đồng thời làm Tổng đạo diễn cho các gameshow truyền hình lớn như Tinh Hoa Hội Tụ, Sao Nối Ngôi Nhí.

Thần Tài Gõ Cửa

Năm 2023, Sân khấu kịch IDECAF đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự lớn khi NSƯT Thành Lộc cùng dàn ngôi sao gạo cội rời đi. Lúc đó, Đình Toàn lựa chọn ở lại gánh vác cái nôi nghệ thuật đã nuôi dưỡng mình và được ban quản lý tin tưởng giao trọng trách Giám đốc nghệ thuật của nhà hát. Bằng năng lực toàn diện từ biểu diễn, dàn dựng cho đến thẩm định chuyên môn, anh đã giúp IDECAF vượt qua giông bão. Điển hình là vào năm 2024, vở nhạc kịch Cuộc Phiêu Lưu Của Thuyền Trưởng Sinbad do anh đồng hành quản lý chuyên môn đã liên tục "cháy vé" với hàng chục suất diễn. Cho đến giai đoạn năm 2025 - 2026, Đình Toàn vẫn miệt mài vừa làm đạo diễn, vừa tham gia đóng vai chính cho các số Ngày Xửa Ngày Xưa tiếp theo, đồng thời tích cực đào tạo và truyền lửa nghề cho thế hệ diễn viên trẻ tiếp nối.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, điều khiến công chúng ngưỡng mộ nhất ở Đình Toàn chính là ngoại hình "lão hóa ngược". Dù đã bước sang tuổi 50 (sinh năm 1976), phong độ và đường nét gương mặt của anh vẫn trẻ trung, năng động như thuở 30. Nam nghệ sĩ chia sẻ bí quyết giữ gìn sự tươi trẻ nằm ở tinh thần lạc quan, lối sống hướng nội, biết đủ và không chạy theo hào nhoáng của hàng hiệu. Hiện tại, Đình Toàn hoàn toàn hài lòng với cuộc sống độc thân, không áp lực chuyện lập gia đình và luôn duy trì thói quen trở về nhà mỗi tối sau ánh đèn sân khấu để quây quần, phụng dưỡng mẹ già tại TP.HCM.