Nơi được ví như "nóc nhà Nam Bộ" ở Việt Nam với độ cao 986m: Leo bộ lên mất 2-4 tiếng, trên đỉnh có đại tượng Phật được xác lập kỷ lục châu Á

Nằm nổi bật giữa vùng đồng bằng Tây Ninh, Núi Bà Đen từ lâu được biết đến với tên gọi “nóc nhà Nam Bộ”. Ở độ cao 986 m, nơi đây không chỉ hấp dẫn những người thích chinh phục núi mà còn gây ấn tượng bởi quần thể văn hóa - tâm linh quy mô trên đỉnh, nổi bật với tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m và tôn tượng Bồ Tát Di Lặc nặng hơn 5.100 tấn.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

“Nóc nhà Nam Bộ” cao 986 m, leo đường bộ mất 2-4 giờ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Núi Bà Đen cao 986 m, là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Quần thể Núi Bà Đen rộng khoảng 24 km², gồm ba ngọn núi chính là núi Bà Đen, núi Phụng và núi Heo. Với vị trí nhô cao giữa vùng đồng bằng, đỉnh núi từ lâu đã trở thành một trong những biểu tượng du lịch đặc trưng của Tây Ninh.

Một trong những trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm là hành trình chinh phục đỉnh núi. Nếu đi theo cách truyền thống, thời gian leo bộ có thể kéo dài khoảng 2-4 giờ, tùy thể lực. Trong khi đó, tuyến cáp treo Vân Sơn hiện đưa khách từ chân núi lên đỉnh chỉ trong khoảng 8 phút. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết tuyến cáp này giúp rút ngắn đáng kể hành trình vốn phải vượt đường núi trong nhiều giờ.

Du khách vẫn có thể lựa chọn trekking. Tuy nhiên, theo thông báo của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, hoạt động leo núi hiện được triển khai trên tuyến Cột điện từ chân núi lên đỉnh và ngược lại. Người tham gia phải đăng ký thông tin tại chốt bảo vệ trước khi leo, thời gian khởi hành từ 5h đến 11h. Ban Quản lý đồng thời khuyến cáo du khách không tự ý đi vào các tuyến, khu vực không được phép để bảo đảm an toàn.

Ảnh Du lịch miền Tây

Đối với khách chọn cáp treo, ngay khu vực chân núi cũng có một công trình giữ kỷ lục đáng chú ý. Ga Bà Đen rộng 10.959 m², được Guinness World Records công nhận là nhà ga cáp treo lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Hai đại tượng Phật khổng lồ trên đỉnh núi

Một trong những công trình nổi bật nhất trên đỉnh Bà Đen là tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Theo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tượng có tổng chiều cao 72 m, được tạo tác từ hơn 170 tấn đồng đỏ, đặt tại độ cao 986 m.

Không chỉ gây ấn tượng về kích thước, công trình còn xác lập kỷ lục “Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi” do Tổ chức Kỷ lục châu Á trao tặng. Đồng thời, tượng cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi. Tạo hình công trình lấy cảm hứng từ tượng Phật thời Lê, với tượng đứng trên đài sen bằng đồng.

Cách đó không xa là một công trình có quy mô không kém phần đặc biệt: tôn tượng Bồ Tát Di Lặc. Đại tượng cao 36 m, chiều rộng lớn nhất 45 m, diện tích bề mặt 4.651 m² và có tổng trọng lượng lên tới 5.112 tấn.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (Ảnh KDL Núi Bà Đen)

Tôn tượng Bồ Tát Di Lặc (Ảnh KDL Núi Bà Đen)

Thay vì đúc nguyên khối, công trình được tạo hình bằng cách ghép 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên thành 54 lớp, lấy cảm hứng từ hình ảnh ruộng bậc thang. Tổng lượng đá sử dụng lên tới 2.025 m³. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen giới thiệu đây là tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới; Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng từng nhắc tới công trình với quy mô nổi bật hàng đầu thế giới về loại hình này.

Ngoài hai đại tượng trên, khu vực đỉnh còn có cụm trụ kinh Bát Nhã, Trung tâm triển lãm Phật giáo và nhiều không gian cảnh quan, trải nghiệm văn hóa. Vì thế, với người lần đầu đến đây, hành trình có thể không chỉ dừng ở việc chạm mốc cao 986 m mà còn kéo dài thêm vài giờ để tham quan quần thể trên đỉnh.

Tháng 7 Âm lịch có Đại lễ Vu Lan, khách đi máy bay đang có ưu đãi tới 600.000 đồng

Đáng chú ý, đúng dịp tháng 7 Âm lịch năm nay, Núi Bà Đen chuẩn bị tổ chức một sự kiện văn hóa - tâm linh quy mô lớn. Theo KDL Núi Bà Đen, chính lễ Vu Lan diễn ra ngày 22/8/2026, tức ngày 10/7 Âm lịch, với các nghi thức như niệm Phật cầu gia hộ, dâng hoa cúng dường và cài hoa lên ngực áo.

Trong chương trình, Phật tử và du khách còn có dịp lắng nghe những chia sẻ về tình mẫu tử, lòng hiếu kính và đạo làm con của Thượng tọa Thích Thiện Thuận. Khép lại là lễ dâng đăng tại Quảng trường Tây Bổ Đà Sơn, nơi hàng nghìn ngọn đăng được thắp sáng để gửi lời cầu bình an tới các bậc sinh thành và tưởng nhớ những người đã khuất.

Cũng trong dịp này, trên núi đang diễn ra triển lãm “Kinh gốm - Thanh âm thế gian” từ ngày 8/8 đến 30/9/2026, với hơn 400 tác phẩm điêu khắc gốm tâm linh cùng các hoạt động trải nghiệm làm gốm.

Đại lễ Vu lan trên đỉnh Bà Đen thu hút đông đảo người dân và du khách (Ảnh KDL Núi Bà Đen)

Ngoài chuỗi sự kiện tháng 7 Âm lịch, một chương trình ưu đãi mới cũng đang được áp dụng cho nhóm du khách đến TP.HCM bằng đường hàng không. Từ 15/8 đến 15/9/2026, hành khách Sun PhuQuoc Airways trên chặng Hà Nội/Hải Phòng - TP.HCM, đáp ứng điều kiện chương trình và mua Combo Cáp Đỉnh Vân Sơn - Chùa Hang, có thể nhận gói quyền lợi trị giá 600.000 đồng, gồm WOW Pass Silver 300.000 đồng và vé Buffet Vân Sơn 300.000 đồng.

Theo thể lệ, khách cần giữ thẻ lên tàu bay và xuất trình cùng giấy tờ tùy thân tại Sun World Ba Den Mountain. Quyền lợi được sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày hạ cánh tại TP.HCM, nhưng không muộn hơn 15/9/2026.



