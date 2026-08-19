Bên trong 10.000m2 đất của NSND 42 tuổi được chồng đại gia yêu chiều

Nữ NSND với sự nghiệp nổi bật

Sinh năm 1982 tại Nghệ An, Phạm Phương Thảo được biết đến rộng rãi sau Sao Mai 2003 khi giành giải Ba và Gương mặt được yêu thích nhất. Thành công này mở ra giai đoạn cô liên tục chạy show và trở thành một trong những giọng ca được săn đón tại phía Bắc.

Với chất giọng vang sáng, giàu nội lực và sở trường ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, Phạm Phương Thảo ghi dấu qua nhiều ca khúc. Cô cũng khẳng định khả năng sáng tác với Gái Nghệ, Mơ duyên, Chàng vinh quy, Đất mẹ ngày về, Chút tình em gửi...

Năm 2016, cô được phong tặng danh hiệu NSƯT và đến năm 2024 nhận danh hiệu NSND. Tại thời điểm đó, cô là một trong những nữ ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND.

Phạm Phương Thảo từng trải qua một cuộc hôn nhân kết thúc vào năm 2009. Sau những biến động tình cảm, cô từng quan niệm chuyện vợ chồng là duyên số, không thể cưỡng cầu.

Đến năm 2025, Phạm Phương Thảo tìm thấy hạnh phúc sau bên doanh nhân Văn Minh. Cả hai có chung sở thích sống gần thiên nhiên, yêu sự bình lặng và không quá coi trọng sự hào nhoáng.

Khu biệt phủ gần 10.000m² ở ngoại thành

Phạm Phương Thảo sở hữu khu đất rộng hơn 8.000m² mua từ năm 2019. Sau quá trình xây dựng và mở rộng, tổng diện tích khuôn viên hiện gần 10.000m². Tại đây, nữ nghệ sĩ lần lượt hoàn thiện điện thờ Mẫu, nhà ở, hồ cá, vườn cây, tiểu cảnh và khu lưu trú. Không gian sống được bao phủ bởi cây xanh, mặt nước và nhiều khoảng sân vườn.

Theo nữ nghệ sĩ, vợ chồng cô từng chuyển sang sống ở một nơi khác sau khi kết hôn. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, nữ nghệ sĩ nhận ra mình vẫn yêu khu vườn cũ hơn nên đề nghị trở về. Chồng cô đồng ý và hiện cả hai cùng chăm cây, làm vườn, thu hoạch hoa trái.

Sau đó, cô cùng chồng xây thêm một căn nhà ba tầng trong khuôn viên. Công trình có diện tích mỗi sàn khoảng 300m², được thiết kế theo địa hình và hướng tầm nhìn về phía Ba Vì.

Ngôi nhà gồm 10 phòng ngủ, trong đó hai tầng dưới dành cho khách. Phòng khách thông tầng, mang phong cách Đông Dương, kết hợp cầu thang xoắn và hệ thống cầu thang ngoài trời. Khu bếp, phòng ăn nối với phòng khách; sân thượng được bố trí cây xanh, bàn trà và khu vực ăn uống ngoài trời.

Cảnh quan xung quanh được chăm chút từng góc với nhiều loại hoa cỏ, cây cối. Qua những hình ảnh mới được Phạm Phương Thảo chia sẻ gần đây, nổi bật trong khoảng vườn là những cây tường vi đang mùa nở rộ, phủ sắc hồng rực rỡ.

Các tán hoa lớn đan xen với cây thân cao, cây bụi và nhiều lớp cây xanh tạo nên một không gian tự nhiên, thoáng đãng. Những lối đi nhỏ chạy giữa các khóm cây giúp nữ nghệ sĩ có thể dạo quanh, chăm sóc và tận hưởng khu vườn.

Đáng chú ý, bên cạnh khu biệt phủ gần 10.000m² ở ngoại thành Hà Nội, vợ chồng Phạm Phương Thảo còn có khu đất 7.000m² tại Yên Bài, được dành để trồng hoa và cây ăn trái phục vụ cúng lễ của nữ nghệ sĩ.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ, chồng cô không phải người thường xuyên nói lời ngọt ngào mà thể hiện sự quan tâm qua những việc cụ thể. Việc dành riêng 7.000m² đất để trồng hoa, cây ăn trái cho cô là một trong những điều khiến cô cảm thấy được thấu hiểu.

(Tổng hợp)