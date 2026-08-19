Biệt thự vườn 900m2 ở Tam Đảo của mỹ nhân ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội bỏ sự nghiệp cưới chồng quê Lào Cai

Ngọc Anh Berry (Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1995) từng là một hot girl khá nổi ở Hà Nội, sau đó được biết đến với vai trò diễn viên qua một số bộ phim như 5S Online, Quỳnh Búp Bê, Lửa Ấm, Hướng Dương Ngược Nắng. Năm 21 tuổi, cô kết hôn với diễn viên Đỗ Duy Nam và dần rút khỏi màn ảnh để tập trung cho gia đình.

Sau gần 10 năm kết hôn, Ngọc Anh hiện có cuộc sống khá ổn định bên chồng và hai con. Không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, cô dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng vẫn được chú ý nhờ ngoại hình trẻ trung, cuộc sống đủ đầy. Đặc biệt, không gian sống của vợ chồng Ngọc Anh - Duy Nam cũng khiến nhiều người tò mò với căn hộ cao cấp tại Hà Nội và nhà vườn rộng khoảng 900m² ở Tam Đảo.

Ngọc Anh và Đỗ Duy Nam

Sở hữu căn hộ cao cấp ở Hà Nội và xây biệt thự nhà vườn 900m² tại Tam Đảo

Hiện vợ chồng Đỗ Duy Nam sống trong một căn hộ chung cư cao cấp ở Cầu Giấy, Hà Nội. Căn hộ được hoàn thiện vào năm 2022, có giá trị hàng tỷ đồng và được hai vợ chồng đầu tư nội thất khá chỉn chu. Không gian mang tông trắng - xanh, thiết kế hiện đại, phòng khách có ban công rộng và được trang trí nhiều hoa vào dịp Tết.

Ngoài căn hộ ở Hà Nội, gia đình Duy Nam còn thường xuyên về nhà vườn tại Tam Đảo (Phú Thọ). Khu nhà có diện tích khoảng 900m², trong đó phần nhà ở khoảng 120m², phần lớn diện tích còn lại dành cho sân vườn, cây xanh và khu vui chơi. Đây là không gian được Đỗ Duy Nam xây dựng dành tặng bố mẹ nghỉ ngơi, đồng thời cũng là nơi đại gia đình tụ họp vào những dịp đặc biệt.

Căn hộ ở Hà Nội mà cặp đôi đang sinh sống

Nhà vườn có khá nhiều cây hoa, bãi cỏ và cả bể bơi mini. Không gian bên trong sử dụng nhiều nội thất gỗ, thiết kế tương đối đơn giản nhưng thiên về nghỉ dưỡng. Duy Nam từng chia sẻ đây là nơi cả gia đình cùng làm vườn, vui chơi và nghỉ ngơi vào những dịp lễ, Tết.

Biệt thự tại Tam Đảo mà cặp đôi dành tặng bố mẹ làm nơi dưỡng già

Nếu những năm đầu hôn nhân, Duy Nam và Ngọc Anh chưa có điều kiện kinh tế như hiện tại thì sau nhiều năm làm nghề, cuộc sống của gia đình đã thay đổi khá nhiều. Đỗ Duy Nam hiện là gương mặt quen thuộc của truyền hình, đặc biệt qua Táo Quân, các bộ phim giờ vàng và những sản phẩm hài trên mạng xã hội. Bên cạnh nghệ thuật, anh và vợ cũng có thêm các hoạt động kinh doanh.

Những năm gần đây, vợ chồng Duy Nam - Ngọc Anh cũng thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Hình ảnh gia đình xuất hiện tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước cho thấy cuộc sống hiện tại khá ổn định, viên mãn.

Căn nhà được xây trên khu đất rộng rãi với nhiều không gian dành cho sân vườn

Mỹ nhân ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từng bỏ sự nghiệp để chăm gia đình

Trước khi được biết đến là vợ Đỗ Duy Nam, Ngọc Anh từng là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng hot girl Hà Nội. Cô sở hữu ngoại hình sáng, từng làm mẫu ảnh, tham gia MV và một số chương trình, sitcom.

Ngọc Anh và Đỗ Duy Nam quen nhau từ năm 2013, sau khi cô tham gia một sản phẩm của anh. Cặp đôi có khoảng 3 năm yêu nhau trước khi kết hôn vào năm 2016. Khi đó, Ngọc Anh mới 21 tuổi và vẫn đang học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Sau khi kết hôn, cô tiếp tục hoàn thành việc học và tham gia một số dự án phim. Tuy nhiên, công việc diễn xuất của Ngọc Anh không phát triển theo hướng chuyên nghiệp như chồng. Sau khi sinh con đầu lòng, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Đến nay, hai vợ chồng đã có hai con, một trai một gái. Ngọc Anh cũng gần như không còn đóng phim thường xuyên mà tập trung chăm sóc các con, đồng thời hỗ trợ công việc của chồng.

Ngọc Anh nhận nhiều lời khen với sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp

Điều khiến Ngọc Anh vẫn được chú ý sau nhiều năm là ngoại hình gần như không thay đổi quá nhiều so với trước đây. Sau hai lần sinh nở, cô vẫn giữ vóc dáng thon gọn và phong cách ăn mặc trẻ trung. Trên trang cá nhân, Ngọc Anh thường đăng ảnh đời thường, thời trang, những chuyến đi chơi cùng gia đình hoặc các khoảnh khắc bên chồng con.

Cô cũng khá chăm xuất hiện trong các video của chồng. Nếu Duy Nam thường đảm nhận những nội dung hài hước, Ngọc Anh lại có hình ảnh nhẹ nhàng và đời thường hơn. Không còn tham gia nhiều bộ phim nhưng Ngọc Anh lại hoạt động TikTok sôi nổi với lượng người theo dõi lớn. Nội dung chủ yếu của cô xoay quanh gia đình, làm đẹp, thời trang và những video đu trend cùng bé Thóc - con gái đầu lòng của cặp đôi.

Sau gần một thập kỷ kết hôn, cuộc sống hôn nhân của Ngọc Anh và Duy Nam vẫn khá ổn định. Cả hai thường cùng nhau đi du lịch trong và ngoài nước, đồng hành với nhau từ công việc đến cuộc sống. Ngọc Anh cũng nhận nhiều lời khen bởi cách ứng xử khéo léo, nhẹ nhàng và thường được chồng dành sự quan tâm. Cả hai không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay những câu nói dành cho đối phương trên mạng xã hội.

Cả hai có cuộc sống ngọt ngào, viên mãn

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV