Những chiếc iPhone giá rẻ đáng mua nhất hiện nay, vẫn được Apple "ưu ái" dù ra mắt từ lâu

Vẫn được cập nhật iOS 27

Ra mắt từ năm 2019, iPhone 11 series vẫn giữ được sức hút trên thị trường máy cũ nhờ khả năng hỗ trợ iOS 27, phiên bản hệ điều hành mới nhất hiện nay. Do đó, dòng máy này tiếp tục được nhiều người cân nhắc nếu cần một chiếc iPhone phục vụ các nhu cầu cơ bản.

Với iOS 27, iPhone 11 sẽ nhận được các cải tiến về hiệu năng hệ thống, bản vá bảo mật và một số tính năng giao diện nhưng không phải toàn bộ. Phần lớn tính năng Apple Intelligence mới, bao gồm ứng dụng Siri AI và các khả năng xử lý ngôn ngữ nâng cao, yêu cầu mô hình on-device thế hệ mới chỉ có trên chip Apple Silicon cao cấp hơn. iPhone 11 dùng chip A13 Bionic có thể chạy iOS 27 nhưng không đủ để chạy tầng AI nặng nhất.

Dù vậy, với thời gian hỗ trợ phần mềm kéo dài nhiều năm, mẫu iPhone này tiếp tục cho thấy vòng đời tương đối ấn tượng so với tuổi đời của thiết bị.

Giá rẻ giảm sâu, nhiều phiên bản để lựa chọn

Hiện trên thị trường Việt Nam, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận các mẫu iPhone 11 series dưới dạng máy đã qua sử dụng, với giá rẻ, thay đổi tùy theo phiên bản và dung lượng bộ nhớ. Chẳng hạn, giá dao động từ 4,39 triệu đồng với iPhone 11 64GB, trong khi các phiên bản cao hơn dao động từ hơn 5 triệu đồng và lên đến 7,19 triệu đồng đối với iPhone 11 Pro Max 256GB.

Với iPhone 11 mới chưa qua sử dụng, tại một số cửa hàng, mức giá dao động từ 8,5 triệu - 14 triệu đồng.

Các mức giá trên mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy tình trạng ngoại hình, chất lượng pin, linh kiện cũng như chính sách của từng nơi bán.

Chip A13 Bionic đủ dùng cho nhiều tác vụ

iPhone 11 series được trang bị chip A13 Bionic. Dù đã qua nhiều thế hệ, con chip này vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu phổ biến như lướt mạng xã hội, xem video, sử dụng ứng dụng văn phòng hay các tác vụ hằng ngày.

Lợi thế của thiết bị còn nằm ở khả năng tối ưu giữa phần cứng và phần mềm. Việc tiếp tục được cập nhật iOS giúp iPhone 11 duy trì khả năng tương thích với nhiều ứng dụng và dịch vụ mới, dù hiệu năng tất nhiên không còn tương đương những mẫu iPhone đời cao.

Camera vẫn là điểm đáng cân nhắc

Hệ thống camera cũng góp phần giúp iPhone 11 giữ được giá trị sử dụng sau nhiều năm. Phiên bản iPhone 11 tiêu chuẩn sở hữu camera kép và hỗ trợ Night Mode, cho phép cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Trong khi đó, iPhone 11 Pro và 11 Pro Max có cụm 3 camera, bổ sung ống kính tele hỗ trợ zoom quang học.

Bản Pro hay Pro Max vẫn có lợi thế

iPhone 11 sử dụng màn hình LCD, trong khi iPhone 11 Pro và Pro Max được trang bị màn hình Super Retina XDR OLED. Hai phiên bản Pro vì thế có ưu thế về màu sắc, độ sáng và độ tương phản.

Thiết kế khung thép không gỉ trên iPhone 11 Pro và Pro Max cũng giúp những mẫu máy này duy trì vẻ ngoài cao cấp dù đã ra mắt nhiều năm.

Khả năng chống nước IP68 cùng thời lượng pin vẫn ở mức ổn định giúp máy có thể đáp ứng những nhu cầu như liên lạc, giải trí, chụp ảnh hay sử dụng trong các chuyến đi.

Lời kết

Với mức giá hiện tại, iPhone 11 series có thể là lựa chọn đáng cân nhắc đối với người cần một thiết bị iOS thứ hai hoặc muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với ngân sách hạn chế.

Dù vậy, khi mua máy đã qua sử dụng, tình trạng thực tế của từng thiết bị vẫn là yếu tố cần được ưu tiên kiểm tra kỹ lưỡng. Độ chai pin, chất lượng màn hình, camera và lịch sử sửa chữa có thể ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm, dù cùng là một model và dung lượng bộ nhớ.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)