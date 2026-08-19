Mỹ nhân Việt sinh năm 1996 gây chú ý khi xuất hiện

Tô Diệp Hà sinh năm 1996, quê Quảng Ninh. Cô từng giành danh hiệu Hoa hậu Tài năng tại Ms Vietnam Beauty International Pageant 2018, cuộc thi được tổ chức tại Thái Lan.

Mới đây, người đẹp gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang thuộc khuôn khổ Miss World 2026 ở Hạ Long. Với thiết kế nữ tính, bay bổng của Adrian Anh Tuấn, Tô Diệp Hà nổi bật giữa dàn khách mời và có dịp hội ngộ nhiều người đẹp quốc tế.

Tô Diệp Hà diện thiết kế Adrian Anh Tuấn tại Hạ Long

Tô Diệp Hà tham dự Vietnam Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI) với vai trò khách mời. Tại sự kiện, cô lựa chọn một thiết kế của Adrian Anh Tuấn với phom dáng maxi mềm mại, chất liệu xếp ly cùng họa tiết hoa nổi bật.

Chiếc váy có thiết kế khoe vai trần, phối những mảng màu hồng, trắng và xanh, tạo cảm giác nhẹ nhàng, phóng khoáng. Phần tà bất đối xứng giúp tổng thể thêm thướt tha và tạo hiệu ứng đẹp khi người mặc di chuyển.

Váy maxi vốn là kiểu trang phục không dễ chinh phục nếu người mặc không có chiều cao và tỷ lệ hình thể phù hợp. Tuy nhiên, Tô Diệp Hà vẫn tạo được điểm nhấn nhờ vóc dáng cùng phong thái tự tin.

Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện, người đẹp chọn cách phối đồ tối giản, chủ yếu sử dụng đôi hoa tai làm điểm nhấn. Cách lựa chọn này giúp màu sắc và kiểu dáng của trang phục trở thành yếu tố nổi bật nhất. Ngay khi bước vào khu vực tổ chức sự kiện, Tô Diệp Hà còn có màn catwalk ngắn với những bước đi thanh thoát, qua đó phô diễn rõ hơn thiết kế đang mặc.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý tại sự kiện là khi Tô Diệp Hà đứng chung khung hình với Miss World 2022 Karolina Bielawska và Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri.

Ba người đẹp lựa chọn những phong cách khác nhau. Trong khi hai Hoa hậu Thế giới nổi bật với hình ảnh cá tính, Tô Diệp Hà lại hướng đến vẻ nữ tính, ngọt ngào. Sự khác biệt về phong cách khiến khoảnh khắc ba người xuất hiện cùng nhau thu hút sự chú ý.

Có mặt tại phần thi Top Model của Miss World

Vietnam Beauty Fashion Fest XVI mang chủ đề “The Green World”, khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên thông qua ngôn ngữ thời trang. Theo tài liệu, chương trình đồng thời là phần thi Top Model của Miss World lần thứ 73, nơi các thí sinh thể hiện kỹ năng trình diễn, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu.

Có mặt tại chương trình với tư cách khách mời, Tô Diệp Hà dành nhiều lời khen cho dàn thí sinh. Cô cho rằng các người đẹp năm nay đều là những gương mặt tiềm năng, mỗi người sở hữu một nét đẹp và cá tính riêng.

“Chất lượng thí sinh của Miss World qua từng năm chưa bao giờ làm các fan sắc đẹp thất vọng, và năm nay cũng vậy. Do đó, Hà nghĩ việc lựa chọn ra những cái tên làm ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu thật sự rất khó”, Tô Diệp Hà chia sẻ.

Theo người đẹp, những phần thi phụ là cơ hội để ban giám khảo quan sát và khai thác thêm khả năng của từng thí sinh, qua đó có thêm cơ sở đưa ra đánh giá trong hành trình cuộc thi.

Tô Diệp Hà cũng gửi lời động viên tới các người đẹp: “Với Hà, các bạn đã làm rất tốt khi xuất hiện ở đây. Hi vọng mọi người sẽ duy trì được năng lượng và tinh thần này, để có thể lưu giữ một hành trình nhiều kỷ niệm và đẹp nhất”.

Chuẩn bị thử sức với lĩnh vực mới

Sau hoạt động tại Hạ Long, Tô Diệp Hà trở về Hà Nội để tiếp tục lịch trình công việc. Theo tài liệu, càng về những tháng cuối năm, người đẹp càng bận rộn khi đang chuẩn bị cho nhiều kế hoạch mới.

Đáng chú ý, ngoài các hoạt động liên quan đến thời trang và giải trí, Tô Diệp Hà còn có bước chuyển mới khi thử sức với điện ảnh.

Theo thông tin được cung cấp, người đẹp góp mặt trong bộ phim Chị Chị Em Em 3, dự kiến ra mắt vào tháng 10/2026. Đây là một trong những dự án mới đáng chú ý của Tô Diệp Hà sau thời gian xuất hiện tại các sự kiện và sàn diễn thời trang.

Trước đó, Tô Diệp Hà từng xuất hiện tại Vietnam International Fashion Week, Lễ hội Áo dài TP.HCM và một số sự kiện thời trang khác. Việc tiếp tục góp mặt tại sự kiện thuộc khuôn khổ Miss World 2026, đồng thời chuẩn bị thử sức với điện ảnh, cho thấy hoa hậu sinh năm 1996 đang mở rộng hoạt động của mình trong lĩnh vực giải trí.