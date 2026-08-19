Nữ ca sĩ U50 làm một việc ở Mỹ, Đàm Vĩnh Hưng phải thốt lên: “Dễ sợ quá!”

Hồng Ngọc vừa chia sẻ một đoạn video ghi lại công việc đời thường của cô tại nhà ở Mỹ. Không sân khấu, ánh đèn hay những bộ trang phục cầu kỳ, nữ ca sĩ xuất hiện với hình ảnh giản dị, tự tay làm đất, trồng cây và chăm sóc không gian sống.

Kèm đoạn video, giọng ca Mắt nai cha cha cha viết dí dỏm: "Trồng cây mấy mẹ ơi! Một chút công việc hằng ngày của tui nè. Vô đúng sở trường cái nó ngọt sớt à".

Clip Hồng Ngọc trồng cây trong vườn nhà ở Mỹ, thuần thục như một người nông dân thực thụ

Trong clip, Hồng Ngọc tỏ ra khá thành thạo với công việc làm vườn. Cô chủ động thực hiện từng công đoạn, từ chuẩn bị đất đến trồng và chăm cây. Sự nhanh nhẹn, khỏe khoắn của nữ ca sĩ khiến khoảnh khắc đời thường trở nên thú vị, khác hẳn hình ảnh quen thuộc của cô trên sân khấu.

Bên dưới bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng lập tức để lại bình luận đầy bất ngờ: "Dễ sợ quá!". Câu nói ngắn gọn của người anh thân thiết khiến màn tương tác giữa hai nghệ sĩ nhận được sự chú ý.

Ông xã Hồng Ngọc - Thomas Tâm Nguyễn cũng góp vui khi hỏi vợ: "Sao không gọi anh phụ?". Đáp lại, nữ ca sĩ hài hước: "Anh ra anh dành phần của em thì sao?". Ca sĩ Thúy Nga cũng bình luận: "Không sao, cảnh này giống tui vậy nè, phụ nữ qua Mỹ riết thành đàn ông hết luôn".

Hồng Ngọc hiện có cuộc sống viên mãn bên chồng con

Hồng Ngọc sang Mỹ định cư từ năm 2006. Tại đây, cô kết hôn với Thomas Tâm Nguyễn - người vừa là bạn đời vừa đồng hành với nữ ca sĩ trong công việc nghệ thuật. Hiện vợ chồng Hồng Ngọc có ba người con là Chấn Hưng, Hồng Ân và Chấn Hào. Dù vẫn đi hát, nữ ca sĩ cho biết gia đình luôn là ưu tiên lớn của mình.

Thomas Tâm đảm nhận nhiều công việc phía sau sự nghiệp của vợ, từ sản xuất, tư vấn, nhận show đến các công việc liên quan hoạt động ca hát. Hồng Ngọc từng chia sẻ rằng nhờ có chồng làm hậu phương, công việc của cô tại Mỹ thuận lợi hơn.

Cuộc sống gia đình của Hồng Ngọc cũng khá giản dị. Vợ chồng cô thường cùng các con trồng cây, chăm đàn gà, nuôi cá tại nhà ở Dallas, Texas. Những hoạt động đời thường ấy cho thấy bên cạnh ánh đèn sân khấu, Hồng Ngọc dành nhiều thời gian vun vén tổ ấm.