Ảnh 20 năm trước của siêu mẫu 43 tuổi, từng là vận động viên đá cầu, được bạn thân "cầu hôn"

Mới đây, Lương Mạnh Hải gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân bức ảnh ghép của anh và Thanh Hằng ở hai thời điểm 2006 và 2026. Nếu trong tấm hình cách đây 20 năm, cả hai đều còn rất trẻ, diện trang phục tông đỏ thì ở hiện tại, hai nghệ sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung sau hai thập kỷ hoạt động trong làng giải trí.

Thanh Hằng sau đó chia sẻ lại hình ảnh này trên story cá nhân và hài hước viết: “Con số choáng váng vậy chời”.

Khoảnh khắc nhanh chóng gợi lại những năm đầu trong sự nghiệp của cả hai. Năm 2006 cũng là thời điểm Thanh Hằng và Lương Mạnh Hải cùng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Bức ảnh Thanh Hằng và Lương Mạnh Hải cùng chia sẻ trên trang cá nhân, hồi tưởng quá khứ - hiện tại (Ảnh FBNV)

Thanh Hằng - Lương Mạnh Hải trong Tuyết Nhiệt Đới (Ảnh HTV)

Tình bạn hơn 20 năm với Lương Mạnh Hải

Trong Tuyết nhiệt đới, Thanh Hằng đảm nhận vai Lam, còn Lương Mạnh Hải vào vai Hải. Trên phim, hai nhân vật từng có tình cảm với nhau. Đây cũng là một trong những dự án đáng chú ý ở giai đoạn Thanh Hằng bắt đầu thử sức nhiều hơn với diễn xuất.

5 năm sau, bộ đôi tiếp tục tái hợp trong MV Tình 2000 của nhóm 4U. Đây là lần Thanh Hằng và Lương Mạnh Hải diễn chung trở lại kể từ Tuyết nhiệt đới. Trong MV, nam diễn viên còn có cảnh trao nhẫn “cầu hôn” Thanh Hằng.

Sau những lần hợp tác đó, cả hai không thường xuyên xuất hiện chung trong các dự án lớn nhưng vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè lâu năm. Năm 2019, Thanh Hằng có mặt trong buổi ra mắt Hoa hậu giang hồ để chúc mừng Lương Mạnh Hải lần đầu làm đạo diễn điện ảnh.

Thanh Hằng tới dự buổi ra mắt phim điện ảnh của Lương Mạnh Hải (Ảnh FBNV)

Đến đám cưới của Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào tháng 10/2023, Lương Mạnh Hải cũng nằm trong số các nghệ sĩ tới chung vui. Tháng 6/2026, khi Thanh Hằng trở lại màn ảnh với Mesdames Thanh Sắc, Lương Mạnh Hải tiếp tục có mặt để ủng hộ.

Trước khi thành siêu mẫu, Thanh Hằng từng gắn bó với đá cầu

Thanh Hằng sinh năm 1983 và vừa bước sang tuổi 43. Trước khi được biết đến trên sàn catwalk, ít người biết cô từng có quãng thời gian nghiêm túc theo đuổi thể thao khi có mặt trong đội tuyển đá cầu thành phố với tư cách vận động viên.

Chia sẻ với truyền thông, Thanh Hằng cho biết cô yêu thích đá cầu từ nhỏ. Khi học lớp 11, cô từng giành giải nhì đá cầu TP.HCM và huy chương đồng tại giải vô địch quốc gia.

Bước ngoặt đến vào năm 2002 khi Thanh Hằng đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Từ đây, cô chuyển sang hoạt động người mẫu và dần trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ mình.

Ảnh FBNV

Đôi chân dài 1,12 m cùng phong thái mạnh mẽ cũng trở thành đặc điểm gắn liền với Thanh Hằng trong nhiều năm. Ở tuổi ngoài 40, cô vẫn thường xuyên xuất hiện ở vị trí quan trọng trong các show thời trang, đồng thời hoạt động ở nhiều vai trò như diễn viên, host, giám khảo và nhà sản xuất.

Riêng với điện ảnh, sau Tuyết nhiệt đới, Thanh Hằng tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Nụ hôn thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Mẹ chồng, Chị chị em em... Năm 2026, cô trở lại màn ảnh sau nhiều năm với Mesdames Thanh Sắc.

Tuổi 43 viên mãn bên chồng nhạc trưởng

Bên cạnh sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, đời sống riêng của Thanh Hằng cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tháng 10/2023, cô kết hôn với nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Hôn lễ diễn ra tại TP.HCM với sự tham dự của nhiều đồng nghiệp thân thiết.

Sau khi lập gia đình, Thanh Hằng cởi mở hơn khi chia sẻ về hôn nhân. Trần Nhật Minh cũng đồng hành với vợ trong công việc. Anh đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc của Mesdames Thanh Sắc. Thanh Hằng cho biết sự điềm tĩnh và ủng hộ từ chồng giúp cô yên tâm làm nghề; khi vợ gặp những thời điểm không vui, anh thường ở bên, đưa cô đi du lịch để cả hai tìm lại sự cân bằng.

Nữ siêu mẫu đang có hôn nhân viên mãn bên người chồng nhạc trưởng (Ảnh FBNV)

Ở tuổi 43, Thanh Hằng vẫn giữ nhịp độ làm việc đều đặn nhưng cách nhìn về cuộc sống đã có nhiều thay đổi. Từ cô gái từng thi đấu đá cầu, bước lên sàn diễn rồi thử sức với điện ảnh, sau hơn 20 năm, nữ siêu mẫu có một sự nghiệp riêng vững vàng và tổ ấm bên người chồng đồng hành.