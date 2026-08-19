4 lý do vì sao nên trồng một chậu hành lá bên cửa sổ

Nhiều gia đình thường chỉ mua hành lá khi cần nấu ăn rồi bỏ đi phần gốc. Trong khi đó, hành lá thuộc nhóm cây chiếm ít diện tích, có thể trồng trong chậu hoặc thùng nhỏ. Hiệp hội Làm vườn Hoàng gia Anh (Royal Horticultural Society - RHS) cho biết hành lá phù hợp với cả những khu vườn rất nhỏ và phát triển tốt trong chậu.

Dưới đây là 4 lý do khiến một chậu hành lá có thể trở thành lựa chọn đáng thử cho góc cửa sổ nhà bạn.

Hành lá được sử dụng trong nhiều món ăn.

1. Không cần nhiều diện tích vẫn có thể trồng

Đây là ưu điểm lớn nhất của hành lá. Không cần sân vườn rộng, bạn vẫn có thể gieo hành trong chậu, hộp trồng cây hoặc thùng nhỏ.

Theo RHS, hành lá chiếm ít không gian và phù hợp với việc trồng trong các loại vật chứa. Khi gieo trong chậu, cây cần được đặt ở nơi có nắng và giữ giá thể đủ ẩm. RHS cũng hướng dẫn có thể trồng hành lá trong hộp trồng cây, với khoảng cách cây tương đối sát nhau.

Đại học Illinois (Mỹ) cũng đưa hành lá vào nhóm cây có thể trồng trong chậu đặt ở cửa sổ nhiều nắng khi không có không gian làm vườn ngoài trời.

Vì vậy, nếu nhà có một ô cửa sổ nhận đủ ánh sáng, bạn không nhất thiết phải chờ đến khi có ban công hay sân vườn mới bắt đầu trồng rau.

2. Có rau gia vị tươi để dùng ngay khi cần

Hành lá xuất hiện trong rất nhiều món ăn Việt, từ bát canh, tô phở, cháo đến món xào hay trứng chiên. Vì được sử dụng với lượng nhỏ nhưng khá thường xuyên, việc có sẵn một ít hành tại nhà đặc biệt tiện lợi.

Đại học Minnesota (Mỹ) cho biết hành lá có thể ăn sống, dùng làm gia vị cho súp và các món đã nấu hoặc thêm vào salad. Trong nhiều món ăn châu Á, hành lá thường được cho vào ở công đoạn cuối để tạo thêm hương vị.

Trồng một chậu nhỏ bên cửa sổ không có nghĩa bạn sẽ hoàn toàn tự cung cấp rau cho cả gia đình. Nhưng khi chỉ cần vài nhánh hành để hoàn thành món ăn, bạn có thể cắt lượng vừa đủ thay vì phải mua cả bó.

RHS cũng khuyến nghị gieo hành lá thành nhiều đợt nhỏ để có nguồn thu hoạch liên tục hơn.

3. Có thể tận dụng phần gốc hành còn lại sau khi nấu ăn

Đây có lẽ là cách khiến nhiều người bắt đầu hứng thú với việc trồng hành tại nhà.

Đại học Illinois hướng dẫn có thể giữ lại phần củ trắng còn rễ của hành lá, đặt vào một đĩa nông có nước và để ở cửa sổ nhiều nắng. Phần lá mới có thể tiếp tục mọc lên từ phía trên.

Cách này phù hợp để quan sát cây tái sinh và tận dụng phần gốc thường bị bỏ đi. Tuy nhiên, cần hiểu rằng việc ngâm gốc hành trong nước không phải là giải pháp trồng cây lâu dài. Nếu muốn cây phát triển ổn định hơn và tiếp tục thu hoạch trong thời gian dài, nên chuyển cây sang chậu có giá thể phù hợp.

Điều thú vị của hành lá nằm ở chỗ bạn có thể bắt đầu từ những thứ rất gần gũi trong căn bếp. Một phần gốc vốn định bỏ đi cũng có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chậu cây nhỏ.

4. Trồng hành lá cũng là một cách bắt đầu làm vườn tại nhà

Với người chưa từng trồng cây, bắt đầu bằng một chậu hành lá có thể dễ tiếp cận hơn nhiều so với những loại rau cần diện tích lớn hoặc chăm sóc phức tạp.

Việc tự gieo hạt, quan sát cây mọc lên và cắt vài nhánh hành cho bữa ăn có thể là trải nghiệm đơn giản để làm quen với việc làm vườn. Đại học Illinois khuyến khích trồng và sử dụng chính những thực phẩm mình tạo ra, ngay cả khi chỉ có một không gian nhỏ.

Bạn không cần biến cửa sổ thành một khu vườn thu nhỏ ngay từ ngày đầu tiên. Chỉ một chậu cây, đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt và việc chăm sóc đều đặn cũng là một cách bắt đầu.

Một vài lưu ý khi trồng hành lá bên cửa sổ

Cửa sổ chỉ phù hợp nếu có đủ ánh sáng. RHS khuyến nghị đặt chậu hành lá ở vị trí nhiều nắng và giữ giá thể ẩm. Chậu cũng cần có khả năng thoát nước để tránh tình trạng đất quá ướt kéo dài.

Một chậu hành lá có thể không mang lại những lợi ích "thần kỳ", nhưng lại có nhiều giá trị rất thực tế: chiếm ít diện tích, tiện sử dụng trong bữa ăn, có thể tận dụng phần gốc còn lại và là lựa chọn dễ dàng để bắt đầu làm vườn tại nhà.

Đôi khi, chỉ cần một góc cửa sổ và một chậu cây nhỏ, bạn đã có thể đưa thêm một chút màu xanh vào không gian sống — đồng thời có sẵn vài nhánh hành tươi mỗi khi vào bếp.



