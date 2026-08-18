Truyền thông Thái Lan và Indonesia ngả mũ trước Việt Nam

Trong bài bình luận về trận thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia tối qua, tờ Kompas (Indonesia) giật tít: “Những chiến binh sao vàng đặt một chân vào chung kết”. Tờ báo này nhận định, tỷ số 2-0 là lợi thế quá lớn của Việt Nam trước trận bán kết lượt về tại Hà Nội, nhất là sau khi các học trò HLV Kim Sang-sik cho thấy họ có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn Malaysia.

“Thực tế, Malaysia đã chơi khá tốt trong hiệp một. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe lại thiếu sự sắc bén trong việc tận dụng các cơ hội của mình”, tờ Kompas viết. “Trong khi đó, Việt Nam, với lối chơi lỳ lợm, đã có bàn mở tỷ số ở cuối hiệp 1. Bàn thắng này là một cú đấm mạnh đối với Malaysia”.

Theo Kompas, với phong độ hiện tại, tấm vé chung kết sẽ khó thoát khỏi tay đội tuyển Việt Nam. Chung quan điểm đó, giới mộ điệu Indonesia cũng cho rằng trận chung kết của ASEAN Cup 2026 sẽ là cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan. Trên các diễn đàn bóng đá lớn của xứ vạn đảo, không khó để thấy những bài đăng với nhận định này.

“Gần như chắc chắn 90% trận chung kết Hyundai ASEAN Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Việt Nam. Hai "hai ông vua bóng đá Đông Nam Á" này đã nhiều lần vô địch các giải đấu khu vực”, một tài khoản có tên Qafry Filoxman viết trên Sepakbola Indonesia Fansbook, một trong những fanpage lớn nhất của CĐV bóng đá Indonesia.

Không dừng lại ở việc khen ngợi Việt Nam, CĐV nọ còn chua chát nhìn về thất bại của Indonesia ở giải đấu này. “Còn Indonesia? FIFA ASEAN Cup 2026? Ngay cả khi họ trở thành nhà vô địch vào tháng 9 - tháng 10, điều đó cũng chỉ như một giọt đường ngọt trong đại dương đầy vị mặn. So sánh về lịch sử và niềm tự hào là quá xa vời". tài khoản Qafry Filoxman viết thêm.

Một số tài khoản khác thì cay đắng nói về việc Indonesia có dàn cầu thủ nhập tịch đông đảo nhưng lại thua 0-3 trước Việt Nam trong trận đấu vòng bảng. “Malaysia thua nhưng thua một cách đáng tự hào. Họ chỉ có 3 cầu thủ nhập tịch. Không như chúng ta, có quân số nhập tịch đông đảo mà lại không qua được vòng bảng”, tài khoản Tamiux Ningsih viết.

Tại Thái Lan, kênh Siam Sports cũng có bài viết đánh giá cao chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tối 16/8 và nhận định rằng đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ giành vé vào chung kết. “Chiến thắng và giữ sạch lưới trong trận bán kết lượt đi trên sân khách, đội tuyển sao vàng đã giành được một con đường dễ dàng đến trận chung kết”, kênh thể số 1 Thái Lan viết trên website của mình.

Trên fanpage của Siam Sports, các CĐV Thái Lan cũng tin rằng, Việt Nam sẽ là đối thủ của “bầy voi chiến” ở trận chung kết. “Việt Nam nghiêm túc hơn bất cứ đội vào với giải đấu này. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ vào chung kết”, tài khoản Tus Thee Phum viết.

Một số tài khoản khác thì nhấn mạnh sự nguy hiểm của Xuân Son và cảnh báo các hậu vệ Thái Lan phải hết sức tập trung trước tiền đạo số 12 của Việt Nam. “Anh ta thật đáng sợ, vừa to khỏe vừa nhanh”, người hâm mộ Thái Lan nói về Xuân Son khi anh bay người đánh đầu mở tỷ số cho Việt Nam.

Nhìn chung, CĐV Thái Lan đều tin chắc Việt Nam sẽ là đối thủ của họ ở trận chung kết. Nhưng có lẽ, trước khi nghĩ đến cách hóa giải sức mạnh của các Chiến binh Sao vàng, người Thái vẫn cần nghĩ đến trận lượt về gặp Singapore. Thắng lợi 3-1 ở bán kết lượt đi rất ấn tượng, song việc đội bóng đảo quốc sư tử gỡ lại 1 bàn vẫn là lời cảnh báo cho các học trò HLV Anthony Hudon rằng họ không nên quá chủ quan.