Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền xinh đẹp đọ sắc sẵn sàng cổ vũ ĐT Việt Nam đấu Malaysia, visual mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười

Vào 20h tối nay 19/8, ĐT Việt Nam sẽ đón tiếp đội khách Malaysia trên SVĐ Mỹ Đình trong khuôn khổ bán kết lượt về Asean Cup 2026. Trước giờ G, hai nàng WAGs đình đám bậc nhất của ĐT Việt Nam - Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi màn lên đồ mang đậm tinh thần bóng đá. Cùng lựa chọn sắc đỏ quen thuộc của ĐT Việt Nam, hai hotgirl lại mang đến hai màu sắc nhan sắc khá khác biệt.

Tiểu thư Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu xuất hiện với mái tóc đen dài buông tự nhiên, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Bà xã Đoàn Văn Hậu giữ phong cách quen thuộc với vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch. Đôi mắt được nhấn nhẹ, môi hồng tự nhiên càng làm nổi bật đường nét mềm mại của nàng WAGs từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Đáng chú ý, Hải My diện áo đấu màu đỏ của ĐT Việt Nam, tạo điểm nhấn bằng phụ kiện đồng hồ kim loại ở cổ tay. Không cần trang điểm cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, cô nàng vẫn ghi điểm nhờ thần thái nhẹ nhàng, nữ tính.

Ảnh: Doan Hai My

Doãn Hải My được biết đến là bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Sau khi kết hôn, người đẹp sinh năm 2001 dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi việc học. Những lần xuất hiện trên khán đài cổ vũ chồng và ĐT Việt Nam, cô thường gây chú ý bởi phong cách thời trang thanh lịch cùng visual nổi bật.

Trong khi đó, Chu Thanh Huyền lại mang đến một hình ảnh năng động và khỏe khoắn hơn. Bà xã Quang Hải diện áo đấu đỏ mang số 19 của chồng, để tóc buộc gọn phía sau và tạo dáng đầy tự tin. Chiếc áo có số 19 càng khiến tổng thể trở nên đúng chất một cổ động viên chuẩn bị ra sân "tiếp lửa" cho đội tuyển.

Nếu Hải My ghi điểm với vẻ đẹp tiểu thư, dịu dàng thì Thanh Huyền lại nổi bật bởi thần thái trẻ trung, sắc sảo. Vóc dáng gọn gàng cùng cách tạo dáng tự nhiên giúp bà xã Quang Hải khoe trọn sức hút trong bộ áo đấu đơn giản.

Ảnh: Chu Thanh Huyền

Chu Thanh Huyền hiện được biết đến không chỉ với vai trò bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải mà còn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và thời trang. Màn "đọ sắc" của hai nàng WAGs vì thế cũng khiến dân mạng thích thú. Cùng mặc áo đỏ, cùng chuẩn bị đến Mỹ Đình nhưng Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền lại chẳng hề bị hòa lẫn. Một người mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch; người còn lại ghi điểm bởi sự trẻ trung, khỏe khoắn - đúng kiểu "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười".

Chỉ còn ít giờ nữa, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu ĐT Malaysia trên sân Mỹ Đình ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026. Ở lượt đi tại Malaysia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và một pha phản lưới nhà của đối thủ.

Với lợi thế hai bàn, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn giành vé vào chung kết. Theo thể thức của giải, hai đội không áp dụng luật bàn thắng sân khách, vì vậy Malaysia sẽ phải thắng với cách biệt đủ lớn để đảo ngược tình thế.